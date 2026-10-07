Ο Bottas πήγε από τη Μαλαισία στο GP της Σιγκαπούρης με το ποδήλατο – Σύμφωνα με ποιον πρωταθλητή είναι λάθος;

Ο Valtteri Bottas έκανε 350 km με ποδήλατο πριν από το GP Σιγκαπούρης. Ο Nico Rosberg είχε εξηγήσει γιατί είχε κόψει εντελώς την ποδηλασία.

Οι περισσότεροι οδηγοί της Formula 1 θα επέλεγαν αεροπλάνο ή αυτοκίνητο για να μετακινηθούν από τη Μαλαισία στη Σιγκαπούρη. Ο Valtteri Bottas προτίμησε το ποδήλατο. Ο 37χρονος οδηγός της Cadillac κάλυψε περίπου 350 km μέσα σε τρεις ημέρες, ξεκινώντας λίγες ώρες μετά την εγκατάλειψή του στον αγώνα της Sepang και περνώντας τα σύνορα της Σιγκαπούρης το απόγευμα της Τετάρτης.

Για τον Bottas η ποδηλασία δεν αποτελεί απλώς ένα χόμπι. Είναι βασικό κομμάτι της προπόνησής του, συμμετέχει σε αγώνες και έχει φτάσει μέχρι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Gravel της UCI. Υπάρχει όμως ένας πρώην Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 που είχε ακολουθήσει ακριβώς την αντίθετη φιλοσοφία όταν προσπαθούσε να βρει ακόμη και το τελευταίο εκατοστό του δευτερολέπτου απέναντι στον Lewis Hamilton.

Ο Nico Rosberg είχε σταματήσει την ποδηλασία μέσα στη σεζόν του 2016, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μείωσε τη μυϊκή μάζα στα πόδια και έχασε περίπου 1 kg σωματικού βάρους. Με τη λογική του Rosberg, λοιπόν, τα 350 km του Bottas λίγες ημέρες πριν από ένα από τα πιο απαιτητικά Grand Prix της χρονιάς και γενικότερα οι πολλές ώρες που περνά πάνω στη σέλα, μοιάζουν σχεδόν απαγορευμένα.

Ισχύει όμως πραγματικά;

350 km αντί για αεροπλάνο

Η διαδρομή του Bottas ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στη Sepang. Ο Φινλανδός εγκατέλειψε όταν κατέληξε στην αμμοπαγίδα στον ένατο γύρο και λίγες ώρες αργότερα ανέβηκε στο ποδήλατό του.

Η πρώτη διαδρομή έγινε ήδη το βράδυ της Κυριακής και είχε μήκος 56,6 km, τα οποία κάλυψε σε 128 λεπτά.

Τη Δευτέρα ακολούθησε το μεγαλύτερο σκέλος. Ο Bottas έκανε 161,91 km σε περίπου 5 ώρες και 45 λεπτά, περνώντας όχι μόνο από άσφαλτο αλλά και από gravel δρόμους, χωμάτινες διαδρομές και αγροτικές περιοχές.

Συνέχισε μέσω Melaka και Johor, έφτασε στην Kulai την Τρίτη και την Τετάρτη πέρασε στη Σιγκαπούρη. Συνολικά, κάλυψε περίπου 350 km σε τρεις ημέρες.

Για τον Bottas το ποδήλατο δεν είναι απλό χόμπι

Για έναν μέσο άνθρωπο, ένα τέτοιο πρόγραμμα λίγες ημέρες πριν από ένα αγωνιστικό τριήμερο Formula 1 θα ήταν εξαιρετικά απαιτητικό. Ο Bottas όμως είναι διαφορετική περίπτωση.

Η ποδηλασία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής του εκτός Formula 1. Συμμετέχει συστηματικά σε αγώνες, είχε πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Gravel της UCI το 2024 και είχε προκριθεί και για τη διοργάνωση του 2026.

Η σύντροφός του, Tiffany Cromwell, είναι επαγγελματίας ποδηλάτρια, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιεί το ποδήλατο συστηματικά ως μέρος της αερόβιας προετοιμασίας του. Άρα τα 350 km δεν αποτελούν για εκείνον ένα εντελώς ασυνήθιστο φορτίο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και αμελητέο.

Γιατί ο Rosberg είχε κόψει το ποδήλατο

Εδώ η ιστορία γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ο Nico Rosberg είχε αποκαλύψει μετά την κατάκτηση του τίτλου του 2016 ότι μέσα στην ίδια σεζόν αποφάσισε να σταματήσει την ποδηλασία. Ο λόγος ήταν το βάρος.

