FORMULA 1

Formula 1: Πότε και πού θα δείτε το Grand Prix του Σάο Πάολο στη Βραζιλία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.11.2025
Στέλιος Παππάς
formula-1-pote-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-tou-sao-paolo-sti-vrazilia-782279

Όλα για το GP Σάο Πάολο: ώρες & κανάλια (ANT1+, ANT1), Sprint format, μάχη τίτλου Πιάστρι–Νόρις–Φερστάπεν, τι ξεχωρίζει το Ίντερλάγκος.

Η σεζόν της F1 κορυφώνεται στο Ίντερλάγκος με format Sprint και τριπλή μάχη τίτλου. Το 21ο Grand Prix μεταδίδεται ζωντανά την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, 19:00 αποκλειστικά στο ANT1+, ενώ θα προβληθεί ετεροχρονισμένα στις 00:15 από τον ANT1.

SAO PAULO, BRAZIL – NOVEMBER 03: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB20 oit during the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 03, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Clive Mason/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202411030656 // Usage for editorial use only //

Πού θα το δείτε – αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων

Παρασκευή 7/11

  • F1 FP1 – 16:30 – ANT1+

  • F1 Sprint Qualifying – 20:30 – ANT1+

Σάββατο 8/11

  • F1 Sprint Race – 16:00 – ANT1+

  • F1 Qualifying – 20:00 – ANT1+

Κυριακή 9/11

  • Formula 1 Show – 18:00 – ANT1+

  • F1 Race – 19:00 – ANT1+

  • F1 Kids (Race) – 19:00 – ANT1+

  • Formula 1 Show (με τη λήξη) – ANT1+

Δευτέρα 10/11

  • F1 Race (delayed) – 00:15 – ANT1

Στο Formula 1 Show (18:00, ANT1+) θα προβληθούν αφιερώματα (π.χ. στον Τζένσον Μπάτον) και ιστορικές στιγμές τίτλων στο Ίντερλάγκος, μαζί με συνεντεύξεις και αναλύσεις από την ομάδα του σταθμού.

Η πίστα του Ίντερλάγκος με μια ματιά

Το Autódromo José Carlos Pace (μήκος 4,309 km) βρίσκεται περίπου στα 800 m υψόμετρο, με 15 κυρίως αργές στροφές και δύο μεγάλες ευθείες με ζώνες DRS. Οι ομάδες συνήθως ανεβάζουν γωνίες αεροτομών και ride height λόγω αναπηδήσεων, κάτι που μπορεί να ανακατέψει τις ισορροπίες. Για το 2025 επιλέγονται γόμες C2/C3/C4 (ένα «κλικ» πιο σκληρές από πέρσι). Πολυνίκης ο Μίχαελ Σουμάχερ (4 νίκες), από 3 οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν. Στους κατασκευαστές, κορυφή η Ferrari (9 νίκες). Εδώ πήρε την πρώτη του νίκη ο Τζορτζ Ράσελ (2022).

Franco Colapinto, Williams FW46, leads Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44, Oliver Bearman, Haas VF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, and Nico Hulkenberg, Haas VF-24 during the Brazilian GP at Autódromo José Carlos Pace

Η μάχη του τίτλου το 2025

Τρεις οδηγοί διεκδικούν το πρωτάθλημα και απομένουν 116 βαθμοί (4 GP + 2 Sprint):

  • Λάντο Νόρις357 β. (6 νίκες: Αυστραλία, Μονακό, Αυστρία, Βρετανία, Ουγγαρία, Μεξικό)

  • Όσκαρ Πιάστρι356 β. (7 νίκες: Κίνα, Μπαχρέιν, Σ. Αραβία, Μαϊάμι, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία)

  • Μαξ Φερστάπεν321 β. (5 νίκες: Ιαπωνία, Ίμολα, Ιταλία, Αζερμπαϊτζάν, ΗΠΑ)

Η McLaren έχει «κλειδώσει» τους κατασκευαστές (713 β.). Πίσω της, μάχη για τη 2η θέση μεταξύ Ferrari (356), Mercedes (355) και Red Bull (346). Πέρυσι, η Βραζιλία γύρισε το μομέντουμ υπέρ του Φερστάπεν στη μεταξύ του κόντρα με τον Νόρις· φέτος, με Sprint, ένας οδηγός μπορεί να πάρει έως 33 βαθμούς σε ένα Σαββατοκύριακο.

BARCELONA, SPAIN – JUNE 01: Race winner Oscar Piastri of Australia and McLaren, Second placed Lando Norris of Great Britain and McLaren and Third placed Charles Leclerc of Monaco and Scuderia Ferrari on the podium during the F1 Grand Prix of Spain at Circuit de Barcelona-Catalunya on June 01, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Andy Hone/LAT Images)

Γιατί να μην το χάσετε

Το Ίντερλάγκος είναι πίστα που γεννά ανατροπές: εναλλαγές καιρού, προσπεράσματα στην πρώτη και τρίτη ζώνη DRS, και υψηλές πιθανότητες για Safety Car. Με τη βαθμολογία «μία ανάσα», κάθε πόντος από Sprint και Qualifying μετρά.

Τι κρατάμε;

  • Αγώνας Κυριακή 9/11, 19:00 ζωντανά στο ANT1+· 00:15 (10/11) ετεροχρονισμένα στον ANT1.

  • Sprint format με πλήρες τριήμερο: FP1, Sprint Qualifying, Sprint, Qualifying, Race.

  • Νόρις–Πιάστρι–Φερστάπεν για τον τίτλο, με 116 βαθμούς διαθέσιμους.

  • Το Ίντερλάγκος (4,309 km, 800 m υψόμετρο) συχνά ανατρέπει ισορροπίες· γόμες C2/C3/C4.

  • Ferrari μπροστά σε νίκες στο Σάο Πάολο· McLaren ήδη πρωταθλήτρια κατασκευαστών.

Πηγή: ΑΝΤ1

Η Αστυνομία έπιασε τους κανίβαλους-Youtubers της Αττικής: Έτρεχαν με 250+ km/h, ενώ ο ένας είχε ήδη χάσει το δίπλωμα για 455 ημέρες

Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025: Εδώ αναλυτικά όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η ελληνική ΦΑΓΕ γίνεται παγκόσμιος χορηγός της Ferrari στους αγώνες!

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
