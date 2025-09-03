Η McLaren Racing, ιδιοκτήτρια της ομάδας της Formula 1, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του πρωταθλήματος, θα αποτιμηθεί σε περισσότερα από 3,42 δισ. ευρώ σε μια πώληση μεριδίων, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη αισιόδοξη στάση των επενδυτών για το άθλημα, αναφέρει το Bloomberg.

Οι ιδιοκτήτες του ομίλου McLaren – το κρατικό επενδυτικό ταμείο Mumtalakat του Μπαχρέιν και η CYVN Holdings με έδρα το Άμπου Ντάμπι – θα αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της αγωνιστικής ομάδας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Θα εξαγοράσουν το 30% των μετοχών που κατέχουν η MSP Sports Capital και άλλοι μειοψηφικοί μέτοχοι που αγόρασαν μετοχές της McLaren το 2020 με αποτίμηση 647,9 εκατ. ευρώ. Ο κληρονόμος της Walmart, Rob Walton, ήταν επίσης επενδυτής.

Η πώληση των μεριδίων αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Sky News, αναφέρει το Automotive News Europe.

Είναι η τελευταία εντυπωσιακή αποτίμηση για μια ομάδα της F1, εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για το άθλημα από οπαδούς και επενδυτές. Η ομάδα της Aston Martin βρίσκεται σε συνομιλίες για αποτίμηση περίπου 27,76 δισ. ευρώ, παρότι υστερεί αγωνιστικά.

Το άθλημα έχει γνωρίσει άνθηση υπό την ιδιοκτησία της Liberty Media, εν μέρει χάρη στην επιτυχία της εκπομπής του Netflix Formula 1: Drive to Survive, η οποία έχει προσελκύσει νέους θαυμαστές, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Η ταινία F1: The Movie με τον Μπραντ Πιτ έχει διευρύνει περαιτέρω την απήχηση του αθλήματος.

Με επικεφαλής τον CEO Ζακ Μπράουν, η McLaren Racing κέρδισε το ομαδικό πρωτάθλημα πέρυσι για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια. Οι οδηγοί της ομάδας – Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις – είναι αυτή τη στιγμή οι δύο πρώτοι διεκδικητές του πρωταθλήματος οδηγών για τη McLaren για πρώτη φορά από το 2008.

Ενώ η ομάδα της F1 έχει ανέβει πολύ, υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει στην McLaren Automotive, την κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία σπορ αυτοκινήτων του ομίλου.

Η CYVN στοχεύει στην αντιστροφή των ζημιών ετών της αυτοκινητοβιομηχανίας που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Η McLaren αναγκάστηκε να αναζητήσει χρηματοδότηση, να πουλήσει μέρος της συλλογής αυτοκινήτων της, να εκποιήσει τον κλάδο προηγμένων τεχνολογιών της και να πουλήσει και επαναμισθώσει τα κεντρικά γραφεία της στο Γουόκινγκ.

