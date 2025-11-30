Ο Verstappen απαντά: Νίκη με διαφορά – η μάχη τίτλου φουντώνει πριν το μεγάλο φινάλε

Ο Max Verstappen, μετά το μέτριο Σάββατο, μπήκε στην πίστα αποφασισμένος να επαναφέρει τη Red Bull στο προσκήνιο και να θυμίσει τι σημαίνει αγωνιστική διαχείριση στο όριο.

Με καθαρή στρατηγική δύο pit stops, τρομερό ρυθμό στο δεύτερο stint και σταθερότητα που δεν άφησε καμία αμφιβολία, ο Ολλανδός πήρε μια κυριαρχική νίκη στο Grand Prix του Κατάρ, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τη μάχη του τίτλου. Πίσω του, ο Oscar Piastri έκανε έναν αγώνα πραγματικού διεκδικητή. Έμεινε όσο πιο κοντά μπορούσε, διαχειρίστηκε φθορά και πίεση, και τερμάτισε +7.995 δευτερόλεπτα πίσω από τον Verstappen. Δεν ήταν αρκετό για νίκη, αλλά ήταν αρκετό για να κρατήσει τη McLaren στη μάχη – και ίσως να της δώσει την τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο Abu Dhabi. Τρίτος, σε μία από τις εμφανίσεις της χρονιάς, ο Carlos Sainz. Η Williams βρήκε ρυθμό, σωστή στρατηγική και σταθερότητα στους χρόνους, και το βάθρο ήταν απόλυτα δίκαιο.

Η μάχη στο top-5: McLaren, Mercedes, Red Bull

Ο Lando Norris τερμάτισε τέταρτος, δεν είχε ποτέ το ρυθμό του Piastri, αλλά ήταν εκεί, στην καρδιά της μάχης. Πίσω του, η Mercedes έφερε διπλό top-6:

Kimi Antonelli 5ος, συνεχίζοντας να γράφει έναν αδιανόητα ώριμο πρώτο χρόνο στη Formula 1

5ος, συνεχίζοντας να γράφει έναν αδιανόητα ώριμο πρώτο χρόνο στη Formula 1 George Russell 6ος, χωρίς λάθη και με καλό race pace

Ο Alonso πήρε ακόμη μια σταθερή 7η θέση, ενώ ο Charles Leclerc έσωσε τα προσχήματα για τη Ferrari τερματίζοντας 8ος. Ο Liam Lawson ήταν εντυπωσιακός 9ος, μπροστά από τον Tsunoda, που συμπλήρωσε τη δεκάδα.

Αναλυτική Κατάταξη – Qatar GP 2025

Θέση Οδηγός Ομάδα Διαφορά 1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 2 Oscar Piastri McLaren +7.995 3 Carlos Sainz Williams +22.665 4 Lando Norris McLaren +23.315 5 Kimi Antonelli Mercedes +28.317 6 George Russell Mercedes +48.599 7 Fernando Alonso Aston Martin +54.045 8 Charles Leclerc Ferrari +56.785 9 Liam Lawson Racing Bulls +60.073 10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +61.770 11 Alexander Albon Williams +66.931 12 Lewis Hamilton Ferrari +77.730 13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +84.812 14 Franco Colapinto Alpine +1 γύρος 15 Esteban Ocon Haas +1 γύρος 16 Pierre Gasly Alpine +1 γύρος 17 Lance Stroll Aston Martin – 18 Isack Hadjar Racing Bulls – 19 Oliver Bearman Haas – 20 Nico Hülkenberg Kick Sauber –

Η μάχη του τίτλου – όλα θα κριθούν στο Abu Dhabi

Με αυτή τη νίκη, ο Verstappen ξαναμπαίνει γερά στη συζήτηση για τον τίτλο. Η McLaren κρατάει το προβάδισμα στον απόλυτο ρυθμό, αλλά ο Piastri ξέρει ότι στο Yas Marina δεν θα υπάρχει περιθώριο λάθους. Ο αγώνας θα είναι μάχη καθαρής ταχύτητας, στρατηγικής και διαχείρισης πίεσης.

Και το καλύτερο; Θα βρισκόμαστε εκεί, στο Abu Dhabi, για να καλύψουμε από κοντά όλο το τριήμερο και να μεταφέρουμε κάθε λεπτομέρεια για τον τελευταίο μεγάλο αγώνα της χρονιάς.

Τι κρατάμε

Ο Verstappen έδειξε ότι δεν παραδίδει ποτέ εύκολα

Ο Piastri παραμένει πλήρως μέσα στη μάχη τίτλου

Η Williams πέτυχε αποτέλεσμα-κόσμημα με Sainz

Mercedes σταθερή αλλά όχι αρκετή για κορυφή

Ferrari σε δύσκολη φάση, με μόνη θετική νότα την ανάκαμψη Leclerc

(Photo by Zak Mauger/LAT Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202511290433 // Usage for editorial use only //

