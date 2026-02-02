H πιο «καυτή καρέκλα» στην F1: Αυτά κατάφεραν όσοι προσπάθησαν να σταθούν δίπλα στον Φερστάπεν

Πολλοί προσπάθησαν αλλά κανείς δεν τα κατάφερε: Οι οδηγοί της F1 που δεν μπόρεσαν να «στεριώσουν» δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν

Θα έλεγε κανείς πως κάθε θέση στη Formula 1 μπορεί να θεωρηθεί ως “hot seat”, αφού χιλιάδες οδηγοί αγώνων ονειρεύονται να κερδίσουν μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ωστόσο, οι τυχεροί είναι μόλις 22 και δεν είναι όλοι τους όσο τυχεροί όσο άλλοι. Αυτό αφού ένας από αυτούς καλείται να «επιβιώσει» δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, με τον ολλανδό superstar να μην είναι και ο πιο εύκολος teammate…

Μέχρι στιγμής, 7 είναι οι οδηγοί που προσπάθησαν να στεριώσουν δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν απ’ όταν ο ολλανδός έκανε το ντεμπούτο του στην F1 σε ηλικία 17 ετών, το 2015.

Κάρλος Σάινθ: 2015-2016

Ο Ισπανός οδηγός είχε την… τύχη (λέμε τώρα) να είναι ο πρώτος teammate του Μαξ Φερστάπεν στην F1. Οι δύο τους έκαναν μαζί ντεμπούτο το 2015 οδηγώντας για την Toro Rosso, φτάνοντας εκεί μέσω του προγράμματος ανάπτυξης οδηγών της Red Bull.

Η διαφορά των δύο φάνηκε από την πρώτη σεζόν, στην οποία ο Φερστάπεν κατάφερε να συγκεντρώσει 49 βαθμούς, έναντι των 18 του Σάινθ. Η εντυπωσιακή πρώτη σεζόν του νεαρού ολλανδού του χάρισε μια θέση στη μεγάλη ομάδα την επόμενη χρονιά, αντικαθιστώντας τον Daniil Kvyat.

Daniel Ricciardo: 2016-2018

O Αυστραλός οδηγός ήταν ο μόνος teammate του Φερστάπεν που κατάφερε να τον ξεπεράσει στην κατάταξη – κάτι που κατάφερε όχι μία, αλλά δύο φορές τη διετία 2016-2017. Ωστόσο, ο Φερστάπεν έκανε τότε ακόμα τα πρώτα του βήματα στην F1 και η οι ρόλοι άλλαξαν γρήγορα, το 2018, όταν ο ολλανδός τελείωσε τη σεζόν με 249 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τον Ricciardo, ο οποίος συγκέντρωσε 170.

Ο Ricciardo αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα της Red Bull μετά το τέλος της σεζόν του 2018 και κινήθηκε σε ρηχά νερά μέχρι το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, το 2024.

Pierre Gasly: 2019

O Γάλλος είναι πιθανότατα ο οδηγός που δυσκολεύτηκε περισσότερο από κάθε άλλον να σταθεί δίπλα στον Φερστάπεν. Φορώντας τα χρώματα της Red Bull και έχοντας ως αποστολή να αντικαταστήσει τον Ricciardo, ο Gasly συμμετείχε σε μόλις 12 αγώνες ως teammate του Φερστάπεν, μένοντας πάρα πολύ πίσω από τον ολλανδό superstar.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ο Φερστάπεν σημείωσε σχεδόν τους… τριπλάσιους βαθμούς από τον Gasly, ο οποίος μετακόμισε γρήγορα πίσω στην Toro Rosso.

Alexander Albon: 2019-2020

Τη θέση του Gasly δίπλα στον Φερστάπεν πήρε στα μέσα της σεζόν του 2019 ο Alex Albon, χωρίς να καταφέρει πολλά περισσότερα από τον Γάλλο. Ο Albon δεν κατάφερε να ανέβει στο podium το 2019, αλλά το γεγονός πως έφτασε κοντά σε αυτό αρκετές φορές ανάγκασε τους ανθρώπους της Red Bull να του δώσουν άλλη μια ευκαιρία.

