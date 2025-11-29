quattroruote-icon
FORMULA 1

Κυριαρχία McLaren στο Qatar: O Piastri σε μια από τις πιο ώριμες pole της χρονιάς

ΣΑΒΒΑΤΟ | 29.11.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
kyriarchia-mclaren-sto-qatar-o-piastri-se-mia-apo-tis-pio-orimes-pole-tis-chronias-784743

Αν κάτι επιβεβαιώνουν οι φετινές νύχτες του Lusail, είναι ότι η McLaren έχει πλέον μεταμορφωθεί σε πρωταθλήτρια ομάδα. Με τον αέρα σιγουριάς που έχει χτίσει όλη τη σεζόν, η ομάδα έκανε διπλό χτύπημα στην κορυφή: o Oscar Piastri πήρε μια καθαρή, ώριμη και εξαιρετικά μετρημένη pole position, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:19.387, ενώ ο Lando Norris ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής, μόλις +0.108 πίσω του.

Το Lusail, με τις γρήγορες καμπές και την απαιτητική διαχείριση πρόσφυσης, είναι πίστα που θέλει ταχύτητα αλλά και ψυχραιμία. Ο Piastri είχε και τα δύο. Δεν χρειάστηκε να «ψάξει» τον τέλειο γύρο – απλώς το έφερε με ακρίβεια. Κι αυτό δείχνει, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πόσο έχει ωριμάσει ως οδηγός κορυφαίου επιπέδου.

Red Bull: προσπάθησε, αλλά δεν είχε το τελευταίο δέκατο

Ο Max Verstappen έγραψε τον τρίτο χρόνο με +0.264, μια επίδοση αξιοπρεπή αλλά όχι αρκετή για να σπάσει το δίδυμο των πορτοκαλί. Η Red Bull έδειξε ότι έχει ρυθμό, αλλά όχι τον «καθαρό» γύρο που χρειάζεται σε μια πίστα που τιμωρεί το παραμικρό λάθος στις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης. Πίσω του, η Mercedes παρουσιάστηκε ξανά ανταγωνιστική: ο George Russell πήρε την 4η θέση με +0.275, ενώ ο Kimi Antonelli — σε ακόμη ένα δείγμα του απίστευτου ταλέντου του — ολοκλήρωσε την πεντάδα με +0.459. Κανείς πλέον δεν τον βλέπει σαν «rookie».

Hadjar στην εξάδα – Leclerc 10ος, Hamilton 18ος

Η έκπληξη της ημέρας ήταν ο Isack Hadjar. Με αυτοκίνητο Racing Bulls που δεν συγκαταλέγεται στα κορυφαία του grid, ο Γάλλος βρέθηκε 6ος, αφήνοντας πίσω του ονόματα με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Στο midfield, ο Carlos Sainz πήρε την 7η θέση για τη Williams, ο Fernando Alonso (Aston Martin) ακολούθησε 8ος, ενώ ο Pierre Gasly σκαρφάλωσε 9ος για την Alpine, δείχνοντας τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της ομάδας. Ferrari, αντίθετα, είχε ξανά δύσκολο απόγευμα. Το μονοθέσιο δεν έδειξε να βρίσκει πρόσφυση ούτε στις αργές ούτε στις μεσαίες στροφές, και τα λάθη στο out-lap κόστισαν ακριβά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα Qatar Qualifying 2025

  1. Oscar Piastri – McLaren1:19.387
  2. Lando Norris – McLaren – +0.108
  3. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.264
  4. George Russell – Mercedes – +0.275
  5. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.459
  6. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.727
  7. Carlos Sainz – Williams – +0.900
  8. Fernando Alonso – Aston Martin – +1.031
  9. Pierre Gasly – Alpine – +1.090
  10. Charles Leclerc – Ferrari – +1.174
  11. Nico Hülkenberg – Kick Sauber
  12. Liam Lawson – Racing Bulls
  13. Oliver Bearman – Haas
  14. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber
  15. Alexander Albon – Williams
  16. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing
  17. Esteban Ocon – Haas
  18. Lewis Hamilton – Ferrari
  19. Lance Stroll – Aston Martin
  20. Franco Colapinto – Alpine

Τι κρατάμε

  • Η McLaren έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στο Lusail – και για Sprint και για race.
  • Ο Piastri δείχνει οδηγό παγκόσμιου τίτλου, όχι απλώς μελλοντικής προοπτικής.
  • Η Red Bull δεν έχει χαθεί, αλλά υστερεί στο ένα γύρο.
  • Mercedes και Antonelli βρίσκουν ρυθμό, ανεβάζοντας τη μάχη στο top-5.
  • Ferrari σε δύσκολη φάση – κανένας από τους δύο οδηγούς δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι.

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Τα Crash Test του Euro NCAP αλλάζουν από το 2026: Δες τις 4 φάσεις

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις