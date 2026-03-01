H F1 γιορτάζει τη Ημέρα της Γυναίκας με μια ιδιαίτερη κίνηση

Η Ημέρα της Γυναίκας συμπίπτει με το Γκραν Πρι της Αυστραλίας, στις 8 Μαρτίου, και η F1 προβαίνει σε μια όμορφη κίνηση

Η Ημέρα της Γυναίκας πλησιάζει και δύο γυναίκες θα το γιορτάσουν… «στις επάλξεις». Συγκεκριμένα οι, Hannah Schmitz και Laura Müller θα βρίσκονται στο paddock της πίστας της Μελβούρνης, με το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού να τις τιμά με ιδιαίτερο τρόπο.

Όπως διαβάζουμε στο post του RBR Daily, τα ονόματα των δύο μηχανικών της Red Bull και της Haas θα δοθεί στη Στροφή 6 της πίστας.

Η Hannah Schmitz είναι Βρετανίδα μηχανικός, η οποία εργάζεται επί του παρόντος στην αυστριακή ομάδα της Red Bull Racing, ως επικεφαλής στρατηγικής αγώνων. Παράλληλα, η Laura Müller είναι Γερμανίδα μηχανικός αγώνων, μέλος της ομάδας της Haas. Από τη σεζόν του 2025, η Müller είναι μηχανικός αγώνων του Esteban Ocon, καθιστώντας την την πρώτη full-time γυναίκα μηχανικό αγώνων στην ιστορία της Formula 1.

Οι δύο γυναίκες θα γίνουν οι πρώτες των οποίων το όνομα δίνεται σε στροφή πίστας της F1.