Αυτή ήρθε το 2020, ωστόσο, ο Φερστάπεν συγκέντρωσε τους υπερδιπλάσιους βαθμούς (214 έναντι 105), αναγκάζοντας τη Red Bull να τον βάλει στα “pits” για μια σεζόν, προτού επιστρέψει στη δράση με τα χρώματα της Williams, το 2022.

Sergio Perez: 2021-2024

O μεξικανός είναι μέχρι στιγμής ο οδηγός που κατάφερε να «επιβιώσει» δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν για περισσότερο από κάθε άλλον, διατηρώντας τη θέση του για τέσσερις σεζόν. Η πρώτη του σεζόν με τα χρώματα της Red Bull ήταν αρκετά ελπιδοφόρα, με τον Πέρες να νικά έναν αγώνα και να ανεβαίνει στο podium άλλες τέσσερις φορές το 2021.

Η καλύτερή του στιγμή στη Red Bull ήρθε το 2023, όταν ο Πέρες βρέθηκε στην δεύτερη θέση του πίνακα. Ωστόσο, η διαφορά του με τον Μαξ Φερστάπεν ήταν εμφανής, με τον ολλανδό να κατακτά τον έναν τίτλο μετά τον άλλον κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Ακολούθησε μια… ελεύθερη πτώση στην απόδοσή του, με τον Πέρες να πέφτει στην 8η θέση της κατάταξης και να αποτελεί παρελθόν από τη Red Bull μετά το τέλος της σεζόν του 2024.

Liam Lawson: 2025

Ο Νεοζηλανδός κατέχει το αρνητικό ρεκόρ των λιγότερων εμφανίσεων ως teammate του Φερστάπεν, κάτι που πιθανότατα δεν θα θυμάται κανείς σε μερικά χρόνια. Ο Lawson αγωνίστηκε δίπλα στον ολλανδό για μόλις 3 αγώνες (2 Γκραν Πρι κι ένα Σπριντ), χωρίς να καταφέρει να μαζέψει βαθμούς και γύρισε στην RB μετά το Γκραν Πρι της Κίνας του 2025.

Υuki Tsunoda: 2025

Η θέση (που δεν πρόλαβε καν να ζεστάνει ο Lawson) δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν πήγε σε άλλον έναν οδηγό της RB, με τον Ιάπωνα, Yuki Tsunoda να μετακομίζει στη μεγάλη ομάδα το 2025, μετά από τέσσερις σεζόν στη Racing Bulls. O Tsunoda δεν κατάφερε ποτέ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, με το highlight της καριέρας του στη Red Bull να είναι η 6η θέση στο Μπακού.

O Tsunoda παραμένει σε ρόλο αναπληρωματικού οδηγού.

Ο επόμενος

Ο επόμενος στη σειρά, κι άλλος ένας οδηγός που θέλει να «σπάσει» το αρνητικό σερί, είναι ο Isack Hadjar, με τον Γάλλο να αρπάζει την ευκαιρία και να μετακομίζει στη μεγάλη ομάδα από τη Racing Bulls.

Σε μια χρονιά που συνοδεύεται από αλλαγές στους κανονισμούς, τη νέα εποχή της απόλυτης ισορροπίας μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας και τον Μαξ Φερστάπεν αποφασισμένο να ξανανέβει στην κορυφή, ο Hadjar φαίνεται πως πετιέται κυριολεκτικά… «στην πυρά», με την παράδοση να είναι εναντίον του.

Θα καταφέρει ο Isack Hadjar να κάνει αυτό που αρκετοί δοκίμασαν και κανείς δεν κατάφερε, δηλαδή να στεριώσει δίπλα στον Φερστάπεν;

Πηγή: Motorsport.com