quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
FORMULA 1

Formula 1 Μόντσα: Ο Max Verstappen νικητής στο Ιταλικό GP

ΚΥΡΙΑΚΗ | 07.09.2025
Στέλιος Παππάς
formula-1-montsa-o-max-verstappen-nikitis-sto-italiko-gp-773776

Ο Max Verstappen κατέκτησε τη νίκη στη Μόντσα, με τους Norris και Piastri να συμπληρώνουν το βάθρο – Δες αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ιταλικού GP.

  • Νικητής του Ιταλικού GP ο Max Verstappen, με άνετη διαφορά.

  • Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης οι Lando Norris και Oscar Piastri.

  • Ο Charles Leclerc τερμάτισε 4ος μπροστά από τον George Russell.

  • Στους βαθμούς και οι Albon, Bortoleto, Antonelli και Hadjar.

Ο αγώνας στη Μόντσα

Η Μόντσα αν και μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες συγκινήσεις, φέτος τα πράγματα κύλισαν πιο ομαλά, με τον Max Verstappen να αποδεικνύει ξανά γιατί είναι το μεγάλο ταλέντο της εποχής. Ο Ολλανδός έλεγξε τον ρυθμό από την αρχή μέχρι το τέλος, χτίζοντας μια διαφορά σχεδόν 20 δευτερολέπτων από τον Lando Norris, ο οποίος κατέκτησε τη 2η θέση.

Ο Oscar Piastri ακολούθησε στην 3η, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη διπλό βάθρο για τη McLaren, ενώ ο Charles Leclerc τερμάτισε 4ος μπροστά στο ιταλικό κοινό με τη Ferrari. Ο George Russell συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα, δείχνοντας σταθερότητα με τη Mercedes.

Πιο πίσω, ο Lewis Hamilton τερμάτισε 6ος, με τον Alexander Albon να παίρνει σημαντικούς βαθμούς στην 7η θέση. Ο rookie Gabriel Bortoleto σημείωσε εξαιρετική εμφάνιση με την 8η θέση, ενώ ο Kimi Antonelli και ο Isack Hadjar έκλεισαν τη δεκάδα.

Τελικά Αποτελέσματα – Ιταλικό GP

  1. Max Verstappen – Red Bull

  2. Lando Norris – McLaren +19.207s

  3. Oscar Piastri – McLaren +21.351s

  4. Charles Leclerc – Ferrari +25.624s

  5. George Russell – Mercedes +32.881s

  6. Lewis Hamilton – Ferrari +37.449s

  7. Alexander Albon – Williams +50.537s

  8. Gabriel Bortoleto – Sauber +58.484s

  9. Kimi Antonelli – Mercedes +59.762s

  10. Isack Hadjar – RB +63.891s

  11. Carlos Sainz – Williams +64.469s

  12. Oliver Bearman – Haas +79.288s

  13. Yuki Tsunoda – RB +80.701s

  14. Liam Lawson – Visa Cash App RB +82.351s

  15. Esteban Ocon – Alpine +1 Lap

  16. Pierre Gasly – Alpine +1 Lap

  17. Franco Colapinto – Williams +1 Lap

  18. Lance Stroll – Aston Martin +1 Lap

  19. Fernando Alonso – Aston Martin DNF

  20. Nico Hulkenberg – Haas DNF

Δράμα στη McLaren: το αργό pit stop του Norris και το «swap» με τον Piastri

Ο αγώνας στη Μόντσα φρόντισε έστω και τελευταία στιγμή να παρέχει το απαραίτητο δράμα, με τη McLaren να πρωταγωνιστεί στο πιο καυτό σημείο του GP. Στον 47ο γύρο, ο Lando Norris έχασε πολύτιμο χρόνο στα pit λόγω αργής αλλαγής στο εμπρός αριστερό ελαστικό (5,9 δευτ.), με αποτέλεσμα ο Oscar Piastri να τον περάσει με undercut.

Ακολούθησαν μερικοί γύροι έντασης, με τον Norris να μειώνει τη διαφορά και τον Martin Brundle στο σχολιασμό να αναρωτιέται αν θα ζούσαμε τον αγώνα της Ουγγαρίας από το 2024 σε αντίστροφη εκδοχή – δηλαδή αν θα υπάρξει κίνηση από την ομάδα να αποκαταστήσει την αδικία.

