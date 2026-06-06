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FORMULA 1

Ο Αντονέλι άρπαξε την pole στο Μονακό – Απογοήτευση για Ferrari

ΣΑΒΒΑΤΟ | 06.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes νίκησε για ελάχιστα τον Φερστάπεν, ενώ η Ferrari δεν κατάφερε να μετατρέψει την ταχύτητα των ελεύθερων δοκιμών σε pole position

Ο Κίμι Αντονέλι συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Formula 1, κατακτώντας την pole position για το Grand Prix του Μονακό. Ο οδηγός της Mercedes ήταν ταχύτερος στις κρίσιμες στιγμές των κατατακτηρίων και άφησε δεύτερο τον Μαξ Φερστάπεν για μόλις 43 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η Ferrari, που είχε δείξει εξαιρετικό ρυθμό στις δοκιμές της Παρασκευής με τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί. Ο Λεκλέρ έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την pole μετά από επαφή με τις μπαριέρες στην τελική του προσπάθεια, ενώ ο Χάμιλτον περιορίστηκε στις πιο πίσω θέσεις της πρώτης δεκάδας.

Με τις προσπεράσεις να παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου, η pole position δίνει στον Ιταλό οδηγό σημαντικό προβάδισμα ενόψει του αγώνα της Κυριακής, όπου θα επιδιώξει να επεκτείνει το νικηφόρο σερί του και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας.

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Tags
#F1#Formula 1#Monaco GP#pole position
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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