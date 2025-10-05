Νίκη Russell στη Σιγκαπούρη, πρωτάθλημα για τη McLaren – Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Η McLaren είναι ξανά πρωταθλήτρια κόσμου στους κατασκευαστές — τριάντα τέσσερα χρόνια μετά το τελευταίο της back-to-back, γράφοντας ένα κεφάλαιο που λίγοι θα προέβλεπαν στις αρχές της χρονιάς.

Από το Σάββατο φάνηκε πως ο ρυθμός των Mercedes θα έπαιζε ρόλο. Ο Russell ξεκίνησε από την pole, ψύχραιμος, αλάνθαστος, σαν να είχε ξαναζήσει αυτό το σενάριο. Πίσω του όμως, η δράση άναψε αμέσως: ο Lando Norris έκανε μια τολμηρή βουτιά στην πρώτη στροφή, ακουμπώντας το μπροστινό φτερό του Piastri. Ήταν μια κίνηση-σύμβολο — όχι για τη νίκη, αλλά για τη σχέση δύο οδηγών που διεκδικούν τον ίδιο τίτλο.

Ο Piastri διαμαρτυρήθηκε έντονα στο team radio («That wasn’t fair!»), και για λίγους γύρους η McLaren θύμιζε περισσότερο ψυχολογικό πεδίο μάχης παρά ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, το καθαρό αγωνιστικό πλάνο επικράτησε. Ο Norris ανέκαμψε, ο Piastri διατήρησε ρυθμό, και οι δύο McLaren έμειναν εντός βαθμών — αρκετών βαθμών ώστε να σφραγίσουν το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών πριν ακόμα πέσει η καρό σημαία.

Ο Russell δάμασε τη Σιγκαπούρη

Στην κορυφή, ο George Russell έκανε ίσως τον πιο ώριμο αγώνα της καριέρας του. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ούτε από τον Verstappen ούτε από τις στρατηγικές εναλλαγές των pit. Τοποθέτησε το μονοθέσιο εκεί που έπρεπε, χωρίς λάθη, χωρίς φανφάρες. Μια καθαρή, “μηχανική” νίκη που θύμισε τις καλύτερες εποχές της Mercedes.

Πίσω του, ο Verstappen δεν βρήκε ρυθμό, ενώ ο Norris ανέβηκε στο podium και ο Piastri τερμάτισε τέταρτος, χαρίζοντας στη McLaren τους βαθμούς που χρειαζόταν.

Ένα πρωτάθλημα που χτίστηκε μέτρο προς μέτρο

Η McLaren δεν κέρδισε από τύχη. Από την αρχή της χρονιάς έδειξε μια σταθερότητα που έλειπε από τον ανταγωνισμό. Οι συνεχείς παρουσίες στο βάθρο, οι δώδεκα νίκες και οι 28 συνολικές εμφανίσεις στην τριάδα έδειξαν συνέπεια, πειθαρχία και μια εντυπωσιακή συνεργασία μηχανικών και οδηγών.

Κι αν το 2024 θεωρήθηκε χρονιά “επιστροφής”, το 2025 είναι η χρονιά της επιβεβαίωσης: η McLaren πλέον είναι η κορυφαία ομάδα στη Formula 1. Το Woking ξαναβρίσκει το DNA του Bruce McLaren — επιθετικό αλλά ευγενές, τεχνικά ακριβές αλλά βαθιά ανθρώπινο.

Norris vs Piastri: Μια σύγκρουση που έρχεται

Και τώρα ξεκινά το πιο ενδιαφέρον μέρος: ο τίτλος οδηγών. Ο Piastri έχει προβάδισμα, αλλά η ένταση με τον Norris φουντώνει. Το συμβάν της πρώτης στροφής ήταν προειδοποίηση· κανείς δεν θέλει να υποχωρήσει. Οι δύο οδηγοί έχουν παρόμοιο ρυθμό, παρόμοια φιλοδοξία και μια ομάδα που πρέπει να παραμείνει ουδέτερη — κάτι σχεδόν αδύνατο σε τέτοιες συνθήκες.

Το βλέμμα όλων πέφτει τώρα στα επόμενα Grand Prix. Αν η McLaren καταφέρει να κρατήσει την ισορροπία, θα γράψει μια σπάνια διπλή επιτυχία: πρωτάθλημα ομάδας και οδηγού την ίδια χρονιά, με εσωτερική μονομαχία που θυμίζει Prost-Senna.

O @GeorgeRussell63 νικητής στο #SingaporeGP στο οποίο ξεκίνησε & πρώτος, ενώ η @McLarenF1 είναι πλέον η παγκόσμια πρωταθλήτρια (κατασκευαστών) για φέτος. Στη 2η θέση ο @Max33Verstappen, 3ος ο @LandoNorris. Αδιάφορος αγώνας για τους θεατές της ΤV, εξαντλητικός για τους οδηγούς. https://t.co/3Jzh3ANODL — 🅰️utotypos|Quattroruote (@autotypos) October 5, 2025

Τι κρατάμε;

Η McLaren είναι και πάλι στην κορυφή , κατακτώντας το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών 2025.

, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών 2025. Ο Russell πήρε μια καθαρή, κυριαρχική νίκη για τη Mercedes.

πήρε μια καθαρή, κυριαρχική νίκη για τη Mercedes. Η σύγκρουση Norris-Piastri δίνει νέο ενδιαφέρον στη συνέχεια.

δίνει νέο ενδιαφέρον στη συνέχεια. Η σεζόν δεν έχει τελειώσει — τώρα αρχίζει η μάχη για το στέμμα των οδηγών.