Τελικά, στον 49ο γύρο ήρθε η εντολή: ο Piastri άφησε τον Norris να περάσει στην πρώτη στροφή. Ο Αυστραλός το σχολίασε με παράπονο, χαρακτηρίζοντας το pit stop «fair game», αλλά υπάκουσε στην ομάδα. Μετά τον τερματισμό μίλησε για «ένα μικρό inschident στο τέλος», κάνοντας χιούμορ με την ατάκα που είχε γίνει viral από το καρτ Leclerc–Verstappen.

Ο Verstappen, όταν έμαθε από τον μηχανικό του για την αλλαγή θέσεων, αντέδρασε με το χαρακτηριστικό του ύφος:
«Ha! Just because he had a slow stop?», για να λάβει την απάντηση ότι «δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά έτσι κρατιέται δίκαιο το πρωτάθλημα».

Στις δηλώσεις του, ο Norris παραδέχτηκε ότι η ομάδα «κάθε τόσο κάνει λάθη» και ότι αυτή τη φορά το πλήρωσε εκείνος, όμως κράτησε τη 2η θέση και τόνισε πως «έδωσε τα πάντα» απέναντι στη Red Bull. Από την πλευρά του, ο Verstappen χαρακτήρισε «φανταστική» την εκτέλεση της ομάδας του και «απίστευτο» το Σαββατοκύριακο, με τη νίκη να έρχεται σχετικά άνετα.

Τι κρατάμε;

  • Ο Max Verstappen κυριάρχησε ξανά και κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση.

  • Διπλό βάθρο για τη McLaren με Norris και Piastri.

  • Ο Leclerc 4ος μπροστά στους tifosi, αλλά χωρίς να απειλήσει το βάθρο.

  • Η Mercedes με Russell και Antonelli κράτησε σταθερή παρουσία στους βαθμούς.

  • Εντυπωσιακή εμφάνιση από τους rookies Bortoleto και Hadjar που μπήκαν στη δεκάδα.

Όλες οι ειδήσεις

Επίσημο: Ποια θρυλική έκδοση του SUV της Mercedes επιστρέφει;

Το Ford Ranger MS-RT τώρα έγινε πιο ισχυρό και καίει λιγότερο από ποτέ

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα

car-prices
google-news
Tags
#Formula 1#Max Verstappen#Monza#Φόρμουλα 1
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

epiki-pole-gia-ton-verstappen-sto-vretaniko-grand-prix-766299

FORMULA 1

05.07.2025

Επική Pole για τον Verstappen στο Βρετανικό Grand Prix
formoula-1-ti-ora-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-sti-montsa-tis-italias-674085

FORMULA 1

05.09.2025

Φόρμουλα 1: Τι ώρα και που θα δείτε το Grand Prix στη Μόντσα της Ιταλίας
i-omada-mclaren-f1-apotimatai-se-perissotera-apo-342-dis-evro-761455

FORMULA 1

03.09.2025

Η ομάδα McLaren F1 αποτιμάται σε περισσότερα από 3,42 δισ. ευρώ
o-ferstapen-kleidose-tin-paramoni-tou-sti-red-bull-den-energopoieitai-i-ritra-gia-to-2026-740544

FORMULA 1

30.07.2025

Ο Φερστάπεν «κλείδωσε» την παραμονή του στη Red Bull – Δεν ενεργοποιείται η ρήτρα για το 2026
formula-1-ti-ora-kai-pou-tha-doume-to-grand-prix-tou-velgiou-megali-pithanotita-vrochis-768697

FORMULA 1

25.07.2025

Formula 1: Τι ώρα και πού θα δούμε το Grand Prix του Βελγίου – Μεγάλη πιθανότητα βροχής
sok-stin-f1-apolythike-o-christian-horner-apo-ti-red-bull-racing-642740

FORMULA 1

09.07.2025

Σοκ στην F1: Απολύθηκε ο Christian Horner από τη Red Bull Racing

Πρόσφατες Ειδήσεις