Κατατακτήριες-θρίλερ στο Μπακού, με άσχημο καιρό και έξι κόκκινες σημαίες

Οι μπαριέρες και οι τοίχοι είχαν την τιμητική τους! Pole για τον Verstappen, Sainz 2ος, Lawson-έκπληξη 3ος

Η διαδικασία κράτησε σχεδόν δύο ώρες , με αλλεπάλληλες διακοπές.

Έξι κόκκινες σημαίες προκάλεσαν χάος και καθυστερήσεις.

Ο Verstappen κατέκτησε την pole, μπροστά από Sainz και τον απρόσμενα γρήγορο Lawson.

Καιρός και πίστα εναντίον οδηγών

Το Σαββατοκύριακο του Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν σημαδεύτηκε από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Οι δυνατοί άνεμοι και η περιοδική ψιχάλα μετέτρεψαν το οδόστρωμα του Μπακού σε παγίδα, με χαμηλή πρόσφυση και συνεχείς παγίδες για τους οδηγούς. Η γλιστερή άσφαλτος ανάγκασε πολλούς να υπερβούν τα όρια, με αποτέλεσμα αλλεπάλληλες εξόδους.

Έξι κόκκινες σημαίες και απανωτά ατυχήματα

Οι κατατακτήριες εξελίχθηκαν σε πραγματικό θρίλερ διάρκειας δύο ωρών. Συνολικά έξι κόκκινες σημαίες διέκοψαν τη δράση, καθώς πολλά μονοθέσια έπεσαν στις μπαριέρες και στους τοίχους, αφήνοντας συντρίμμια και αναγκάζοντας τους αγωνοδίκες να σταματούν επανειλημμένα το session. Η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο αγώνα επιβίσωης παρά μια συνηθισμένη διαδικασία που υπό κανονικές συνθήκες διαρκεί λιγότερο από μία ώρα.

…και στο τέλος κερδίζε ο Max…

Παρά το χάος, στο τέλος ο Max Verstappen πήρε την pole position. Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα ξεκινήσει ο Carlos Sainz, ο οποίος απέδωσε με συνέπεια και εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν. Το μεγαλύτερο όμως highlight ήταν η εμφάνιση του Liam Lawson, ο οποίος με εντυπωσιακό γύρο ανέβηκε στην 3η θέση, πετυχαίνοντας την καλύτερη μέχρι στιγμής εμφάνισή του σε κατατακτήριες Formula 1.

Τι κρατάμε

Ο καιρός και η πίστα στο Μπακού ήταν οι μεγάλοι «αντίπαλοι».

Έξι κόκκινες σημαίες έκαναν τη διαδικασία να μοιάζει με αγώνα επιβίωσης.

Ο Verstappen κατέκτησε την pole position με αποφασιστικότητα.

Ο Sainz κράτησε τη Ferrari ψηλά, εξασφαλίζοντας τη 2η θέση.

Ο Lawson αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη με την 3η θέση.

