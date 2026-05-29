FORMULA 1

Η Gucci μπαίνει στην F1: Ποιας μάρκας θα είναι ο βασικός χορηγός από το 2027;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29.05.2026
Autotypos Team
Έπειτα από τη νέα συμφωνία με ομάδα, ο γνωστός ιταλικός οίκος μόδας, Guzzi, μπαίνει επίσημα στον κόσμο της F1

Η Alpine μπαίνει σε μια νέα εποχή στη Formula 1, καθώς από το 2027 η ομάδα θα αγωνίζεται με την ονομασία Gucci Racing Alpine, έπειτα από τη νέα συμφωνία με τον ξακουστό ιταλικό οίκο μόδας. Η συνεργασία έρχεται μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας της ομάδας με τη BWT, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε τον βασικό χορηγό.

Η ανακοίνωση έγινε επίσημα την Τετάρτη, με τη Gucci να επιβεβαιώνει ότι δημιουργεί παράλληλα και το “Gucci Racing”, μια νέα πλατφόρμα που, όπως αναφέρει η εταιρεία, βασίζεται στις αξίες της απόδοσης, της ακρίβειας, της πειθαρχίας και της αριστείας, συνδυάζοντας τον κόσμο της πολυτέλειας με αυτόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σημαντικό ρόλο στη συμφωνία φαίνεται πως είχε και ο Luca de Meo, πρώην CEO της Alpine και πλέον επικεφαλής του ομίλου Kering, στον οποίο ανήκει η Gucci.

Αλλάζει χρώματα η Alpine

Η συνεργασία θα φέρει και μεγάλες αλλαγές στην εικόνα της ομάδας, καθώς η Alpine θα αφήσει πίσω της τον μπλε και ροζ χρωματισμό που χρησιμοποιεί σήμερα, υιοθετώντας πλέον τα χρώματα της Gucci στα μονοθέσιά της.

«Αυτή η συνεργασία με την Alpine Formula 1 Team ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο: η Gucci γίνεται ο πρώτος οίκος μόδας που αναλαμβάνει ρόλο title partner στη Formula 1. Αυτό αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας για το brand και τον ρόλο που θέλουμε να έχει η Gucci σε αυτό το περιβάλλον», δήλωσε η Francesca Bellettini, πρόεδρος και CEO της Gucci.

«Η Formula 1 σήμερα αντιπροσωπεύει μια μοναδική σύγκλιση απόδοσης, κουλτούρας και παγκόσμιας απήχησης, και η Alpine Formula 1 Team είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για να δώσει ζωή σε αυτό το όραμα», συνέχισε. «Η Gucci Racing είναι κάτι περισσότερο από μια παρουσία στο grid: είναι έκφραση του ποιοι είμαστε και του πού θέλουμε να οδηγήσουμε το brand. Και έρχονται πολλά περισσότερα. Ευχαριστούμε την Alpine και ολόκληρο τον όμιλο Renault που μοιράζονται αυτή τη φιλοδοξία μαζί μας».

Με αυτή τη συμφωνία, η Alpine γίνεται ακόμα μία ομάδα της Formula 1 που εξασφαλίζει νέο μεγάλο partnership ενόψει της νέας εποχής του πρωταθλήματος, μετά και τη McLaren, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα τη Mastercard ως title partner από το 2026.

Τι κρατάμε:

  • Νέα εποχή για την Alpine στη Formula 1, καθώς από το 2027 θα ονομάζεται Gucci Racing Alpine
  • Η συνεργασία θα φέρει και μεγάλες αλλαγές στην εικόνα της ομάδας
  • Η γαλλική ομάδα αφήνει πίσω της τον μπλε και ροζ συνδυασμό χρωμάτων και υιοθετεί τα χρώματα της Gucci
  • Η Alpine γίνεται ακόμα μία ομάδα της Formula 1 που εξασφαλίζει νέο μεγάλο partnership

Πηγή: Motorsport.com

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

