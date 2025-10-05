quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
FORMULA 1

Νίκη Russell στη Σιγκαπούρη, πρωτάθλημα για τη McLaren – Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
niki-russell-sti-sigkapouri-protathlima-gia-ti-mclaren-kai-tora-archizoun-ta-dyskola-777890

Η McLaren είναι ξανά πρωταθλήτρια κόσμου στους κατασκευαστές — τριάντα τέσσερα χρόνια μετά το τελευταίο της back-to-back, γράφοντας ένα κεφάλαιο που λίγοι θα προέβλεπαν στις αρχές της χρονιάς.

Από το Σάββατο φάνηκε πως ο ρυθμός των Mercedes θα έπαιζε ρόλο. Ο Russell ξεκίνησε από την pole, ψύχραιμος, αλάνθαστος, σαν να είχε ξαναζήσει αυτό το σενάριο. Πίσω του όμως, η δράση άναψε αμέσως: ο Lando Norris έκανε μια τολμηρή βουτιά στην πρώτη στροφή, ακουμπώντας το μπροστινό φτερό του Piastri. Ήταν μια κίνηση-σύμβολο — όχι για τη νίκη, αλλά για τη σχέση δύο οδηγών που διεκδικούν τον ίδιο τίτλο.

Ο Piastri διαμαρτυρήθηκε έντονα στο team radio («That wasn’t fair!»), και για λίγους γύρους η McLaren θύμιζε περισσότερο ψυχολογικό πεδίο μάχης παρά ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, το καθαρό αγωνιστικό πλάνο επικράτησε. Ο Norris ανέκαμψε, ο Piastri διατήρησε ρυθμό, και οι δύο McLaren έμειναν εντός βαθμών — αρκετών βαθμών ώστε να σφραγίσουν το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών πριν ακόμα πέσει η καρό σημαία.

Ο Russell δάμασε τη Σιγκαπούρη

Στην κορυφή, ο George Russell έκανε ίσως τον πιο ώριμο αγώνα της καριέρας του. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά ούτε από τον Verstappen ούτε από τις στρατηγικές εναλλαγές των pit. Τοποθέτησε το μονοθέσιο εκεί που έπρεπε, χωρίς λάθη, χωρίς φανφάρες. Μια καθαρή, “μηχανική” νίκη που θύμισε τις καλύτερες εποχές της Mercedes.

Πίσω του, ο Verstappen δεν βρήκε ρυθμό, ενώ ο Norris ανέβηκε στο podium και ο Piastri τερμάτισε τέταρτος, χαρίζοντας στη McLaren τους βαθμούς που χρειαζόταν.

Ένα πρωτάθλημα που χτίστηκε μέτρο προς μέτρο

Η McLaren δεν κέρδισε από τύχη. Από την αρχή της χρονιάς έδειξε μια σταθερότητα που έλειπε από τον ανταγωνισμό. Οι συνεχείς παρουσίες στο βάθρο, οι δώδεκα νίκες και οι 28 συνολικές εμφανίσεις στην τριάδα έδειξαν συνέπεια, πειθαρχία και μια εντυπωσιακή συνεργασία μηχανικών και οδηγών.

Κι αν το 2024 θεωρήθηκε χρονιά “επιστροφής”, το 2025 είναι η χρονιά της επιβεβαίωσης: η McLaren πλέον είναι η κορυφαία ομάδα στη Formula 1. Το Woking ξαναβρίσκει το DNA του Bruce McLaren — επιθετικό αλλά ευγενές, τεχνικά ακριβές αλλά βαθιά ανθρώπινο.

SPA, BELGIUM – JULY 27: Race winner Oscar Piastri of Australia and McLaren and Second placed Lando Norris of Great Britain and McLaren ce during the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 27, 2025 in Spa, Belgium. (Photo by Andy Hone/LAT Images)

Norris vs Piastri: Μια σύγκρουση που έρχεται

Και τώρα ξεκινά το πιο ενδιαφέρον μέρος: ο τίτλος οδηγών. Ο Piastri έχει προβάδισμα, αλλά η ένταση με τον Norris φουντώνει. Το συμβάν της πρώτης στροφής ήταν προειδοποίηση· κανείς δεν θέλει να υποχωρήσει. Οι δύο οδηγοί έχουν παρόμοιο ρυθμό, παρόμοια φιλοδοξία και μια ομάδα που πρέπει να παραμείνει ουδέτερη — κάτι σχεδόν αδύνατο σε τέτοιες συνθήκες.

Το βλέμμα όλων πέφτει τώρα στα επόμενα Grand Prix. Αν η McLaren καταφέρει να κρατήσει την ισορροπία, θα γράψει μια σπάνια διπλή επιτυχία: πρωτάθλημα ομάδας και οδηγού την ίδια χρονιά, με εσωτερική μονομαχία που θυμίζει Prost-Senna.

Τι κρατάμε;

  • Η McLaren είναι και πάλι στην κορυφή, κατακτώντας το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών 2025.
  • Ο Russell πήρε μια καθαρή, κυριαρχική νίκη για τη Mercedes.
  • Η σύγκρουση Norris-Piastri δίνει νέο ενδιαφέρον στη συνέχεια.
  • Η σεζόν δεν έχει τελειώσει — τώρα αρχίζει η μάχη για το στέμμα των οδηγών.

Όλες οι ειδήσεις

Με 329 ευρώ τον μήνα οδηγείς υβριδικό SUV BMW με όλα πληρωμένα – Δες πώς

Αναλυτική λίστα: Δες πού θα μπουν οι νέες κάμερες στην Αττική – Γράφουν για κόκκινο, κινητό, ταχύτητα, ζώνη και κράνος

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#George Russell#Mclaren
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

zesti-chaos-kai-pole-position-gia-ton-russel-sti-sigkapouri-777858

FORMULA 1

04.10.2025

Ζέστη, χάος και pole position για τον Russel στη Σιγκαπούρη
f1-o-alonso-kai-i-aston-martin-stin-koryfi-tou-fp1-tis-sigkapouris-704750

FORMULA 1

03.10.2025

F1: Ο Αλόνσο και η Aston Martin στην κορυφή του FP1 της Σιγκαπούρης
formula-1-ti-ora-kai-pou-tha-deite-to-grand-prix-sti-marina-bei-tis-sigkapouris-777563

FORMULA 1

02.10.2025

Formula 1: Τι ώρα και πού θα δείτε το Grand Prix στη Μαρίνα Μπέι της Σιγκαπούρης
efyge-apo-ti-zoi-o-agapimenos-skylos-tou-lewis-hamilton-roscoe-777041

FORMULA 1

29.09.2025

Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος σκύλος του Lewis Hamilton, Roscoe
o-romain-grosjean-epistrefei-sto-timoni-enos-monothesiou-tis-f1-meta-apo-5-chronia-650817

FORMULA 1

26.09.2025

Ο Romain Grosjean επιστρέφει στο τιμόνι ενός μονοθεσίου της F1 μετά από 5 χρόνια
formula-1-chrysi-i-apochorisi-tou-christian-horner-apo-ti-red-bull-des-tin-exofreniki-apozimiosi-492741

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.09.2025

Formula 1: “Χρυσή” η αποχώρηση του Christian Horner από τη Red Bull – Δες την εξωφρενική αποζημίωση

Πρόσφατες Ειδήσεις