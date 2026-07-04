Κυρίαρχος του Σαββάτου ο Κίμι Αντονέλι: Πήρε και και την  pole position στο Silverstone 

Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes επιβεβαίωσε την εξαιρετικη του φόρμα, κατακτώντας τόσο το Sprint όσο και την pole για τον κυρίως αγώνα

Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στο Σάββατο του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Λίγες ώρες μετά τη νίκη του στον αγώνα Sprint, ο οδηγός της Mercedes ήταν ο ταχύτερος και στις κατατακτήριες δοκιμές, εξασφαλίζοντας την pole position για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο Ιταλός σημείωσε χρόνο 1:28.111 και άφησε πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρ, ενώ από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον. Έτσι, ο Αντονέλι ολοκλήρωσε ένα ιδανικό Σάββατο, αποδεικνύοντας ότι η Mercedes διαθέτει το μονοθέσιο που πρέπει να νικήσουν οι αντίπαλοί της στο Silverstone.

QUALIFYING CLASSIFICATION Antonelli takes his fifth pole of the season 🖐#F1 #BritishGP pic.twitter.com/v1n94s0gej — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

Με τη νίκη στο Sprint και την pole position, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος στέλνει ακόμη ένα ηχηρό μήνυμα στους αντιπάλους του, φτάνοντας στον κυρίως αγώνα με την ψυχολογία στα ύψη και έχοντας τον πρώτο λόγο για τη νίκη.