Ο 11χρονος γιος του Raikkonen υπέγραψε με τη Red Bull

O 11χρονος γιός του Kimi Raikkonen ακολουθά τα χνάρια του πατέρα του και μπαίνει στην ακαδημία της Red Bull με στόχο να γίνει ο νέος “Iceman”

Ο Robin Raikkonen, γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 το 2007, Kimi, έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθειά του να εξελιχθεί ως οδηγός αγώνων, καθώς εντάχθηκε στο Red Bull Junior Team. Ο 11χρονος έχει ήδη αρκετά χρόνια εμπειρίας στο karting και πλέον εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης της Red Bull, από το οποίο έχουν βγει στο παρελθόν ορισμένοι από τους κορυφαίους οδηγούς της F1.

Από τον Kimi στον Robin

Ο Kimi Raikkonen αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 2001 έως το 2021, συμμετέχοντας συνολικά σε 350 Grand Prix με τις Sauber, McLaren, Lotus και Ferrari. Κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2007 με τη Ferrari, ενώ παράλληλα είχε και σύνδεση με τη Red Bull, όταν συμμετείχε στο WRC με τα χρώματα της εταιρείας.

Ο Robin, από την άλλη, βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της αγωνιστικής του καριέρας, έχοντας ήδη δείξει ιδιαίτερα θετικά στοιχεία στις συμμετοχές του στο karting. Η Red Bull θεωρεί ότι ο νεαρός Φινλανδός διαθέτει ταχύτητα και αγωνιστικές ικανότητες που θα τον βοηθήσουν να ξεχωρίσει.

«Ο Robin έχει ήδη επιδείξει εξαιρετικές ικανότητες στο karting. Η ταχύτητα, η αγωνιστική του αντίληψη και το φυσικό του ταλέντο τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο υποσχόμενους νεαρούς οδηγούς», δήλωσε ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Laurent Mekies.

Μια ακαδημία που έχει αναδείξει πρωταθλητές

Το πρόγραμμα νέων οδηγών της Red Bull έχει αποτελέσει στο παρελθόν σημείο εκκίνησης για οδηγούς όπως οι Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo και Max Verstappen, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη Formula 1. Η ακαδημία ετοιμάζεται μάλιστα να περάσει σε νέα εποχή, καθώς ο Gwen Lagrue ανέλαβε ουσιαστικά τον ρόλο που είχε ο Helmut Marko.

Ο Lagrue έχει πολυετή παρουσία στην ανάπτυξη νεαρών οδηγών και στη Mercedes είχε σημαντική συμβολή στην εξέλιξη των Kimi Antonelli και George Russell. Ο Mekies υπογράμμισε ότι η Red Bull δεν θέλει να επιταχύνει τεχνητά την πορεία του Robin.

«Στόχος μας είναι να τον εξελίξουμε βήμα-βήμα, χωρίς να του ασκήσουμε περιττή πίεση. Η διαδρομή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι μεγάλη και θα του δώσουμε τον χρόνο, την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζεται για να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ενθουσιασμένοι που επιλέχθηκε»

Ο Kimi Raikkonen δεν αγωνίστηκε ποτέ για τη Red Bull στη Formula 1, ωστόσο η πορεία του στο πρωτάθλημα είχε χρονικά συμπέσει με την παρουσία του Mekies στο paddock, τόσο στη FIA όσο και στη Ferrari. Ο ίδιος ο Kimi δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την ένταξη του γιου του στο πρόγραμμα της Red Bull.

«Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι που ο Robin επιλέχθηκε για να συνεχίσει την αγωνιστική του πορεία ως μέλος της Red Bull Junior Team», δήλωσε ο Iceman.

Όπως πρόσθεσε, ο Mekies και η Red Bull ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικοί σε όλες τις συζητήσεις που προηγήθηκαν, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη του Robin τα επόμενα χρόνια.

Για την ώρα, πάντως, ο δρόμος προς τη Formula 1 είναι ακόμη πολύ μακρύς. Η Red Bull και η οικογένεια Raikkonen συμφωνούν ότι προτεραιότητα είναι η σταδιακή εξέλιξη του 11χρονου, με τον απαραίτητο χρόνο ώστε το φυσικό του ταλέντο να εξελιχθεί χωρίς την πίεση των μεγάλων προσδοκιών που συνοδεύουν το επώνυμό του.