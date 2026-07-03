quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
FORMULA 1

Ο Χάμιλτον την pole για τον αγώνα Sprint στο Silverstone

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
o-chamilton-tin-pole-gia-ton-agona-sprint-sto-silverstone-809196
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Λιούις Χάμιλτον επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα και χάρισε στη Ferrari την pole position για τον αγώνα Sprint του βρετανικού Grand Prix

Ο Λιούις Χάμιλτον έγραψε ακόμη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία του στο Silverstone, κατακτώντας την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Sprint για το βρετανικό Grand Prix της Formula 1. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο ταχύτερος, προσφέροντας στη Ferrari μια σπουδαία επιτυχία μπροστά στο βρετανικό κοινό.

Η επίδοση του Χάμιλτον ήρθε έπειτα από μια ημέρα όπου είχε δείξει από νωρίς τις διαθέσεις του, καθώς είχε προηγηθεί και στην μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών του τριημέρου. Η Ferrari έδειξε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις γρήγορες καμπές του Silverstone, στοιχείο που επιτρέπει αισιοδοξία ενόψει τόσο του Sprint όσο και του κυρίως αγώνα της Κυριακής.

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη νέα εποχή των κανονισμών, η Scuderia δείχνει να έχει βρει σταδιακά τις σωστές ισορροπίες. Ο Χάμιλτον εμφανίζεται πλέον απόλυτα προσαρμοσμένος στο μονοθέσιο της Ferrari, με την πρόοδο της ομάδας να αποτυπώνεται τόσο στους χρόνους όσο και στη σταθερότητα των εμφανίσεών της.

Η pole στο Sprint αποτελεί σημαντική ψυχολογική ώθηση, ειδικά σε μια πίστα όπου ο Βρετανός έχει γράψει ιστορία με εννέα νίκες στο παρελθόν και θεωρείται ένας από τους απόλυτους «άρχοντες» του Silverstone.

Η εκκίνηση από την πρώτη θέση δίνει στον Χάμιλτον σημαντικό πλεονέκτημα για τον αγώνα Sprint του Σαββάτου, όπου θα επιδιώξει να μετατρέψει την pole σε νίκη και να προσθέσει πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή του.

Παράλληλα, η εμφάνιση της Ferrari αποτελεί σαφές μήνυμα προς τους βασικούς αντιπάλους της ότι διαθέτει πλέον την ταχύτητα για να διεκδικήσει κορυφαία αποτελέσματα σε μία από τις πιο απαιτητικές πίστες του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα στο Silverstone συνεχίζεται το Σάββατο με τον αγώνα Sprint και αργότερα τις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix της Κυριακής. Με τον Χάμιλτον να ξεκινά από την πρώτη θέση του Sprint, το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά του και να συνεχίσει την εντυπωσιακή του πορεία μπροστά στους συμπατριώτες του.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F1#Formula 1#pole position#Λιούις Χάμιλτον
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

o-antoneli-arpaxe-tin-pole-sto-monako-apogoitefsi-gia-ferrari-805794

FORMULA 1

06.06.2026

Ο Αντονέλι άρπαξε την pole στο Μονακό – Απογοήτευση για Ferrari
f1-gp-kinas-live-o-antonelli-egrapse-istoria-me-tin-proti-pole-tis-karieras-tou-728721

FORMULA 1

14.03.2026

F1 GP Κίνας-Live: Ο Antonelli έγραψε ιστορία με την πρώτη pole της καριέρας του
f1-gp-vrazilias-o-norris-stin-pole-kai-gia-ton-agona-tis-kyriakis-682562

FORMULA 1

08.11.2025

F1 GP Βραζιλίας: Ο Norris στην pole και για τον αγώνα της Κυριακής
f1-pou-kai-pote-tha-deis-to-grand-prix-tis-afstrias-tin-kyriaki-28-iouniou-720017

FORMULA 1

25.06.2026

F1: Πού και πότε θα δεις το Grand Prix της Αυστρίας την Κυριακή 28 Ιουνίου
formula-1-gp-varkelonis-proti-niki-hamilton-me-ferrari-egkataleipsi-sok-gia-antonelli-806513

FORMULA 1

14.06.2026

Formula 1 – GP Βαρκελώνης: Πρώτη νίκη Hamilton με Ferrari, εγκατάλειψη-σοκ για Antonelli
f1-pou-kai-pote-tha-deis-to-grand-prix-tis-ispanias-806457

FORMULA 1

12.06.2026

F1: Πού και πότε θα δεις το Grand Prix της Ισπανίας;

Πρόσφατες Ειδήσεις