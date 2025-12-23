Ο Χάμιλτον έδωσε δώρα σε 1.000 εργαζόμενους στη Ferrari – Τι τους πήρε;

Άγγλος και στα… δώρα του ο Χάμιλτον, με τον 7 φορές πρωταθλητή της F1 να χαλαρώνει τα πνεύματα μετά το κλείσιμο μίας δύσκολης σεζόν.

Η χρονιά μπορεί να μην πήγε ακριβώς όπως την φανταζόταν ο μέσος Tifosi στον ύπνο του, ωστόσο, στη Ferrari δεν τα παρατάνε και ετοιμάζονται ήδη για άλλη μια χρονιά μηχανοκίνητου «πολέμου» στη Formula 1. Χειμώνας, λοιπόν, δεν σημαίνει απαραίτητα ξεκούραση, αλλά ο Χάμιλτον βρήκε ευκαιρία να χαρίσει χαμόγελα στους υπαλλήλους της Scuderia Ferrari.

Πιο αγγλικό δεν γίνεται

Ο λόγος για τα δώρα που ο Χάμιλτον μοίρασε στους υπαλλήλους της ιταλικής φίρμας κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο του Μαρανέλο. Ο 7 φορές πρωταθλητής εξέπληξε τους πάντες, μοιράζοντας δώρα με την υπογραφή της Fortnum & Mason, ενός εμβληματικού λονδρέζικου οίκου και πραγματικού συμβόλου της βρετανικής παράδοσης, δηλαδή ότι άρμοζε σε έναν sir.

Το κουτί περιλάμβανε ένα σετ σχεδιασμένο να καλύψει τις ανάγκες κάθε εργαζόμενου κατά το lunch break του, όπως: τσάι Breakfast Blent, μπισκότα Lemon Curl κι ένα κουτί σοκολατάκια (υγείας και γάλακτος φυσικά).

Μέσα σε κάθε δώρο υπάρχει μια μικρή κάρτα με μια υπογεγραμμένη φωτογραφία και ένα χειρόγραφο: «Καλές γιορτές, από τον Λιούις».

Λίγη σοκολάτα να φύγει η πίκρα

Όχι η πίκρα του αποχωρισμού, αλλά αυτή που άφησε η περασμένη σεζόν. Αυτό που οι Ιταλοί περιέγραφαν στην αρχή ως «γάμος του αιώνα» τελικά δεν πήγε και τόσο καλά, με την «παντρειά» του πιο πετυχημένου οδηγού με την πιο θρυλική ομάδα να μην αποφέρει τους αναμενόμενους καρπούς. Ο Χάμιλτον δεν κατάφερε να ανέβει ούτε μια φορά στο βάθρο, με το highlight της σεζόν του να είναι η νίκη στο Sprint της Κίνας.

Η SF-25 δεν μπόρεσε ποτέ να πλησιάσει τις «άπιαστες» McLaren, με τη Ferrari να βάζει γρήγορα τα πλάνα ανάπτυξης στην άκρη και να επικεντρώνεται στο μονοθέσιο της επόμενης σεζόν. Ωστόσο, παρά την «μουρμούρα», ο Χάμιλτον δείχνει έμπρακτα πως πιστεύει στην ομάδα και τους ανθρώπους που την αποτελούν, κοιτάζοντας ήδη στo μέλλον.

Τι κρατάμε:

Τσάι, μπισκότα και σοκολάτες πήγε δώρο ο Χάμιλτον στους υπαλλήλους της Ferrari

Η προετοιμασία για να σβηστεί η… μουτζούρα της πρώτης του σεζόν στην ιταλική ομάδα έχει ήδη αρχίσει

Παρά την ατελείωτη μουρμούρα, ο Χάμιλτον φαίνεται έτοιμος να δώσει το 100% για την ανάκαμψη της θρυλικής ομάδας

Πηγή: Italpassion.fr