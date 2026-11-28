Ο George Russell ήταν ταχύτερος και στα τρία σκέλη των κατατακτήριων δοκιμών στο Λουσαΐλ και οδήγησε τη Mercedes στο 1-2. Στη δεύτερη σειρά οι McLaren των Norris και Piastri, με τον Isack Hadjar να κερδίζει τον Max Verstappen στη μάχη των δύο Red Bull.

Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, ο Kimi Antonelli είχε κλείσει κάθε περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Κατάρ στην πρώτη θέση. Στην τελευταία πρόβα πριν από τις κατατακτήριες, μάλιστα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν σχεδόν δυόμισι δέκατα ταχύτερος από τον George Russell. Λίγες ώρες αργότερα, κάτω από τους προβολείς του Λουσαΐλ, ο Βρετανός πήρε το πάνω χέρι από το Q1 και το κράτησε μέχρι την καρό σημαία. Ο γύρος που του έδωσε την pole position για τον 22ο αγώνα της σεζόν ήρθε στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3.

Η πρώτη προσπάθεια έκρινε την pole

Με δύο λεπτά να απομένουν στο Q3, ο Antonelli βγήκε πρώτος από τα pits για την τελευταία του προσπάθεια, με τον Russell πίσω του. «Γιατί με βγάλατε πρώτο;» ρώτησε στον ασύρματο ο Ιταλός, γνωρίζοντας ότι ο ομόσταβλός του μπορούσε να εκμεταλλευτεί το slipstream στην ευθεία. Ο Russell ήταν ταχύτερος στο πρώτο sector και διατήρησε το προβάδισμα στο δεύτερο, όμως στο τέλος του γύρου δεν βελτίωσε τον προσωπικό του χρόνο. Ο Antonelli κατέβασε τον δικό του στην τελευταία προσπάθεια, αλλά η βελτίωση τον έφερε μόνο λίγο πιο κοντά στον Βρετανό.

«Ήταν απόλαυση να οδηγώ αυτό το μονοθέσιο», δήλωσε ο Russell μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων. Πίσω από τις δύο Mercedes, ο Lando Norris πήρε την τρίτη θέση, με τον Oscar Piastri τέταρτο. Έτσι, οι δύο οδηγοί της McLaren θα έχουν ο καθένας από μία Mercedes ακριβώς μπροστά του στην εκκίνηση της Κυριακής.

Ο Hadjar μπροστά από τον Verstappen, ο Lindblad ανάμεσα στις Ferrari

Η πέμπτη θέση κρίθηκε ανάμεσα στους οδηγούς της Red Bull, με τον Isack Hadjar να επικρατεί του Max Verstappen. Ο Γάλλος θα βρεθεί δίπλα στον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στην τρίτη σειρά, ενώ ακριβώς πίσω τους ο Arvid Lindblad πέτυχε ένα από τα αποτελέσματα της βραδιάς. Ο νεαρός οδηγός της Racing Bulls πήρε την όγδοη θέση, χωρίζοντας τις Ferrari του Charles Leclerc και του Lewis Hamilton. Ο Liam Lawson συμπλήρωσε τη δεκάδα με τη δεύτερη Racing Bulls. Νωρίτερα, το Q1 είχε τελειώσει με διπλό αποκλεισμό για τρεις ομάδες. Οι Williams των Carlos Sainz και Alex Albon έμειναν στη 17η και τη 18η θέση, ακολούθησαν οι Aston Martin των Fernando Alonso και Lance Stroll, ενώ στις δύο τελευταίες θέσεις βρέθηκαν οι Cadillac των Valtteri Bottas και Sergio Pérez. Στο Q2, ο Oliver Bearman ήταν ο πρώτος που έμεινε εκτός δεκάδας. Πίσω του κατατάχθηκαν, κατά σειρά, οι Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Rafael Câmara και Nico Hülkenberg.

Το Grand Prix του Κατάρ ξεκινά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 18:00 ώρα Ελλάδας και θα κριθεί σε 57 γύρους.