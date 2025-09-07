Formula 1 Μόντσα: Ο Max Verstappen νικητής στο Ιταλικό GP

Ο Max Verstappen κατέκτησε τη νίκη στη Μόντσα, με τους Norris και Piastri να συμπληρώνουν το βάθρο – Δες αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ιταλικού GP.

Νικητής του Ιταλικού GP ο Max Verstappen , με άνετη διαφορά.

Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης οι Lando Norris και Oscar Piastri .

Ο Charles Leclerc τερμάτισε 4ος μπροστά από τον George Russell.

Στους βαθμούς και οι Albon, Bortoleto, Antonelli και Hadjar.

Ο αγώνας στη Μόντσα

Η Μόντσα αν και μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες συγκινήσεις, φέτος τα πράγματα κύλισαν πιο ομαλά, με τον Max Verstappen να αποδεικνύει ξανά γιατί είναι το μεγάλο ταλέντο της εποχής. Ο Ολλανδός έλεγξε τον ρυθμό από την αρχή μέχρι το τέλος, χτίζοντας μια διαφορά σχεδόν 20 δευτερολέπτων από τον Lando Norris, ο οποίος κατέκτησε τη 2η θέση.

Ο Oscar Piastri ακολούθησε στην 3η, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη διπλό βάθρο για τη McLaren, ενώ ο Charles Leclerc τερμάτισε 4ος μπροστά στο ιταλικό κοινό με τη Ferrari. Ο George Russell συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα, δείχνοντας σταθερότητα με τη Mercedes.

Πιο πίσω, ο Lewis Hamilton τερμάτισε 6ος, με τον Alexander Albon να παίρνει σημαντικούς βαθμούς στην 7η θέση. Ο rookie Gabriel Bortoleto σημείωσε εξαιρετική εμφάνιση με την 8η θέση, ενώ ο Kimi Antonelli και ο Isack Hadjar έκλεισαν τη δεκάδα.

Τελικά Αποτελέσματα – Ιταλικό GP

Max Verstappen – Red Bull Lando Norris – McLaren +19.207s Oscar Piastri – McLaren +21.351s Charles Leclerc – Ferrari +25.624s George Russell – Mercedes +32.881s Lewis Hamilton – Ferrari +37.449s Alexander Albon – Williams +50.537s Gabriel Bortoleto – Sauber +58.484s Kimi Antonelli – Mercedes +59.762s Isack Hadjar – RB +63.891s Carlos Sainz – Williams +64.469s Oliver Bearman – Haas +79.288s Yuki Tsunoda – RB +80.701s Liam Lawson – Visa Cash App RB +82.351s Esteban Ocon – Alpine +1 Lap Pierre Gasly – Alpine +1 Lap Franco Colapinto – Williams +1 Lap Lance Stroll – Aston Martin +1 Lap Fernando Alonso – Aston Martin DNF Nico Hulkenberg – Haas DNF

Δράμα στη McLaren: το αργό pit stop του Norris και το «swap» με τον Piastri

Ο αγώνας στη Μόντσα φρόντισε έστω και τελευταία στιγμή να παρέχει το απαραίτητο δράμα, με τη McLaren να πρωταγωνιστεί στο πιο καυτό σημείο του GP. Στον 47ο γύρο, ο Lando Norris έχασε πολύτιμο χρόνο στα pit λόγω αργής αλλαγής στο εμπρός αριστερό ελαστικό (5,9 δευτ.), με αποτέλεσμα ο Oscar Piastri να τον περάσει με undercut.

Ακολούθησαν μερικοί γύροι έντασης, με τον Norris να μειώνει τη διαφορά και τον Martin Brundle στο σχολιασμό να αναρωτιέται αν θα ζούσαμε τον αγώνα της Ουγγαρίας από το 2024 σε αντίστροφη εκδοχή – δηλαδή αν θα υπάρξει κίνηση από την ομάδα να αποκαταστήσει την αδικία.

Τελικά, στον 49ο γύρο ήρθε η εντολή: ο Piastri άφησε τον Norris να περάσει στην πρώτη στροφή. Ο Αυστραλός το σχολίασε με παράπονο, χαρακτηρίζοντας το pit stop «fair game», αλλά υπάκουσε στην ομάδα. Μετά τον τερματισμό μίλησε για «ένα μικρό inschident στο τέλος», κάνοντας χιούμορ με την ατάκα που είχε γίνει viral από το καρτ Leclerc–Verstappen.

Ο Verstappen, όταν έμαθε από τον μηχανικό του για την αλλαγή θέσεων, αντέδρασε με το χαρακτηριστικό του ύφος:

«Ha! Just because he had a slow stop?», για να λάβει την απάντηση ότι «δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά έτσι κρατιέται δίκαιο το πρωτάθλημα».

Στις δηλώσεις του, ο Norris παραδέχτηκε ότι η ομάδα «κάθε τόσο κάνει λάθη» και ότι αυτή τη φορά το πλήρωσε εκείνος, όμως κράτησε τη 2η θέση και τόνισε πως «έδωσε τα πάντα» απέναντι στη Red Bull. Από την πλευρά του, ο Verstappen χαρακτήρισε «φανταστική» την εκτέλεση της ομάδας του και «απίστευτο» το Σαββατοκύριακο, με τη νίκη να έρχεται σχετικά άνετα.

Τι κρατάμε;

Ο Max Verstappen κυριάρχησε ξανά και κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση.

Διπλό βάθρο για τη McLaren με Norris και Piastri.

Ο Leclerc 4ος μπροστά στους tifosi, αλλά χωρίς να απειλήσει το βάθρο.

Η Mercedes με Russell και Antonelli κράτησε σταθερή παρουσία στους βαθμούς.

Εντυπωσιακή εμφάνιση από τους rookies Bortoleto και Hadjar που μπήκαν στη δεκάδα.

