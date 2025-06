Formula 1: Θρίαμβος Ράσελ και Mercedes στο GP του Καναδά

Νικητής στο GP του Καναδά ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, με τον βρετανό να ξεκινά πρώτος και να κόβει πρώτος το νήμα.

Ο Ράσελ ξεκίνησε 1ος και κέρδισε δίκαια το GP του Καναδά, υπό καθεστώς safety car μετά την καταστροφική σύγκρουση του Λάντο Νόρις με τον Όσκαρ Πιάστρι.

Στη δεύτερη θέση ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), με Αντονέλλι (Mercedes), Πιάστρι (McLaren) και Λεκλέρ (Ferrari) να ολοκληρώνουν την πρώτη 5άδα.

Αμέσως χειρότερη η Scuderia Ferrari που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς της με κακό αυτοκίνητο και κάκιστη στρατηγική.

Πρώτο podium για τον νεαρό Κίμι Αντονέλλι, ο οποίος σκόρπισε ακόμα περισσότερα χαμόγελα στις τάξεις της Mercedes.

Για άλλη μια φορά συγκινητικός ο Φερνάντο Αλόνσο, με τον Ισπανό βετεράνο να πραγματοποιεί άλλον έναν εξαιρετικό αγώνα και να τερματίζει 7ος.

Russell. Verstappen. Antonelli 👏

After all that late-race drama, here’s your top 🔟 in Canada 👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/iz9qVuIdBC

— Formula 1 (@F1) June 15, 2025