Ο Rosberg θεωρούσε ότι οι μύες των ποδιών αποτελούν ένα από τα βαρύτερα τμήματα του σώματος και ήθελε να μειώσει όσο περισσότερο μπορούσε τη μυϊκή του μάζα. Όπως είχε εξηγήσει, μετά τη διακοπή της ποδηλασίας έχασε περίπου 1 kg μέσα στον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την εποχή 1 kg σωματικού βάρους μπορούσε να αντιστοιχεί περίπου σε 0,04 sec ανά γύρο, όταν το μονοθέσιο βρισκόταν στο κατώτατο επιτρεπόμενο βάρος. Λίγους αγώνες αργότερα, στη Suzuka, πήρε την pole position από τον Lewis Hamilton για μόλις 0,03 sec. Ο Rosberg είχε συνδέσει ευθέως αυτή τη διαφορά με την προσπάθειά του να ελαφρύνει το σώμα του.

Άρα κάνει λάθος ο Bottas που κάνει τόσο ποδήλατο;

Όχι ακριβώς. Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι το σωματικό βάρος και το δεύτερο η κόπωση πριν από έναν αγώνα. Η λογική ότι «κάνω πολύ ποδήλατο, άρα θα πάρω κιλά» δεν στέκει από μόνη της.

Το αν κάποιος θα αυξήσει ή θα μειώσει το σωματικό του βάρος εξαρτάται κυρίως από το ενεργειακό ισοζύγιο, δηλαδή από το πόση ενέργεια προσλαμβάνει μέσω της διατροφής σε σχέση με το πόση καταναλώνει.

Αν ένας άνθρωπος καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από όση προσλαμβάνει, το βάρος του τείνει να μειώνεται. Αν συμβαίνει το αντίθετο, τείνει να αυξάνεται. Και το ποδήλατο αυξάνει σημαντικά την ενεργειακή δαπάνη.

Επομένως, η διακοπή της ποδηλασίας δεν οδηγεί αυτόματα σε απώλεια βάρους. Με ίδια διατροφή και μικρότερη ενεργειακή δαπάνη, θεωρητικά θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και το αντίθετο.

Εκεί που είχε δίκιο ο Rosberg

Η λογική του Rosberg, όμως, ήταν πιο συγκεκριμένη. Δεν μιλούσε απλώς για θερμίδες. Μιλούσε για μυϊκή μάζα στα πόδια. Η συστηματική ποδηλασία μπορεί να συντηρεί ή, ανάλογα με το είδος της προπόνησης, να αναπτύσσει σε κάποιο βαθμό τους μύες των κάτω άκρων.

Αν σταματήσει αυτό το προπονητικό ερέθισμα, είναι πιθανό με τον χρόνο να μειωθεί μέρος αυτής της μυϊκής μάζας. Αυτό ακριβώς επιδίωκε ο Rosberg. Δεν ήθελε απλώς να δει μικρότερο αριθμό στη ζυγαριά. Ήθελε λιγότερη μυϊκή μάζα εκεί όπου θεωρούσε ότι το επιπλέον βάρος δεν του πρόσφερε αντίστοιχο αγωνιστικό όφελος.

Σε μια μάχη τίτλου όπου εκατοστά του δευτερολέπτου μπορούσαν να κρίνουν την pole, η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε λογική. Δεν μπορούμε όμως να αποδώσουμε με βεβαιότητα το ένα κιλό που έχασε αποκλειστικά στη μείωση της μυϊκής μάζας. Το βάρος ενός αθλητή επηρεάζεται παράλληλα από τη διατροφή, τα υγρά, το γλυκογόνο και το συνολικό προπονητικό φορτίο.

Η Formula 1 του σήμερα είναι διαφορετική

Υπάρχει ακόμη μία σημαντική διαφορά. Οι κανονισμοί της Formula 1 έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2016, όταν οι ψηλότεροι και βαρύτεροι οδηγοί μπορούσαν να βρεθούν σε μεγαλύτερο μειονέκτημα. Σήμερα υπάρχει ξεχωριστή ελάχιστη μάζα για τον οδηγό και σχετική χρήση ballast, επομένως η εμμονή με κάθε τελευταίο γραμμάριο δεν προσφέρει το ίδιο πλεονέκτημα που μπορούσε να προσφέρει την εποχή του Rosberg.

Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε τη φιλοσοφία του Γερμανού από το 2016 και να την εφαρμόσουμε αυτούσια στον Bottas του 2026.

Το πραγματικό ερώτημα είναι η κόπωση

Εκεί που τα 350 km του Bottas μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν ερωτήματα δεν είναι τόσο στη ζυγαριά, αλλά στην αποκατάσταση. Η πολύωρη άσκηση αντοχής μειώνει τα αποθέματα μυϊκού γλυκογόνου, δημιουργεί μυϊκή και νευρομυϊκή κόπωση και αυξάνει τις απαιτήσεις του οργανισμού για ύπνο, υγρά, ηλεκτρολύτες και θερμίδες.

Και ο Bottas δεν έκανε μία χαλαρή βόλτα 30 ή 40 km. Έκανε περίπου 350 km σε τρεις συνεχόμενες ημέρες, με ένα μόνο σκέλος να διαρκεί σχεδόν έξι ώρες. Μέρος της διαδρομής έγινε μάλιστα σε χωμάτινο τερέν, κάτι που μπορεί να αυξήσει το συνολικό φορτίο σε σχέση με μια ήπια διαδρομή σε επίπεδη άσφαλτο.

Και ακολουθεί η Σιγκαπούρη

Το timing είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο ολόκληρης της ιστορίας. Το Marina Bay αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για τους οδηγούς. Υψηλές θερμοκρασίες και επίπεδα υγρασία, συνεχείς επιταχύνσεις και φρεναρίσματα και ένας αγώνας που συχνά πλησιάζει τις δύο ώρες δημιουργούν ιδιαίτερα υψηλό φυσικό φορτίο.

Φέτος υπάρχει επιπλέον και Sprint, επομένως ο χρόνος προετοιμασίας είναι περιορισμένος και το αγωνιστικό φορτίο του τριημέρου αυξημένο. Ο Bottas έφτασε στη Σιγκαπούρη την Τετάρτη, έχει τις υποχρεώσεις του με τα μέσα την Πέμπτη και επιστρέφει στο cockpit την Παρασκευή. Το περιθώριο αποκατάστασης υπάρχει, αλλά δεν είναι μεγάλο.

Μπορούν πραγματικά τα 350 km να του κοστίσουν;

Θεωρητικά, ναι. Αν ο Bottas εμφανιστεί την Παρασκευή με μειωμένα αποθέματα ενέργειας, μυϊκή κόπωση, ανεπαρκή ενυδάτωση ή κακή αποκατάσταση, τότε ένα τόσο μεγάλο ποδηλατικό ταξίδι θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην απόδοσή του. Εδώ η φιλοσοφία του Rosberg αποκτά αξία.

Όχι επειδή «το ποδήλατο σε κάνει βαρύτερο», αλλά επειδή ο Γερμανός αντιμετώπιζε κάθε μορφή προπόνησης με ένα πολύ συγκεκριμένο κριτήριο. Αν δεν του πρόσφερε κάτι άμεσα χρήσιμο για την απόδοσή του στο μονοθέσιο, μπορούσε να θεωρηθεί περιττό φορτίο. Με αυτή τη λογική, 350 km ποδηλασίας λίγες ημέρες πριν από το GP Σιγκαπούρης δύσκολα μπορούν να χαρακτηριστούν απαραίτητα.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Ο Bottas δεν είναι περιστασιακός ποδηλάτης. Το σώμα του είναι προσαρμοσμένο σε μεγάλες αποστάσεις και συνεπώς το ίδιο φορτίο δεν έχει πάνω του τις συνέπειες που θα είχε σε κάποιον που χρησιμοποιεί το ποδήλατο περιστασιακά. Οι επαγγελματίες αθλητές αυτού του επιπέδου έχουν επίσης πλήρη υποστήριξη σε θέματα διατροφής, ύπνου, ενυδάτωσης και αποκατάστασης.

Τα αποθέματα γλυκογόνου μπορούν να αναπληρωθούν αποτελεσματικά όταν υπάρχει επαρκής πρόσληψη υδατανθράκων και συνολικής ενέργειας. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Bottas θα εμφανιστεί σίγουρα πιο αργός επειδή έκανε 350 km. Μπορούμε όμως να πούμε ότι πρόσθεσε ένα μεγάλο προπονητικό φορτίο σε μια εβδομάδα κατά την οποία η μέγιστη ξεκούραση θα έμοιαζε με πιο συντηρητική επιλογή.

Τι κρατάμε;