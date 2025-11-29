Κυριαρχία McLaren στο Qatar: O Piastri σε μια από τις πιο ώριμες pole της χρονιάς

Αν κάτι επιβεβαιώνουν οι φετινές νύχτες του Lusail, είναι ότι η McLaren έχει πλέον μεταμορφωθεί σε πρωταθλήτρια ομάδα. Με τον αέρα σιγουριάς που έχει χτίσει όλη τη σεζόν, η ομάδα έκανε διπλό χτύπημα στην κορυφή: o Oscar Piastri πήρε μια καθαρή, ώριμη και εξαιρετικά μετρημένη pole position, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:19.387, ενώ ο Lando Norris ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής, μόλις +0.108 πίσω του.

Το Lusail, με τις γρήγορες καμπές και την απαιτητική διαχείριση πρόσφυσης, είναι πίστα που θέλει ταχύτητα αλλά και ψυχραιμία. Ο Piastri είχε και τα δύο. Δεν χρειάστηκε να «ψάξει» τον τέλειο γύρο – απλώς το έφερε με ακρίβεια. Κι αυτό δείχνει, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πόσο έχει ωριμάσει ως οδηγός κορυφαίου επιπέδου.

Red Bull: προσπάθησε, αλλά δεν είχε το τελευταίο δέκατο

Ο Max Verstappen έγραψε τον τρίτο χρόνο με +0.264, μια επίδοση αξιοπρεπή αλλά όχι αρκετή για να σπάσει το δίδυμο των πορτοκαλί. Η Red Bull έδειξε ότι έχει ρυθμό, αλλά όχι τον «καθαρό» γύρο που χρειάζεται σε μια πίστα που τιμωρεί το παραμικρό λάθος στις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης. Πίσω του, η Mercedes παρουσιάστηκε ξανά ανταγωνιστική: ο George Russell πήρε την 4η θέση με +0.275, ενώ ο Kimi Antonelli — σε ακόμη ένα δείγμα του απίστευτου ταλέντου του — ολοκλήρωσε την πεντάδα με +0.459. Κανείς πλέον δεν τον βλέπει σαν «rookie».

Hadjar στην εξάδα – Leclerc 10ος, Hamilton 18ος

Η έκπληξη της ημέρας ήταν ο Isack Hadjar. Με αυτοκίνητο Racing Bulls που δεν συγκαταλέγεται στα κορυφαία του grid, ο Γάλλος βρέθηκε 6ος, αφήνοντας πίσω του ονόματα με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Στο midfield, ο Carlos Sainz πήρε την 7η θέση για τη Williams, ο Fernando Alonso (Aston Martin) ακολούθησε 8ος, ενώ ο Pierre Gasly σκαρφάλωσε 9ος για την Alpine, δείχνοντας τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της ομάδας. Ferrari, αντίθετα, είχε ξανά δύσκολο απόγευμα. Το μονοθέσιο δεν έδειξε να βρίσκει πρόσφυση ούτε στις αργές ούτε στις μεσαίες στροφές, και τα λάθη στο out-lap κόστισαν ακριβά.

Δύο @McLarenF1 στις δύο πρώτες θέσεις με την #poleposition να πηγαίνει στον @OscarPiastri & τον @LandoNorris στη 2η. Τρίτος ο @Max33Verstappen οποίος στον αγώνα πρέπει να τερματίσει στους βαθμούς εμπρός από τον Norris για να έχει ελπίδες για τον τίτλο. Ες αύριον #F1 #QatarGP https://t.co/n9DJ3zcFup — 🅰️utotypos|Quattroruote (@autotypos) November 29, 2025

Αναλυτικά τα αποτελέσματα Qatar Qualifying 2025

Oscar Piastri – McLaren – 1:19.387 Lando Norris – McLaren – +0.108 Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.264 George Russell – Mercedes – +0.275 Kimi Antonelli – Mercedes – +0.459 Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.727 Carlos Sainz – Williams – +0.900 Fernando Alonso – Aston Martin – +1.031 Pierre Gasly – Alpine – +1.090 Charles Leclerc – Ferrari – +1.174 Nico Hülkenberg – Kick Sauber Liam Lawson – Racing Bulls Oliver Bearman – Haas Gabriel Bortoleto – Kick Sauber Alexander Albon – Williams Yuki Tsunoda – Red Bull Racing Esteban Ocon – Haas Lewis Hamilton – Ferrari Lance Stroll – Aston Martin Franco Colapinto – Alpine

Τι κρατάμε

Η McLaren έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στο Lusail – και για Sprint και για race.

στο Lusail – και για Sprint και για race. Ο Piastri δείχνει οδηγό παγκόσμιου τίτλου , όχι απλώς μελλοντικής προοπτικής.

, όχι απλώς μελλοντικής προοπτικής. Η Red Bull δεν έχει χαθεί, αλλά υστερεί στο ένα γύρο .

. Mercedes και Antonelli βρίσκουν ρυθμό, ανεβάζοντας τη μάχη στο top-5.

Ferrari σε δύσκολη φάση – κανένας από τους δύο οδηγούς δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι.

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Τα Crash Test του Euro NCAP αλλάζουν από το 2026: Δες τις 4 φάσεις

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai