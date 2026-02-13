Formula 1: Συνεχίζεται το «κράξιμο» από τους οδηγούς – Ποιοι έχουν πρόβλημα με τα νέα μονοθέσια;

Η νέα χρονιά φέρνει μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς και από την πλευρά των οδηγών έχει ήδη ξεκινήσει η μουρμούρα. Φανταστείτε να αρχίσει η σεζόν

H F1 μπαίνει σε λίγες μέρες επίσημα στη νέα εποχή, με μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς και νέα μονοθέσια με 50/50 θερμική και ηλεκτρική ισχύ. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αλλαγές πάντα φέρνουν ανάμεικτες αντιδράσεις και μερικά μεγάλα ονόματα της F1 έχουν ήδη πάρει θέση.

Ο Φερστάπεν σέρνει τον χορό

Η πρώτες βαριές κουβέντες ήρθαν από τον Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό πρωταθλητή της Red Bull να στάζει… φαρμάκι στην πρώτη του συνέντευξη της σεζόν. Λίγο αφ’ ότου ολοκλήρωσε 136 γύρους στις δοκιμές του Μπαχρέιν, ο για πολλούς καλύτερος οδηγός στην ιστορία της F1 δεν ήταν αρκετά… διπλωματικός.

«Η οδήγηση δεν είναι και πολύ διασκεδαστική, για να είμαι ειλικρινής», είπε. «Θα έλεγα ότι η σωστή λέξη είναι η διαχείριση. Δεν είναι πολύ σαν τη Formula 1. Μοιάζει λίγο περισσότερο με τη Formula E με στεροειδή».

Το point του Φερστάπεν είναι πως η F1 προχωρά σε μια εποχή που μεγαλύτερο βάρος θα πέφτει στη σωστή διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και λιγότερο στο καθαρόαιμο racing.

«Ως οδηγός, μου αρέσει να πιέζω στα άκρα, δεν μπορείς να οδηγείς έτσι (πια). Κάθε input που κάνεις ως οδηγός έχει τεράστια επίδραση στην ενεργειακή πλευρά των πραγμάτων. Για μένα, αυτό απλά δεν είναι Formula 1. Ίσως είναι καλύτερα να οδηγείς Formula E, σωστά; Γιατί εκεί τα πάντα εξαρτώνται από την ενέργεια, την αποδοτικότητα και τη διαχείριση».

Η απάντηση του Νόρις

Στον Μαξ Φερστάπεν πρώτος έσπευσε να απαντήσει ο Λάντο Νόρις, με τον Βρετανό πρωταθλητή του 2025 να ρίχνει ένα φιλικό “jab” στον Ολλανδό.

«Πολύ διασκεδαστικό. Το απόλαυσα πραγματικά», είπε αρχικά ο Norris, απαντώντας εντελώς διαφορετικά στην ίδια ερώτηση που έγινε προηγουμένως στον Φερστάπεν. «Αν θέλει (ο Φερστάπεν) να αποσυρθεί, μπορεί να αποσυρθεί. Η Formula 1 αλλάζει συνεχώς. Μας πληρώνουν ένα τρελό ποσό χρημάτων για να οδηγούμε, οπότε δεν μπορείς να παραπονιέσαι στο τέλος της ημέρας. Οποιοσδήποτε οδηγός μπορεί να πάει και να βρει κάτι άλλο να κάνει. Δεν είναι κανείς αναγκασμένος να βρίσκεται εδώ». «Είναι μια πρόκληση, αλλά είναι μια καλή, διασκεδαστική πρόκληση για τους μηχανικούς, για τους οδηγούς. Πρέπει να το οδηγείς με διαφορετικό τρόπο, να καταλαβαίνεις και να διαχειρίζεσαι τα πράγματα διαφορετικά, αλλά εγώ εξακολουθώ να οδηγώ αυτοκίνητα και να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και να διασκεδάζω πολύ. Οπότε, δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να παραπονιέμαι».

Ο περσινός πρωταθλητής ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πρώτη του σεζόν στην F1 με τον αριθμό #1, κάτι που σημαίνει πως η επίδραση των πανηγυρισμών ίσως να μην έχει ακόμα περάσει. Ο άσσος της McLaren έχει κάθε λόγο να κοιτάει στο μέλλον με αισιοδοξία, ωστόσο, άλλα μεγάλα ονόματα στο grid βλέπουν τα πράγματα «λίγο» διαφορετικά.

“The chef could drive at that speed” 👨‍🍳 Fernando Alonso is another F1 driver who isn’t particularly enjoying the change in regulations… pic.twitter.com/mnMIGJ541I — Autosport (@autosport) February 13, 2026

Απολαυστικός (όπως πάντα) Φερνάντο Αλόνσο

Ένα ακόμα τεράστιο όνομα που δεν κοιτάει στο μέλλον με αισιοδοξία είναι ο Φερνάντο Αλόνσο, με τον γερόλυκο της F1, και πιθανότατα τον νούμερο 1… ατακαδόρο στο grid, να λέει με το γνωστό του καυστικό στυλ πως «ακόμα και ο… σεφ μπορεί να οδηγεί σε τέτοια ταχύτητα».

«Η ικανότητα του οδηγού ήταν κάποτε ο καθοριστικός παράγοντας για να πας γρήγορα σε έναν γύρο. Τώρα στη Στροφή 12 είμαστε 50 χλμ. πιο αργοί γιατί δεν θέλουμε να ξοδέψουμε ενέργεια για να την φυλάξουμε για τις ευθείες. Ακόμα κι ο σεφ (της ομάδας) μπορεί να οδηγήσει το αυτοκίνητο στη Στροφή 12 σε αυτήν την ταχύτητα. Οι καλύτεροι διαχειριστές της ενέργειας επιβραβεύονται, όχι οι καλύτεροι οδηγοί».

Ο πρώτος αγώνας για τη σεζόν του 2026 είναι στις 8 Μαρτίου κι αν έχουν ήδη αρχίσει τα «όργανα», η νέα χρονιά αναμένεται χορταστική… τουλάχιστον από παρασκήνιο.