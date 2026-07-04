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FORMULA 1

O Κίμι Αντονέλι κυριάρχησε στο Sprint του Silverstone

ΣΑΒΒΑΤΟ | 04.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes λύγισε τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε ξεκινήσει από την pole position, και κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα Sprint του Βρετανικού Grand Prix

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη φετινή σεζόν της Formula 1, κατακτώντας τη νίκη στον αγώνα Sprint του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας στο Silverstone. Ο οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύτηκε την ανώτερη ταχύτητα του μονοθεσίου του και προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε εκκινήσει από την pole position και ηγήθηκε στα πρώτα στάδια του αγώνα.

Ο Χάμιλτον πάλεψε μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει πίσω του τον ταχύτερο Αντονέλι. Ο Ιταλός πέρασε στην πρωτοπορία στα μέσα του Sprint και στη συνέχεια άνοιξε τη διαφορά, φτάνοντας με άνεση στην καρό σημαία για την πρώτη νίκη της καριέρας του σε Sprint της Formula 1.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Σαρλ Λεκλέρ ακολούθησε στην πέμπτη θέση, με τον Μαξ Φερστάπεν να περιορίζεται στην έκτη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Αντονέλι πρόσθεσε ακόμη οκτώ βαθμούς στη συγκομιδή του και ενίσχυσε τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί τον οδηγό που όλοι καλούνται να νικήσουν στη φετινή Formula 1.

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Tags
#F1#Formula 1
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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