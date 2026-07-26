Η Formula 1 επιστρέφει στη Μαλαισία το 2026 – Στο Sepang το GP του Μπαχρέιν

Η Formula 1 επιστρέφει στη Μαλαισία το 2026, με το Sepang να φιλοξενεί το Grand Prix του Μπαχρέιν στις 2-4 Οκτωβρίου.

Η Formula 1 επιστρέφει στη Μαλαισία έπειτα από εννέα χρόνια, αλλά όχι με τον τρόπο που θα περίμεναν οι περισσότεροι. Το Sepang International Circuit θα φιλοξενήσει το Grand Prix του Μπαχρέιν από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, όπως ανακοίνωσαν επίσημα η Formula 1 και η FIA.

Ο αγώνας θα διατηρήσει την ονομασία Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix, παρότι θα πραγματοποιηθεί στη Μαλαισία. Η ασυνήθιστη συμφωνία επιτρέπει τη διατήρηση ενός Grand Prix που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί μέσα στη σεζόν.

Η διοργάνωση αναμένεται να ενταχθεί ανάμεσα στα Grand Prix Αζερμπαϊτζάν και Σιγκαπούρης, χωρίς άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα του 2026. Η οριστικοποίησή της παραμένει υπό την αίρεση των τελικών συμφωνιών και της έγκρισης από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Πότε θα γίνει ο αγώνας στη Μαλαισία

Το αγωνιστικό τριήμερο έχει προγραμματιστεί για:

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

Η τοποθέτηση του αγώνα πριν από το Grand Prix Σιγκαπούρης δημιουργεί ένα διαδοχικό ασιατικό σκέλος, περιορίζοντας τις μετακινήσεις των ομάδων ανάμεσα σε διαφορετικές ηπείρους.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια και την έναρξη της διάθεσής τους θα ανακοινωθούν αργότερα.

Δεν επιστρέφει επίσημα το GP Μαλαισίας

Παρότι τα μονοθέσια της Formula 1 θα επιστρέψουν στο Sepang, η διοργάνωση δεν θα ονομάζεται Grand Prix Μαλαισίας.

Η επίσημη ονομασία θα είναι Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia, καθώς το Μπαχρέιν παραμένει ο διοργανωτής του αγώνα και η Μαλαισία αναλαμβάνει τον ρόλο της χώρας υποδοχής.

Η συμφωνία προέκυψε μέσα από συνεργασία ανάμεσα στη Formula 1, τη FIA και τις κυβερνήσεις του Μπαχρέιν και της Μαλαισίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η λύση αυτή επιτρέπει να διατηρηθεί πλήρες το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2026.

Γιατί επιλέχθηκε το Sepang

Το Sepang International Circuit έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 1999 και παρέμεινε στο πρόγραμμα μέχρι το 2017.

Η χάραξή του είναι γνωστή για τις γρήγορες καμπές, τις μεγάλες ευθείες, τα δυνατά φρεναρίσματα και τις διαφορετικές αγωνιστικές γραμμές που προσφέρει. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και οι συχνά απρόβλεπτες τροπικές βροχές μπορούν επίσης να αλλάξουν πλήρως την εξέλιξη ενός αγώνα.

Η πίστα διαθέτει ήδη τις εγκαταστάσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για τη διοργάνωση ενός Grand Prix, στοιχείο που επέτρεψε να επιλεγεί ως εναλλακτική έδρα χωρίς να χρειάζεται η κατασκευή νέου σιρκουί.

Επιστροφή έπειτα από εννέα χρόνια

Η τελευταία εμφάνιση της Formula 1 στη Μαλαισία πραγματοποιήθηκε το 2017. Νικητής εκείνου του αγώνα ήταν ο Max Verstappen, ο οποίος τότε αγωνιζόταν ήδη για τη Red Bull.

Η επιστροφή του Sepang το 2026 θα πραγματοποιηθεί με εντελώς διαφορετικά μονοθέσια και υπό τους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1.

Η πίστα αναμένεται να αποτελέσει ένα απαιτητικό τεστ για τα νέα μονοθέσια, καθώς συνδυάζει αργές και γρήγορες στροφές, μεγάλες ευθείες και υψηλές θερμικές καταπονήσεις για ελαστικά και κινητήρες.

Τι δήλωσε η Formula 1

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Stefano Domenicali, χαρακτήρισε τη συμφωνία θετική τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για τους θεατές.

Τόνισε ότι η επιλογή της Μαλαισίας αποδεικνύει την ικανότητα της Formula 1 να προσαρμόζεται και να βρίσκει λύσεις, διατηρώντας παράλληλα ένα πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα.

Από την πλευρά της FIA, ο Mohammed Ben Sulayem στάθηκε στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και στην προτεραιότητα που δόθηκε στην ασφάλεια και στην ευημερία των ομάδων, των εργαζομένων και των θεατών.

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα της F1

Πέρα από τη μεταφορά του Grand Prix του Μπαχρέιν στη Μαλαισία, το υπόλοιπο καλεντάρι της Formula 1 για το 2026 παραμένει αμετάβλητο.

Το Sepang θα τοποθετηθεί ανάμεσα στους αγώνες του Αζερμπαϊτζάν και της Σιγκαπούρης, με τη Formula 1 να διατηρεί τον συνολικό αριθμό των προγραμματισμένων Grand Prix.

Η τελική διεξαγωγή του αγώνα χρειάζεται ακόμη:

την ολοκλήρωση των επιμέρους συμφωνιών

την επίσημη υπογραφή των εμπλεκόμενων πλευρών

την έγκριση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

Τι κρατάμε;