EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Formula 1: Προς την έξοδο ο CEO της Aston Martin μετά το GP του Λας Βέγκας

ΚΥΡΙΑΚΗ | 23.11.2025
Autotypos Team
formula-1-pros-tin-exodo-o-ceo-tis-aston-martin-meta-to-gp-tou-las-vegkas-783926

Παρελθόν από την ομάδα F1 της Aston Martin αναμένεται να αποτελέσει ο επικεφαλής και CEO, Andy Cowell

Ο Cowell διορίστηκε CEO της ομάδας F1 της Aston Martin τον Οκτώβριο του 2024 και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μετά από μόλις έναν χρόνο. Ο πρώην επικεφαλής της Mercedes High Performance Powertrains αντικατέστησε τον Martin Whitmarsh, αναλαμβάνοντας τα ηνία της ομάδας μετά από εσωτερικό ανασχηματισμό, με τον Mike Krack να μετακινείται στη θέση του chief side officer στις αρχές του 2025.

Σύμφωνα με το Formula.Hu, η αποχώρηση αρκετών ανώτατων στελεχών στη τμήμα σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή αεροδυναμικής, Eric Blandin, φέρνει αλλαγές και στη θέση του επικεφαλής της ομάδας, με τον ιδιοκτήτη της, Lawrence Stroll να πιστεύει ότι η ομάδα έχει δίκιο να κάνει μια αλλαγή.

Σύμφωνα με το RacingNews365, τη θέση του Cowell θα μπορούσε να μπορούσε να πάρει ο πρώην επικεφαλής της McLaren, Andreas Seidl. Ο τελευταίος αποχώρησε από τη McLaren πριν την αρχή της σεζόν του 2023 για να επιστρέψει στον όμιλο Volkswagen και να ηγηθεί της Stake καθώς ετοιμάζεται να μεταβεί στην Audi το 2026. Ωστόσο, έφυγε στα μέσα του 2024 και αντικαταστάθηκε από τον Mattia Binotto.

Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τη μεριά της Aston Martin, με έναν εκπρόσωπο της ομάδας να διαψεύδει φήμες για επικείμενη απόλυση του Cowell, αναφέροντας πως: «Εστιάζουμε στη μεγιστοποίηση των επιδόσεων στους υπόλοιπους αγώνες και στην προετοιμασία για το 2026».

Πηγή: RacingNews365

Φωτογραφία: XPBimages

Το μικρό SUV από τη Hyundai που καίει 2,86 ευρώ στα 100 km και έχει τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Πελάτης γρονθοκόπησε οδηγό Ταξί στον Πειραιά – Τι συνέβη;

Οδηγούμε στην Ελλάδα το Mazda 6e Long Range: Πρώτες εντυπώσεις

