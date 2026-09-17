Max vs 100: Ο Verstappen τα έβαλε με 100 κοινούς θνητούς με ενοικιαζόμενα καρτ

To ESPN έβαλε τον Max Verstappen πίσω από 100 καρτ και ο superstar της F1 δεν απογοήτευσε, δείχνοντας τη διαφορά του από «κοινούς θνητούς»

Ο Max Verstappen διέλυσε τα πάντα στο νέο challenge «Max vs 100». Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ξεκίνησε από την τελευταία θέση σε ένα grid με συνολικά 101 καρτ και κατάφερε να προσπεράσει τους πάντες στον μισό χρόνο απ’ ότι του είχε δοθεί, επιβεβαιώνοντας τη διαφορά ενός superstar της F1 με… κοινούς θνητούς.

Το νέο challenge πραγματοποιήθηκε σε μια τροποποιημένη πίστα καρτ στο Silverstone και μεταδόθηκε ζωντανά σε ESPN και Disney+.

Verstappen εναντίον 100… κώνων

Ο Verstappen ξεκίνησε 101ος και στον πρώτο κιόλας γύρο προσπέρασε 63 οδηγούς. Ανάμεσά τους και ο Nate Saunders του ESPN, που δεν άντεξε ούτε 10 δευτερόλεπτα. Οι συγκρούσεις, τα τετακέ και το απόλυτο χάος ήταν δεδομένα, με αποτέλεσμα αρκετές κίτρινες σημαίες. Ο Ολλανδός κατάφερνε να μείνει αλώβητος και να προσπερνά τους αντιπάλους του λες και ήταν… κώνοι.

Μετά από έναν εντυπωσιακό γύρο ακόμα και για τον ίδιο, ο Max Verstapen συνέχισε να… «θερίζει» το grid με το καρτ του, διατηρώντας έναν εντυπωσιακά γρήγορο ρυθμό, ενώ παράλληλα επιδιδόταν και στο απαραίτητο trash talk τσιγκλώντας τους αντιπάλους του.

«Έρχομαι για σένα», είπε σε έναν από αυτούς κάποια στιγμή. Αργότερα είπε στους σχολιαστές: «Πρέπει να συγκεντρωθούν, γιατί τους πιάνω σίγουρα».

Χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά για να φτάσει στην 7η θέση. Εκεί βρισκόταν ακόμα 14 δευτερόλεπτα πίσω από τους τρεις πρώτους (τον δημοσιογράφο, Jacky Martens, τον YouTuber, Zac Alsop, και τον τεχνικό της Red Bull Powertrains, Lewis Osler), αλλά κέρδιζε περίπου τρία δευτερόλεπτα ανά γύρο.

Οι τρεις πρώτοι είχαν πάρει έξτρα «γρήγορο γύρο» (συντόμευση της πίστας), όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Verstappen ολοκλήρωσε την πρόκληση με στυλ στον 14ο γύρο μετά από 35 λεπτά αγώνα, δηλαδή χρειάστηκε λιγότερο από τους μισούς γύρους που είχε στη διάθεσή του (30 γύρους ή 75 λεπτά).

«Η καλύτερή μου νίκη μέχρι τώρα»

«Ο πρώτος μου γύρος ήταν απίστευτος», δήλωσε μετά τον αγώνα ο Verstappen. «Συνέβαιναν πολλά και μερικά καρτ κόλλησαν, αλλά εγώ πάντα κατάφερνα να είμαι στην άλλη πλευρά, οπότε δεν κόλλησα. Έτσι πέρασα περίπου 60 άτομα στον πρώτο γύρο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ να φτάσεις μπροστά».

Όταν τον ρώτησαν πού κατατάσσει αυτή τη νίκη ανάμεσα στις άλλες του, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη μέχρι τώρα!».

Ο Nate Saunders ήταν λιγότερο ενθουσιασμένος, αλλά εντυπωσιασμένος: «Όλα ήταν λίγο θολά. Λίγο μετά την εκκίνηση κοίταξα δεξιά και ήταν ο Max – και μετά εξαφανίστηκε. Ο τρόπος που έκανε ζιγκ-ζαγκ μέσα στο πλήθος ήταν τρελός».

Οι πρώτοι 10 της κατάταξης

Max Verstappen – Οδηγός Formula 1 Jacky Martens – Δημοσιογράφος Formula 1 Lewis Osler – Τεχνικός Red Bull Powertrains Zac Alsop – YouTuber Pol Tarres – Αναβάτης off-road μοτοσυκλέτας Paky TWC – YouTuber RDjavi – Content creator Larry Chen – Φωτογράφος αυτοκινήτων Bernard Kerr – Αναβάτης mountainbike Neo Yau – Ηθοποιός

Επόμενος σταθμός για τον Ολλανδό είναι το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, όπου θα επιστρέψει στη Formula 1. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 6η θέση του πρωταθλήματος οδηγών.

Όσο για το επόμενο challenge, ο Max Verstappen είπε αστειευόμενος μετά τον αγώνα ότι είναι έτοιμος για… 200 αντιπάλους την επόμενη φορά.

Φωτογραφίες: Red Bull