quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
FORMULA 1

H F1 γιορτάζει τη Ημέρα της Γυναίκας με μια ιδιαίτερη κίνηση

ΚΥΡΙΑΚΗ | 01.03.2026
Autotypos Team
h-f1-giortazei-ti-imera-tis-gynaikas-me-mia-idiaiteri-kinisi-794099

Η Ημέρα της Γυναίκας συμπίπτει με το Γκραν Πρι της Αυστραλίας, στις 8 Μαρτίου, και η F1 προβαίνει σε μια όμορφη κίνηση

Η Ημέρα της Γυναίκας πλησιάζει και δύο γυναίκες θα το γιορτάσουν… «στις επάλξεις». Συγκεκριμένα οι, Hannah Schmitz και Laura Müller θα βρίσκονται στο paddock της πίστας της Μελβούρνης, με το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού να τις τιμά με ιδιαίτερο τρόπο.

Όπως διαβάζουμε στο post του RBR Daily, τα ονόματα των δύο μηχανικών της Red Bull και της Haas θα δοθεί στη Στροφή 6 της πίστας.

Η Hannah Schmitz είναι Βρετανίδα μηχανικός, η οποία εργάζεται επί του παρόντος στην αυστριακή ομάδα της Red Bull Racing, ως επικεφαλής στρατηγικής αγώνων. Παράλληλα, η Laura Müller είναι Γερμανίδα μηχανικός αγώνων, μέλος της ομάδας της Haas. Από τη σεζόν του 2025, η Müller είναι μηχανικός αγώνων του Esteban Ocon, καθιστώντας την την πρώτη full-time γυναίκα μηχανικό αγώνων στην ιστορία της Formula 1.

Οι δύο γυναίκες θα γίνουν οι πρώτες των οποίων το όνομα δίνεται σε στροφή πίστας της F1.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Haas#Red Bull
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

trelo-finale-sto-abou-ntabi-o-lando-norris-pagkosmios-protathlitis-f1-2025-pos-pire-to-thriler-tou-titlou-785763

FORMULA 1

07.12.2025

Τρελό φινάλε στο Άμπου Ντάμπι: Ο Lando Norris Παγκόσμιος Πρωταθλητής F1 2025 – Πώς πήρε το θρίλερ του τίτλου
anatropi-stin-f1-apokleistikan-oi-mclaren-apo-to-gp-tou-las-vegkas-o-verstappen-paei-gia-protathlima-783923

FORMULA 1

23.11.2025

Ανατροπή στην F1: Αποκλείστηκαν οι McLaren από το GP του Λας Βέγκας – O Verstappen πάει για πρωτάθλημα;
audi-f1-molis-apokalypse-ta-chromata-me-ta-opoia-tha-trechei-apo-to-2026-782889

FORMULA 1

12.11.2025

Audi F1: Μόλις αποκάλυψε τα χρώματα με τα οποία θα τρέχει από το 2026
f1-gp-vrazilias-niki-gia-ton-norris-pou-kanei-to-teleio-savvatokyriako-773774

FORMULA 1

09.11.2025

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris που κάνει το τέλειο Σαββατοκύριακο
f1-gp-vrazilias-o-norris-stin-pole-kai-gia-ton-agona-tis-kyriakis-682562

FORMULA 1

08.11.2025

F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris στην pole και για τον αγώνα της Κυριακής
f1-gp-vrazilias-niki-gia-ton-norris-ektos-o-piastri-782312

FORMULA 1

08.11.2025

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris – Εκτός ο Piastri

Πρόσφατες Ειδήσεις