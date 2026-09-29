Ο Esteban Ocon αποχωρεί από την F1 και τη Haas

O Γάλλος οδηγός της Haas αποχωρεί από την F1 μετά από 11 σεζόν και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

Ο Esteban Ocon δεν θα παραμείνει στη Haas μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Ο Γάλλος οδηγός δήλωσε πρόσφατα ελεύθερος για το 2027, ολοκληρώνοντας έτσι τη διετή παρουσία του στην αμερικανική ομάδα. Σύμφωνα με το formule1.nl, έχει ήδη συμφωνήσει να ενταχθεί στην εργοστασιακή ομάδα της Toyota στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC).

Στη νέα του προσπάθεια θα βρεθεί δίπλα σε πρώην οδηγούς της Formula 1, όπως ο Kamui Kobayashi (ο οποίος είναι και team principal), ο Nyck de Vries, ο Sebastien Buemi και ο Brendon Hartley. Με την κίνηση αυτή, ο Ocon κλείνει το κεφάλαιο της Formula 1 μετά από 11 σεζόν.

🚨 Esteban Ocon is reportedly set to leave Formula 1 and make the switch to WEC with Toyota in 2027. The Frenchman is expected to lose his Haas seat to Ferrari junior Rafael Câmara, bringing his F1 career to an end after 11 seasons. A completely new chapter for Ocon. 👀 (via.… pic.twitter.com/1tQvUZ3cSx — Everything Formula (@evrythngformu1a) September 28, 2026

Η επίδοση στο Αζερμπαϊτζάν και τα προβλήματα με το μονοθέσιο

Ο Ocon τερμάτισε 8ος στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν στο Μπακού, σημειώνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν 2026. Σε μια χρονιά όπου συχνά περιοριζόταν από την ασυνέπεια στην απόδοση των εξαρτημάτων του μονοθεσίου της Haas – πρόβλημα που τον επηρέαζε περισσότερο από τον teammate του Oliver Bearman – η κατάσταση είχε βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από τη κίτρινη σημαία που τον εμπόδισε στα προκριματικά του Μπακού, κάτι που δικαιολογεί την έντονη αντίδρασή του μετά τον αγώνα.

🗣️: “I’ve never met a driver who is so naturally talented as he is. He has a feeling for the tyres I’ve never seen before.” Now the clear frontrunner for a Haas 2027 #F1 seat, Rafa Camara is a Ferrari prospect worth knowing more about:https://t.co/0rGSUvozZT — The Race (@wearetherace) September 29, 2026

Ποιος αναμένεται να τον αντικαταστήσει

Ο Γάλλος αναμένεται να χάσει τη θέση του στη Haas από τον Rafael Câmara, junior οδηγό της Ferrari. Η εξέλιξη αυτή θα σημάνει και το τέλος της καριέρας του στην Formula 1. Ο Câmara, που στο Μπακού αναδείχθηκε φαβορί για τη θέση του Ocon και ανέκτησε την πρωτιά στη βαθμολογία της Formula 2, χαρακτηρίζεται ως ταχύτατος μέσα στο cockpit, με εξαιρετικές επιδόσεις στα προκριματικά.

Σύμφωνα με τους μέσους όρους προκριματικών της Formula 2 φέτος, ο Câmara βρίσκεται στην κορυφή με 2,54, μπροστά από τον Alex Dunne (3,77) και τους υπόλοιπους. Ως rookie έχει ήδη πέντε poles, επίδοση που θυμίζει τον Oscar Piastri το 2021, όταν κατέκτησε τον τίτλο της Formula 2.

Αντίστοιχη ταχύτητα είχε επιδείξει και το 2025 στη Formula 3, με τέσσερις poles στους πρώτους πέντε αγώνες.

Πηγές: The-Race.com, Formule1.nl / Αρχική φωτό: Haasf1team.com