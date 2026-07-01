Ο Lewis Hamilton πήγε βόλτα τον αδερφό του Nicolas με μία τριθέσια Formula Ferrari

Βόλτα με τριθέσια Formula 1 Ferrari με V10 κινητήρα και κατάθεση ψυχής από τον αδερφό του Lewis Hamilton, Nicholas

Σε μια πραγματική κατάθεση ψυχής, ο Nicholas Hamilton, αδερφός του 7 φορές πρωταθλητή της Formula 1, Lewis, είχε την ευκαιρία να πάει βόλτα με μια τριθέσια Ferrari F1 στο Φιοράνο.

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Το μήνυμα του Nicholas Hamilton

O αδερφός του Lewis δημοσίευσε φωτογραφίες παρέα με τον οδηγό της Ferrari, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του τριθέσιου αγωνιστικού. Η τριθέσια Ferrari τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα, για πολλούς την επιτομή της χρυσής εποχής της F1.

Αναλυτικά το συγκινητικό μήνυμα του Nicholas Hamilton:

«Ο Lewis τηλεφώνησε και μου πρόσφερε μια ευκαιρία ζωής: να είσαι επιβάτης σε μια τριθέσια Ferrari Formula 1, με τον ίδιο να οδηγεί! Πέταξα στο Φιοράνο και μπήκα πρώτος στο αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω! Το πιο τρελό ήταν ότι στέκομαι πίσω από το μονοθέσιο της F1 του Lewis στο γκαράζ για χρόνια, αλλά αυτή τη φορά βρέθηκα μέσα στο αυτοκίνητο, ακριβώς πίσω από τον δεξιό του ώμο. Ήταν μια σουρεαλιστική στιγμή.

Το αυτοκίνητο ήταν του 2005 με κινητήρα V10. Καθώς ξεκινήσαμε, ήμουν απλά ενθουσιασμένος από τον ήχο και την ταχύτητα, αλλά γρήγορα βρέθηκα να μπαίνω στο mode του «περήφανου αδερφού», όπου απλώς παρακολουθούσα τον Lewis να οδηγεί.

Μετά από 34 χρόνια κατά τα οποία ήμουν μέρος της καριέρας του, όντας δίπλα του σε κάθε πίστα του ως παιδί, από τα καρτ μέχρι τη Φόρμουλα 1, τελικά κατάλαβα που αποσκοπούσε όλη αυτή η σκληρή δουλειά και πως είναι να είσαι στη θέση του. Παρόλο που είναι αδερφός μου, είμαι κι εγώ θαυμαστής, ο Νο 1 θαυμαστής του και συγκλονισμένος με το ταλέντο του.

Παρόλο που είναι ο αδερφός μου, έμαθα πως είναι να πηγαίνεις βόλτα με μια Ferrari Formula 1 στην πίστα δοκιμών της Ferrari F1 με τον καλύτερο οδηγό της γενιάς του. Τι τιμή και τι προνόμιο. Μια μέρα και μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Γεννημένος το 1992, ο μικρός αδερφός του Lewis Hamilton πάσχει από εγκεφαλική παράλυση (Cerebral palsy), κάτι που δεν τον έχει αποτρέψει από το να αγωνίζεται στο British Touring Car Championship με ένα ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο. Ξεκίνησε την αγωνιστική του καριέρα το 2015 και έκτοτε δίνει ελπίδα και κουράγιο σε χιλιάδες συμπάσχοντές του σε όλον τον κόσμο.

Η εν λόγω λεπτομέρεια δίνει ειδικό βάρος στην απόφαση της Ferrari και του Lewis να του κάνουν αυτό το ξεχωριστό δώρο.