Ο Χάμιλτον την pole για τον αγώνα Sprint στο Silverstone

Ο Λιούις Χάμιλτον επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα και χάρισε στη Ferrari την pole position για τον αγώνα Sprint του βρετανικού Grand Prix

Ο Λιούις Χάμιλτον έγραψε ακόμη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία του στο Silverstone, κατακτώντας την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Sprint για το βρετανικό Grand Prix της Formula 1. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο ταχύτερος, προσφέροντας στη Ferrari μια σπουδαία επιτυχία μπροστά στο βρετανικό κοινό.

Η επίδοση του Χάμιλτον ήρθε έπειτα από μια ημέρα όπου είχε δείξει από νωρίς τις διαθέσεις του, καθώς είχε προηγηθεί και στην μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών του τριημέρου. Η Ferrari έδειξε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις γρήγορες καμπές του Silverstone, στοιχείο που επιτρέπει αισιοδοξία ενόψει τόσο του Sprint όσο και του κυρίως αγώνα της Κυριακής.

Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη νέα εποχή των κανονισμών, η Scuderia δείχνει να έχει βρει σταδιακά τις σωστές ισορροπίες. Ο Χάμιλτον εμφανίζεται πλέον απόλυτα προσαρμοσμένος στο μονοθέσιο της Ferrari, με την πρόοδο της ομάδας να αποτυπώνεται τόσο στους χρόνους όσο και στη σταθερότητα των εμφανίσεών της.

Η pole στο Sprint αποτελεί σημαντική ψυχολογική ώθηση, ειδικά σε μια πίστα όπου ο Βρετανός έχει γράψει ιστορία με εννέα νίκες στο παρελθόν και θεωρείται ένας από τους απόλυτους «άρχοντες» του Silverstone.

Η εκκίνηση από την πρώτη θέση δίνει στον Χάμιλτον σημαντικό πλεονέκτημα για τον αγώνα Sprint του Σαββάτου, όπου θα επιδιώξει να μετατρέψει την pole σε νίκη και να προσθέσει πολύτιμους βαθμούς στη συγκομιδή του.

Παράλληλα, η εμφάνιση της Ferrari αποτελεί σαφές μήνυμα προς τους βασικούς αντιπάλους της ότι διαθέτει πλέον την ταχύτητα για να διεκδικήσει κορυφαία αποτελέσματα σε μία από τις πιο απαιτητικές πίστες του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα στο Silverstone συνεχίζεται το Σάββατο με τον αγώνα Sprint και αργότερα τις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix της Κυριακής. Με τον Χάμιλτον να ξεκινά από την πρώτη θέση του Sprint, το ενδιαφέρον στρέφεται στο κατά πόσο θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά του και να συνεχίσει την εντυπωσιακή του πορεία μπροστά στους συμπατριώτες του.