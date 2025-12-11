Ο εξωφρενικός λογαριασμός στο afterparty του Λάντο Νόρις μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος – 6ψήφιο νούμερο

Σε «party animal» μεταμορφώθηκε ο Λάντο Νόρις μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της καριέρας του στην F1

Έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο του στην F1, ο 26χρονος Λάντο Νόρις έκανε το μεγαλύτερό του όνειρο πραγματικότητα: ο οδηγός της McLaren έγινε ο 11ος βρετανός που κατακτά τον πιο ποθητό τίτλο στο motorsport, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση του βάθρου στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Ο Λάντο Νόρις είναι πια μέλος ενός ξεχωριστού γκρουπ μαζί με ονόματα όπως, Λιούις Χάμιλτον, Τζένσον Μπάτον και Ντέιμον Χιλ, κι ο όπως ήταν αναμενόμενο, το γιόρτασε αναλόγως!

«Παρτάρισμα» μέχρι τελικής πτώσης!

Λίγο μετά τα πρώτα πανηγύρια στο padlock, ο Νόρις έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν πραγματικό «βομβαρδισμό» από τα media, προτού καταφέρει να πάει στο Amber Lounge του ξενοδοχείου δίπλα στην πίστα της Yas Marina, όπου οι φίλοι και τα μέλη της οικογενείας του είχαν αρχίσει ήδη να ζεσταίνουν τις… μηχανές.

Ο Νόρις εθεάθη εκεί να τραγουδά το γνωστό τραγούδι των Queen, We Are The Champions.

«Η οικογένεια και οι φίλοι του Lando είχαν ξεκινήσει το πάρτι στο Shangri-La γύρω στις 9 μ.μ., αλλά ο Lando δεν εμφανίστηκε μέχρι τη 1 π.μ. επειδή είχε τόσες πολλές συνεντεύξεις να δώσει», διαβάζουμε στη The Sun.

Ο οδηγός της McLaren και η ομάδα έφτασαν στον χώρο μετά το πάρτι στο μπαρ Pearls & Caviar στο ξενοδοχείο Shangri-La, το οποίο φέρεται να τελείωσε νωρίς, λιγότερο από μία ώρα μετά την άφιξη του Νόρις. H ίδια πηγή αποκάλυψε ότι ο πρωταθλητής, η οικογένεια και φίλοι του έμειναν έξω διασκεδάζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον Λάντο τελικά να καλείται να πληρώσει έναν λογαριασμό… «μαμούθ».

Εξαψήφιος λογαριασμός, αλλά… who cares?

Το αξέχαστο βράδυ κόστισε λίγο ακριβά στον Λάντο Νόρις, με τον οδηγό της McLaren να καλείται να πληρώσει περίπου 100.000 λίρες. Αναφορικά, τα τραπέζια στο Amber Lounge κοστίζουν περίπου… 20.000 λίρες!

«Είναι μια νύχτα που κανένας τους δεν θα ξεχάσει ποτέ – ειδικά για όποιον τελικά πλήρωσε τον λογαριασμό – ήταν περίπου 100.000 λίρες προς το τέλος του πάρτι».

Διαβάστε επίσης: Formula 1: Παραμένει στο πλευρό του Φερστάπεν ο αγαπημένος του μηχανικός

Ο 26χρονος Νόρις φαίνεται πως είναι αρκετά περπατημένος στο συγκεκριμένο «σπορ», αφού μετά το πάρτι έκανε μια στάση στα… McDonalds, για να «στανιάρει» με μερικές κοτομπουκιές (τον καταλαβαίνουμε).

«Ήταν καταπληκτικό (το πάρτι). Ήμουν με όλους τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου και με αυτούς μαζί περάσαμε τα πάντα (εννοώντας την ομάδα της McLaren), είπε ο… ζαλισμένος Νόρις την επόμενη μέρα.

Τι κρατάμε:

Ο Νόρις «το σήκωσε» και το γιόρτασε αναλόγως

Ο άσσος της McLaren έγινε ο 110ς βρετανός που κατακτά την κορυφή της F1

Το πάρτι κράτησε μέχρι πρωίας και τελείωσε στα… McDonalds

