Η Mercedes θα διατηρήσει το ίδιο δίδυμο οδηγών για τη νέα σεζόν της Φόρμουλα 1, καθώς ανακοίνωσε ότι οι Τζορτζ Ράσελ και Αντρέα Κίμι Αντονέλι θα συνεχίσουν να οδηγούν για την ομάδα και το 2026, χρονιά κατά την οποία αρχίζει η νέα εποχή με τις ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει όσα είχε αφήσει να εννοηθούν ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι η παραμονή των δύο οδηγών ήταν ζήτημα χρόνου. «Η επιβεβαίωση του διδύμου των οδηγών μας ήταν πάντα θέμα του “πότε”, όχι του “αν”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν με προσοχή ώστε όλες οι πλευρές να μείνουν ικανοποιημένες.

Ράσελ και Αντονέλι: Το νέο σταθερό δίδυμο της Mercedes

Οι δύο οδηγοί προέρχονται από το πρόγραμμα νεαρών οδηγών της Mercedes και έχουν συμβάλει καθοριστικά ώστε τα «ασημένια βέλη» να βρίσκονται στη δεύτερη θέση των κατασκευαστών φέτος, με έξι γκραν πρι να απομένουν. Ο Ράσελ, που μεταγράφηκε στη Mercedes το 2022 ύστερα από τρία χρόνια στη Williams, έχει στο ενεργητικό του πέντε νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή στη Σιγκαπούρη πριν από δέκα ημέρες. Η επόμενη σεζόν θα είναι η όγδοη στην καριέρα του στη Φόρμουλα 1.

Από την άλλη πλευρά, ο Αντονέλι, στη rookie χρονιά του, παρουσίασε ανομοιογενή εικόνα: πέτυχε pole position στο Μαϊάμι και ανέβηκε στο βάθρο στον Καναδά, όπου έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της F1 που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Παρότι δυσκολεύτηκε στους ευρωπαϊκούς αγώνες, ανέκαμψε με δύο τερματισμούς στην πεντάδα σε Μπακού και Σιγκαπούρη.

Η νέα εποχή της Formula 1 και τα σενάρια για το μέλλον

Αν και οι λεπτομέρειες των συμβολαίων δεν έγιναν γνωστές, αναφέρεται ότι ισχύουν έως το 2026, ενώ παραμένει ζωντανή η φημολογία πως η Mercedes ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον Μαξ Φερστάπεν από το 2027.

Η επόμενη σεζόν θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου τεχνικού κύκλου, με νέες μονάδες ισχύος που μπορεί να ανατρέψουν τις ισορροπίες. Η Mercedes, που κατέκτησε οκτώ συνεχόμενα πρωταθλήματα από το 2014 έως το 2021, ευελπιστεί ότι θα επανέλθει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της στους υβριδικούς κινητήρες.

Οι κενές θέσεις στο grid του 2026

Με την ανανέωση Ράσελ και Αντονέλι, απομένουν τέσσερις κενές θέσεις οδηγών για το 2026:

Μία στη Red Bull ,

Δύο στους Racing Bulls ,

Και μία στην Alpine.

Ο Ιζάκ Ατζάρ των Racing Bulls φέρεται ως φαβορί για τη θέση δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Άρβιντ Λίντμπλαντ από τη Φόρμουλα 2 αναμένεται να πάρει προαγωγή στη Racing Bulls. Οι Γιούκι Τσουνόντα και Λίαμ Λόσον θα διεκδικήσουν την άλλη θέση, με τον Τσουνόντα να έχει το προβάδισμα. Στην Alpine, ο Φράνκο Κολαπίντο είναι πιθανό να παραμείνει δίπλα στον Πιέρ Γκασλί, αν και ο Πάουλ Άρον παραμένει υποψήφιος.

