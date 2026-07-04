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FORMULA 1

Κυρίαρχος του Σαββάτου ο Κίμι Αντονέλι: Πήρε και και την  pole position στο Silverstone 

ΣΑΒΒΑΤΟ | 04.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes επιβεβαίωσε την εξαιρετικη του φόρμα, κατακτώντας τόσο το Sprint όσο και την pole για τον κυρίως αγώνα

Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στο Σάββατο του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Λίγες ώρες μετά τη νίκη του στον αγώνα Sprint, ο οδηγός της Mercedes ήταν ο ταχύτερος και στις κατατακτήριες δοκιμές, εξασφαλίζοντας την pole position για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο Ιταλός σημείωσε χρόνο 1:28.111 και άφησε πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρ, ενώ από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον. Έτσι, ο Αντονέλι ολοκλήρωσε ένα ιδανικό Σάββατο, αποδεικνύοντας ότι η Mercedes διαθέτει το μονοθέσιο που πρέπει να νικήσουν οι αντίπαλοί της στο Silverstone.

Με τη νίκη στο Sprint και την pole position, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος στέλνει ακόμη ένα ηχηρό μήνυμα στους αντιπάλους του, φτάνοντας στον κυρίως αγώνα με την ψυχολογία στα ύψη και έχοντας τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

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Tags
#F1#Formula 1
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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