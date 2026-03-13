quattroruote-icon
FORMULA 1

Formula 1: Poleman στις κατατακτήριες για τον αγώνα Sprint του Σαββάτου ο Ράσελ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.03.2026
Autotypos Team
formula-1-poleman-stis-katataktiries-gia-ton-agona-sprint-tou-savvatou-o-rasel-796072

Poleman στις κατατακτήριες για τον αγώνα Sprint του Σαββάτου είναι ο Τζορτζ Ράσελ

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες του αγώνα Sprint για το Γκραν Πρι της Κίνας, τον δεύτερο γύρο της φετινής σεζόν της Formula 1.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κατακτά την πρώτη pole σε αγώνα Sprint στην καριέρα του, πραγματοποιώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρίτο sector με χρόνο 1:31,520. Ο Ράσελ ήταν περίπου δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον ομόσταυλό του στη γερμανική ομάδα, Κίμι Αντονέλι, χαρίζοντάς της άλλο ένα 1-2 στη φετινή χρονιά.

Στην τρίτη θέση έμεινε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις (McLaren), με τον Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) να ακολουθεί στην τέταρτη.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:


Ο αγώνας Sprint θα πραγματοποιηθεί αύριο (Σάββατο 14/3) στις 05:00 το πρωί και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+.

Φωτογραφία: Mercedesamgf1.com

