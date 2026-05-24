Grand Prix Καναδά 2026: Ο 19χρονος Αντονέλι έγραψε ιστορία στο Μόντρεαλ, Ferrari ξανά στο παιχνίδι

Η Formula 1 έχει έναν νέο μεγάλο πρωταγωνιστή και το βράδυ του Καναδά το κατάλαβαν όλοι. Σε μια πίστα που παραδοσιακά γράφει ιστορίες, ο νεαρός Ιταλός της Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1 και μάλιστα με τρόπο που θύμισε… έτοιμο πρωταθλητή.

Το Circuit Gilles Villeneuve χάρισε ξανά δράμα, στρατηγική, επαφές με τοίχους και μάχες μέχρι τέλους, όμως αυτή τη φορά το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο 19χρονος Ιταλός. Και κάπως έτσι, η Mercedes έφυγε από τον Καναδά με το απόλυτο statement ενός νέου ξεκινήματος. Ο Αντονέλι εκκίνησε από τη 2η θέση, πίσω από τον teammate του George Russell, ο οποίος είχε ήδη κυριαρχήσει όλο το τριήμερο με pole position, Sprint pole και νίκη στο Sprint. Όμως στον αγώνα της Κυριακής, ο νεαρός Ιταλός είχε το κάτι διαφορετικό. Ήταν γρήγορος, ψύχραιμος και κυρίως αλάνθαστος σε μια πίστα που δεν συγχωρεί τίποτα.

Πίσω του, η Scuderia Ferrari έδειξε επιτέλους σημάδια ζωής. Ο Lewis Hamilton ανέβηκε στη 2η θέση με ένα ώριμο και στρατηγικά άψογο Grand Prix, ενώ ο Charles Leclerc τερμάτισε 4ος, δίνοντας σημαντικούς βαθμούς στη Scuderia σε μια περίοδο όπου κάθε αποτέλεσμα μετράει διπλά.

Ανάμεσά τους βρέθηκε ξανά ο Max Verstappen. Ο Ολλανδός δεν είχε το απόλυτο μονοθέσιο αυτό το τριήμερο, όμως έκανε αυτό που κάνει πάντα: πήρε ό,τι περισσότερο μπορούσε. Η 3η θέση ίσως να μην εντυπωσιάζει στα χαρτιά, αλλά σε μια δύσκολη Κυριακή για τη Oracle Red Bull Racing, μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι στη μάχη του πρωταθλήματος. Πολύ δυνατός εμφανίστηκε και ο Isack Hadjar, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία με την Red Bull, ενώ η Alpine έκανε ίσως το πιο ολοκληρωμένο της αποτέλεσμα φέτος, με τους Franco Colapinto και Pierre Gasly μέσα στους βαθμούς.

Συναρπαστικό GP με αλεπάλληλες κόντρες για 30 γύρους μεταξύ Τζ. Ράσελ & Κ. Αντονέλι με νικητή του αγώνα τον 2ο και με τον Ράσελ να εγκαταλείπει από μηχανική. Εξαιρετική επίδοση από τον Λ. Χάμιλτον(2ος) μετά από μάχες με τον Μ. Φερστάπεν (3ος). Πολλές εγκαταλείψεις. #CanadianGP https://t.co/d3xZH80CoQ — 🅰️utotypos|Quattroruote (@autotypos) May 24, 2026

Και κάπου εδώ αρχίζει να φαίνεται ξεκάθαρα πως το grid του 2026 αλλάζει. Οι «μικροί» δεν είναι πια τόσο μικροί. Ο Αντονέλι κέρδισε Grand Prix. Ο Χάντζαρ παλεύει σταθερά μπροστά. Ο Κολαπίντο παίρνει αποτελέσματα. Και οι παλιοί αναγκάζονται πλέον να κοιτάζουν συνεχώς στους καθρέφτες τους. Το πιο εντυπωσιακό όμως στον Καναδά δεν ήταν μόνο η νίκη. Ήταν ο τρόπος. Ο Αντονέλι άντεξε την πίεση του Χάμιλτον, διαχειρίστηκε άψογα τα ελαστικά και δεν έκανε ούτε ένα σοβαρό λάθος σε 70 γύρους. Σε μια πίστα όπου ακόμα και οι θρύλοι της Formula 1 έχουν τελειώσει στον περίφημο “Wall of Champions”.

Και ναι, ίσως η Mercedes να βρήκε τελικά αυτό που έψαχνε μετά την αποχώρηση του Χάμιλτον.

Αξίζει όμως ειδική αναφορά και στον Franco Colapinto. Ο Αργεντινός έφτασε στον Καναδά με τεράστια πίεση πάνω του, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν και αρκετές φήμες γύρω από το μέλλον του στην BWT Alpine F1 Team. Μέχρι και το Σάββατο, έμοιαζε να βρίσκεται περισσότερο κοντά στην αποχώρηση από την ομάδα παρά σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Και όμως, στον αγώνα έκανε ίσως την πιο ώριμη εμφάνιση της καριέρας του στη Formula 1. Με καθαρή οδήγηση, σωστή διαχείριση και πολύ καλό ρυθμό στο δεύτερο stint, ο Κολαπίντο όχι μόνο μπήκε στους βαθμούς, αλλά τερμάτισε στην εξαιρετική 6η θέση, θυμίζοντας γιατί θεωρείται ένα από τα πιο ταλαντούχα παιδιά της νέας γενιάς.

Αποτελέσματα Grand Prix Καναδά 2026 (Top 10)

Andrea Kimi Antonelli – Mercedes Lewis Hamilton – Ferrari Max Verstappen – Red Bull Charles Leclerc – Ferrari Isack Hadjar – Red Bull Franco Colapinto – Alpine Liam Lawson – RB Pierre Gasly – Alpine Carlos Sainz Jr. – Williams Oliver Bearman – Haas

