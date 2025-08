Formula 1: Pole position για Λεκλέρ και Ferrari στο GP της Ουγγαρίας

Μετά από έναν εντυπωσιακό γύρο, ο Σαρλ Λεκλέρ εξασφάλισε την πρώτη θέση στο grid για το GP F1 της Ουγγαρίας.

Πολλές εκπλήξεις στα προκριματικά εν όψει του Hungariang GP: η pole position του Σαρλ Λεκλέρ (πρώτη για φέτος) , η εξαιρετική εμφάνιση και των 2 Aston Martin και η επίσης πολύ καλή εμφάνιση του rookie Gabriel Borroleto.

LECLERC TAKES POLE FOR THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! 🤩 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/9Tdemvurpp

AN UNBELIEVABLE LAP FROM CHARLES!!!

Πίσω από τη Ferrari του Λεκλέρ θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι, με την άλλη McLaren του Λάντο Νόρις να εκκινεί από την 3η.

4ος θα ξεκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1, με 5ο τον Φερνάντο Αλόνσο!

Stroll, Bortoleto, Φερστάπεν, Lawson και Hadjar ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα.

Αύριο στις 16:00 ο αγώνας.

Q: So, what happened in Quali?

Lewis: I’m just useless.

Q: Sorry, say again?

Lewis: I’m just useless.

Q: But that isn’t obviously the case, is it?

Lewis: It clearly is. I just drove terribly.

💔💔 pic.twitter.com/3rXB8Y1DcC

— sim (@simsgazette) August 2, 2025