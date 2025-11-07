Formula 1: Πότε και πού θα δείτε το Grand Prix του Σάο Πάολο στη Βραζιλία

Όλα για το GP Σάο Πάολο: ώρες & κανάλια (ANT1+, ANT1), Sprint format, μάχη τίτλου Πιάστρι–Νόρις–Φερστάπεν, τι ξεχωρίζει το Ίντερλάγκος.

Η σεζόν της F1 κορυφώνεται στο Ίντερλάγκος με format Sprint και τριπλή μάχη τίτλου. Το 21ο Grand Prix μεταδίδεται ζωντανά την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 19:00 αποκλειστικά στο ANT1+, ενώ θα προβληθεί ετεροχρονισμένα στις 00:15 από τον ANT1.

Πού θα το δείτε – αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων

Παρασκευή 7/11

F1 FP1 – 16:30 – ANT1+

F1 Sprint Qualifying – 20:30 – ANT1+

Σάββατο 8/11

F1 Sprint Race – 16:00 – ANT1+

F1 Qualifying – 20:00 – ANT1+

Κυριακή 9/11

Formula 1 Show – 18:00 – ANT1+

F1 Race – 19:00 – ANT1+

F1 Kids (Race) – 19:00 – ANT1+

Formula 1 Show (με τη λήξη) – ANT1+

Δευτέρα 10/11

F1 Race (delayed) – 00:15 – ANT1

Στο Formula 1 Show (18:00, ANT1+) θα προβληθούν αφιερώματα (π.χ. στον Τζένσον Μπάτον) και ιστορικές στιγμές τίτλων στο Ίντερλάγκος, μαζί με συνεντεύξεις και αναλύσεις από την ομάδα του σταθμού.

Η πίστα του Ίντερλάγκος με μια ματιά

Το Autódromo José Carlos Pace (μήκος 4,309 km) βρίσκεται περίπου στα 800 m υψόμετρο, με 15 κυρίως αργές στροφές και δύο μεγάλες ευθείες με ζώνες DRS. Οι ομάδες συνήθως ανεβάζουν γωνίες αεροτομών και ride height λόγω αναπηδήσεων, κάτι που μπορεί να ανακατέψει τις ισορροπίες. Για το 2025 επιλέγονται γόμες C2/C3/C4 (ένα «κλικ» πιο σκληρές από πέρσι). Πολυνίκης ο Μίχαελ Σουμάχερ (4 νίκες), από 3 οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν. Στους κατασκευαστές, κορυφή η Ferrari (9 νίκες). Εδώ πήρε την πρώτη του νίκη ο Τζορτζ Ράσελ (2022).

Η μάχη του τίτλου το 2025

Τρεις οδηγοί διεκδικούν το πρωτάθλημα και απομένουν 116 βαθμοί (4 GP + 2 Sprint):

Λάντο Νόρις – 357 β. (6 νίκες: Αυστραλία, Μονακό, Αυστρία, Βρετανία, Ουγγαρία, Μεξικό)

Όσκαρ Πιάστρι – 356 β. (7 νίκες: Κίνα, Μπαχρέιν, Σ. Αραβία, Μαϊάμι, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία)

Μαξ Φερστάπεν – 321 β. (5 νίκες: Ιαπωνία, Ίμολα, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν, ΗΠΑ)

Η McLaren έχει «κλειδώσει» τους κατασκευαστές (713 β.). Πίσω της, μάχη για τη 2η θέση μεταξύ Ferrari (356), Mercedes (355) και Red Bull (346). Πέρυσι, η Βραζιλία γύρισε το μομέντουμ υπέρ του Φερστάπεν στη μεταξύ του κόντρα με τον Νόρις· φέτος, με Sprint, ένας οδηγός μπορεί να πάρει έως 33 βαθμούς σε ένα Σαββατοκύριακο.

Γιατί να μην το χάσετε

Το Ίντερλάγκος είναι πίστα που γεννά ανατροπές: εναλλαγές καιρού, προσπεράσματα στην πρώτη και τρίτη ζώνη DRS, και υψηλές πιθανότητες για Safety Car. Με τη βαθμολογία «μία ανάσα», κάθε πόντος από Sprint και Qualifying μετρά.

Τι κρατάμε;

Αγώνας Κυριακή 9/11, 19:00 ζωντανά στο ANT1+ · 00:15 (10/11) ετεροχρονισμένα στον ANT1 .

Sprint format με πλήρες τριήμερο: FP1, Sprint Qualifying, Sprint, Qualifying, Race.

Νόρις–Πιάστρι–Φερστάπεν για τον τίτλο, με 116 βαθμούς διαθέσιμους.

Το Ίντερλάγκος (4,309 km, 800 m υψόμετρο) συχνά ανατρέπει ισορροπίες · γόμες C2/C3/C4 .

Ferrari μπροστά σε νίκες στο Σάο Πάολο· McLaren ήδη πρωταθλήτρια κατασκευαστών.

