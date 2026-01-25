Η τεχνολογία της Formula 1 που χρησιμοποιούν σχεδόν όλα τα νέα αυτοκίνητα

Εκτός από το να κάνει τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα, η τεχνολογία αιχμής της F1 κάνει τη ζωή του απλού οδηγού πιο εύκολη

O λόγος για τα paddles, μια τεχνολογία που χρωστά την ύπαρξή της στο “brainpower” της F1: το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού αποτελεί κάτι σαν προθάλαμο για τεχνολογίες αιχμής που λίγο αργότερα εφαρμόζονται στα καθημερινά αυτοκίνητα. Πολλά από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά άλματα στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν πραγματοποιηθεί σε περιόδους κρίσης (π.χ. έναν παγκόσμιο πόλεμο), εκεί που η πίεση για αποτελέσματα είναι η μεγαλύτερη.

Η F1 μπορεί να μην είναι ένα πεδίο μάχης στην κυριολεξία, αλλά η τεχνητή κρίση που δημιουργείται για μια θέση στο podium σε πολλές περιπτώσεις έχει τα ίδια αποτελέσματα.

«Το γρηγορότερο εργαστήριο στον κόσμο»

Έτσι είχε περιγράψει ο Toto Wolff, επικεφαλής της ομάδας F1 της Mercedes, τα αυτοκίνητα της ομάδας. Μπορεί τα άμεσα αποτελέσματα κάποιας τεχνολογικής καινοτομίας να ήταν το να «κοπούν» μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου από έναν γύρο, ωστόσο, οι εν λόγω καινοτομίες δεν παύουν να βρίσκουν τον δρόμο τους και προς τα καθημερινά αυτοκίνητα, κάνοντας έτσι τη ζωή του μέσου οδηγού πιο εύκολη.

Μια τεχνολογία που σήμερα συναντάμε σε πολλά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δημόσιους δρόμους οφείλουν την ύπαρξή τους σε κάποια λαμπρά μυαλά της F1 είναι τα paddles, γνωστά και ως «αυτάκια», για τα κιβώτια ταχυτήτων.

Paddle Shifters

H αναζήτηση ενός in-car βίντεο από αυτοκίνητα της F1 πριν το 1995 θα άφηνε σίγουρα έναν νεότερο fan με το στόμα ανοιχτό. Το να βλέπεις τον Senna να οδηγεί «στα άκρα» κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι, αφού με το άλλο έπρεπε να αλλάζει ταχύτητες, είναι σίγουρα σενάριο βγαλμένο από τους εφιάλτες του κάθε σύγχρονου οδηγού της F1.

Ωστόσο, αυτό άλλαξε σταδιακά χάρη στη Ferrari 640, το πρώτο μονοθέσιο της F1 που ήταν εξοπλισμένο με ένα ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με paddles.

Μπορεί στην αρχή να μην ήταν και το πιο αξιόπιστο σύστημα, ωστόσο, τα λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου που εξοικονομούνταν και το γεγονός πως οι οδηγοί μπορούσαν να έχουν και τα δύο τους χέρια στο τιμόνι ήταν ευπρόσδεκτες αλλαγές. Τα paddles σταδιακά υιοθετήθηκαν και από το υπόλοιπο grid, με το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού να γυρνάει οριστικά σελίδα το 1996, όταν όλες οι ομάδες χρησιμοποιούσαν πια ημιαυτόματα κιβώτια με paddles.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1997, τα paddles έγιναν διαθέσιμα για πρώτη φορά και σε αυτοκίνητο δρόμου, στη Ferrari F355 F1. Σήμερα τα paddles είναι διαθέσιμα στα περισσότερα νέα αυτοκίνητα, αποδεικνύοντας πως κάτι που ξεκινά ως τεχνολογία αιχμής μόνο για πιλότους της F1 τελικά καταλήγει να κάνει τη ζωή πιο εύκολη για τον απλό οδηγό.

Τι κρατάμε: