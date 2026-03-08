Η Ford επέστρεψε στην F1 – Δες τις σημαντικότερες στιγμές έως σήμερα

Από τον θρυλικό Cosworth DFV μέχρι τη συνεργασία με τη Red Bull Racing, η Ford γράφει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία των κινητήρων της Formula 1

Η Ford αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές κινητήρων στην ιστορία της Formula 1. Με 10 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών, 13 Πρωταθλήματα Οδηγών και 174 νίκες σε Grand Prix, τα μονοθέσια που κινήθηκαν από κινητήρες της αμερικανικής εταιρείας σημάδεψαν για δεκαετίες την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Ford αποχώρησε από τη Formula 1 το 2004, παραμένει μέχρι σήμερα ο τρίτος πιο επιτυχημένος κατασκευαστής κινητήρων στην ιστορία του θεσμού, πίσω μόνο από τη Ferrari και τη Mercedes.

Το 2026, η εταιρεία ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της με τη Red Bull Racing.

Ο κινητήρας που άλλαξε τη Formula 1

Η ιστορία της Ford στη Formula 1 ξεκινά το 1967, όταν παρουσιάστηκε ο θρυλικός κινητήρας Ford Cosworth DFV (Double Four Valve). Ο κινητήρας αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Cosworth και θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους κινητήρες στην ιστορία του σπορ.

Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στο Grand Prix Ολλανδίας το 1967, όπου η Lotus Ford του Jim Clark κέρδισε αμέσως τον αγώνα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια περίοδος κυριαρχίας.

Ο DFV παρέμεινε ενεργός μέχρι το 1983, καταγράφοντας συνολικά 155 νίκες, αριθμός που τον καθιστά τον πιο επιτυχημένο κινητήρα στην ιστορία της Formula 1.

Η απόλυτη κυριαρχία των δεκαετιών ’60 και ’70

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, ο κινητήρας DFV αποτέλεσε σχεδόν τη «standard» επιλογή για πολλές ομάδες.

Μεταξύ αυτών ήταν:

Lotus

McLaren

Tyrrell

Brabham

Matra

Williams

Σε πολλές σεζόν, η πλειοψηφία των μονοθεσίων στο grid χρησιμοποιούσε κινητήρες Ford, κάτι που οδήγησε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά:

το 1968 τα μονοθέσια με κινητήρα Ford κέρδισαν 11 από τους 12 αγώνες

το 1969 κέρδισαν και τους 11 αγώνες της σεζόν

το 1973 κατέκτησαν και τους 15 αγώνες του πρωταθλήματος

Η περίοδος αυτή συνοδεύτηκε από τίτλους για μερικούς από τους μεγαλύτερους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, όπως οι Graham Hill, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti και James Hunt.

Από τους ατμοσφαιρικούς στους turbo κινητήρες

Στη δεκαετία του ’80 η Formula 1 πέρασε στην εποχή των υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων. Παρά την αλλαγή των τεχνολογικών δεδομένων, η Ford συνέχισε να συμμετέχει στο πρωτάθλημα με νέες μονάδες ισχύος.

Μεταξύ αυτών ήταν:

ο Ford Cosworth GBA 1.5 Turbo V6

οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες DFZ και HB V8

Οι κινητήρες Ford συνέχισαν να εξοπλίζουν ομάδες όπως οι Benetton, Tyrrell, McLaren και Jordan, ενώ το αποκορύφωμα αυτής της περιόδου ήρθε το 1994, όταν ο Michael Schumacher κατέκτησε το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τη Benetton Ford.

Τα τελευταία χρόνια και η αποχώρηση

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 η Ford προσπάθησε να ενισχύσει την παρουσία της στη Formula 1 δημιουργώντας τη δική της εργοστασιακή ομάδα.

Το 2000 η εταιρεία εξαγόρασε την ομάδα Stewart Grand Prix και τη μετονόμασε σε Jaguar Racing. Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η ομάδα δεν κατάφερε να διεκδικήσει νίκες ή τίτλους.

Η Ford παρέμεινε στη Formula 1 μέχρι το 2004, πριν αποφασίσει να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα πουλώντας την Jaguar Racing στη Red Bull.

Επιστροφή στη Formula 1

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια απουσίας, η Ford ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Formula 1 το 2026.

Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί μέσω της συνεργασίας με τη Red Bull Racing, σε μια περίοδο όπου η Formula 1 εισάγει νέους τεχνικούς κανονισμούς για τις μονάδες ισχύος, με μεγαλύτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και στα βιώσιμα καύσιμα.

Η νέα αυτή συνεργασία φιλοδοξεί να επαναφέρει το όνομα της Ford στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Τι κρατάμε