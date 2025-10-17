quattroruote-icon
FORMULA 1

Formula 1: Πότε και πού θα δείτε το Grand Prix του Όστιν στις ΗΠΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17.10.2025
Autotypos Team
formula-1-pote-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-tou-ostin-stis-ipa-779638

Ο 19ος γύρος του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 θα πραγματοποιηθεί στο Όστιν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η σεζόν της Formula 1 μπαίνει στην τελική της ευθεία, με μονάχα 6 αγώνες και 3 Sprint να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Τρεις οδηγοί παραμένουν στη διεκδίκηση του φετινού «στέμματος», οι οποίοι θα μοιραστούν τους συνολικά 174 βαθμούς (150 στους 6 αγώνες και 24 στα 3 Sprint). Αυτήν τη στιγμή στην κορυφή της κατάταξης βρίσκουμε τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren με 336 βαθμούς, με τον ομόσταυλό του, Λάντο Νόρις, να ακολουθεί με 314 και τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull να είναι τρίτος με 273.

Ο τίτλος των κατασκευαστών έχει ήδη βαφτεί στo χρώμα Papaya της McLaren, με την ομάδα να φαίνεται πως προτίθεται να αφήσει τους δύο οδηγούς της να μονομαχήσουν μέχρι τέλους για τον τίτλο των οδηγών.

Η πίστα

Το Circuit of Americas φιλοξενεί τον κόσμο της Formula 1 από το 2012. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα γρήγορη πίστα μήκους 5,513 χλμ., με 20 στροφές, μερικές εκ των οποίων είναι εξαιρετικά γρήγορες, ενώ διαθέτει και 2 μεγάλες ευθείες με ζώνες DRS, που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για προσπεράσεις. Στην πίστα του Όστιν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 12 αγώνες, με τον Λιούις Χάμιλτον να έχει πέντε νίκες στο ενεργητικό του, ενώ η Ferrari έχει σημειώσει 4 νίκες, με τελευταία αυτή του Σαρλ Λεκλέρ πέρσι.

Παράλληλα, ο αγώνας της Κυριακής θα είναι ο 81ος αγώνας της Formula 1 που πραγματοποιείται επί αμερικανικού εδάφους.

Η εκκίνηση του Grand Prix του Όστιν θα γίνει την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, και μαγνητοσκοπημένα στις 23:45 από τον ΑΝΤ1.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις:

  • F1 FP1 – 17/10 – 20:30 – ANT1+
  • F1 Sprint Qualifying – 18/10 – 00:30 – ANT1+
  • F1 Sprint Race – 18/10 –  20:00 –  ANT1+
  • F1 Qualifying – 19/10 –  00:00 – ANT1, ANT1+
  • F1 Race -19/10  – 22:00 –  ANT1+
  • F1 Race (delayed) –  19/10 – 23:45 – ANT1

Tags
#F1#Ferrari#Mclaren#Λάντο Νόρις#Λιούις Χάμιλτον#Μαξ Φερστάπεν#Όσκαρ Πιάστρι#Σαρλ Λεκλέρ
