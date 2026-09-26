Η F1 επιστρέφει στους V8 κινητήρες – Τα τελευταία νέα

Η F1 ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της την εποχή των ιδιαίτερα σύνθετων υβριδικών μονάδων ισχύος και να επιστρέψει στους V8

Η F1 φαίνεται πως κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την επιστροφή σε μια πιο παραδοσιακή φιλοσοφία κινητήρων. Οι βασικές παράμετροι της επόμενης γενιάς μονάδων ισχύος έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό συμφωνηθεί μεταξύ FIA και κατασκευαστών, με το πλάνο να προβλέπει V8 turbo 3,0 λίτρων, μικρότερους ηλεκτροκινητήρες και σημαντική μείωση βάρους.

Οι συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς απομένουν αρκετές λεπτομέρειες προς οριστικοποίηση. Ωστόσο, η κατεύθυνση είναι πλέον σαφής: η F1 θέλει μια απλούστερη και ελαφρύτερη μονάδα ισχύος, πιο κοντά στην παραδοσιακή αντίληψη ενός αγωνιστικού κινητήρα.

3λιτρος V8, αλλά με turbo

Το βασικό στοιχείο των νέων κανονισμών είναι η επιστροφή στη διάταξη V8 των 3,0 λίτρων. Ένα από τα ζητήματα που προκάλεσαν τις μεγαλύτερες διαφωνίες μεταξύ των κατασκευαστών ήταν το αν θα διατηρηθεί ή όχι το turbo. Στο τραπέζι είχε βρεθεί και η λύση ενός ατμοσφαιρικού V8, η οποία θα μπορούσε να επαναφέρει τον χαρακτηριστικό ήχο που θυμίζει τα μονοθέσια που αγωνίζονταν μεταξύ 2006 και 2013.

Τελικά, όμως, το turbo αναμένεται να παραμείνει. Η απόφαση δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνικούς λόγους, αλλά και με τους περιορισμούς θορύβου που ισχύουν σε αρκετές πίστες της Formula 1. Ένας ατμοσφαιρικός V8 3,0 λίτρων θα μπορούσε να παράγει επίπεδα θορύβου που θα δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα σε ορισμένα σύγχρονα Grand Prix. Το ζήτημα αφορά κυρίως τα street circuits, όπου ισχύουν αυστηροί περιορισμοί εκπομπών θορύβου.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν τα Melbourne, Miami, Madrid, Singapore, Baku και Las Vegas. Η χρήση αυτοκινήτων που θα ήταν σημαντικά πιο θορυβώδη από τα σημερινά θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και στη διεξαγωγή ορισμένων αγώνων. Έτσι, η λύση που προκρίνεται είναι ένα μικρότερο turbo. Με αυτόν τον τρόπο, ο V8 θα μπορεί να προσφέρει σαφώς πιο έντονο ήχο από τις σημερινές μονάδες ισχύος, χωρίς όμως να ξεπερνά τα όρια που ισχύουν στις συγκεκριμένες πίστες.

Μικρότερος ηλεκτροκινητήρας και 50 κιλά λιγότερα

Η επιστροφή στους V8 δεν σημαίνει ότι η Formula 1 εγκαταλείπει πλήρως την ηλεκτροκίνηση. Η νέα μονάδα ισχύος αναμένεται να διαθέτει έναν απλούστερο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 100 kW, δηλαδή σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τα 350 kW των σημερινών μονάδων. Στόχος είναι να διατηρηθεί η τεχνολογική σύνδεση της Formula 1 με την αυτοκινητοβιομηχανία, χωρίς όμως η ηλεκτρική πλευρά να έχει την πολυπλοκότητα και τον κυρίαρχο ρόλο που απέκτησε στη σημερινή γενιά κινητήρων.

Η ηλεκτρική ενέργεια, επομένως, θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του συνολικού πακέτου, αλλά με σαφώς μικρότερη συμμετοχή.

Εξίσου σημαντική αλλαγή αφορά το βάρος. Η Formula 1 και οι κατασκευαστές έχουν θέσει έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο, καθώς η νέα μονάδα ισχύος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 κιλά ελαφρύτερη από τις σημερινές. Η μείωση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια για μια απλούστερη και πιο ελαφριά μονάδα, μετά την αυξημένη πολυπλοκότητα που χαρακτήρισε τους σύγχρονους υβριδικούς κινητήρες.

Τι θα γίνει με το DRS;

Ένα από τα σημεία που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί θα αποκτούν επιπλέον ισχύ για τις προσπεράσεις. Η επιστροφή του DRS, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μέχρι το τέλος της σεζόν του 2025, δεν φαίνεται να βρίσκεται στα σχέδια. Αντίθετα, εξετάζεται μια λύση που θυμίζει περισσότερο το push-to-pass του IndyCar.

Πρόκειται για ένα σύστημα που θα προσφέρει στον οδηγό μια προσωρινή αύξηση ισχύος, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την υποβοήθηση μιας προσπέρασης. Το συγκεκριμένο σύστημα παραμένει υπό συζήτηση και FIA και κατασκευαστές θα πρέπει να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τρόπο λειτουργίας του.

Πότε θα κάνουν την εμφάνισή τους οι νέοι V8;

Ανοιχτό παραμένει και το ερώτημα σχετικά με το πότε θα εφαρμοστούν οι νέοι κανονισμοί. Η αρχική κατεύθυνση προβλέπει την εισαγωγή τους το 2030, κάτι που θα σήμαινε ότι ο σημερινός κύκλος τεχνικών κανονισμών θα ολοκληρωθεί έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Οι συζητήσεις μεταξύ FIA και κατασκευαστών θα συνεχιστούν μέχρι να οριστικοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες. Παρ’ όλα αυτά, τα βασικά χαρακτηριστικά της επόμενης γενιάς έχουν πλέον διαμορφωθεί.

Η Formula 1 φαίνεται πως θέλει να αφήσει πίσω της ένα μέρος της τεχνολογικής πολυπλοκότητας των τελευταίων ετών και να επιστρέψει σε μια πιο απλή φιλοσοφία αγωνιστικού κινητήρα: V8 3,0 λίτρων, μικρότερη ηλεκτρική υποβοήθηση, λιγότερο βάρος και μεγαλύτερη έμφαση στον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Πηγή: Motorsport.com