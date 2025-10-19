Ο Verstappen κυρίαρχος στο Austin

Ο Ολλανδός εξασφάλισε την pole position μπροστά από Norris και Leclerc – με διαφορά και… ψυχραιμία

Ο Max Verstappen απέδειξε για μία ακόμη φορά γιατί θεωρείται «ο άνθρωπος των κατατακτήριων». Στο Circuit of the Americas, στο Austin του Τέξας, ο Ολλανδός της Red Bull κατέκτησε την pole position για το Grand Prix των ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω του τον Lando Norris της McLaren και τον Charles Leclerc της Ferrari. Ήταν μια δυναμική, αλλά και τακτικά ψύχραιμη εμφάνιση, παρά την πίεση στους τελευταίους γύρους.

Σταθερός ρυθμός από την αρχή

Από το Q1 κιόλας, ο Verstappen έδειξε τις διαθέσεις του. Παρά την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας λόγω εξόδου του rookie Isack Hadjar, ο Ολλανδός συνέχισε ακάθεκτος, κλείνοντας και τα τρία στάδια των κατατακτηρίων στην κορυφή.

Στο Q3, με την πρώτη του προσπάθεια, σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:32.510, χρόνο που κανείς δεν κατάφερε να πλησιάσει. Όταν ήρθε η στιγμή για τη δεύτερη προσπάθεια, ο Verstappen δεν πρόλαβε να περάσει τη γραμμή εκκίνησης πριν λήξει ο χρόνος, όμως δεν χρειάστηκε – ο γύρος του ήταν ήδη αξεπέραστος.

Ride onboard with Max Verstappen as he clinches the @pirellisport Pole Position for the United States Grand Prix! 👊💨#F1 #USGP pic.twitter.com/tZh2AbNEBz — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Η μάχη πίσω του

Ο Lando Norris συνέχισε τη σταθερή του παρουσία στις πρώτες σειρές, μένοντας μόλις 0,291 δλ. πίσω από τον Verstappen. Ο Charles Leclerc, με τη Ferrari να δείχνει ανανεωμένη στο Austin, βρέθηκε τρίτος, μόλις έξι χιλιοστά πιο αργός από τον Norris.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι δύο Mercedes, με τον George Russell τέταρτο και τον Lewis Hamilton πέμπτο. Η McLaren και η Ferrari δείχνουν να παραμένουν οι πιο κοντινοί αντίπαλοι της Red Bull, τουλάχιστον στο μονοθέσιο ενός γύρου.

Οι αποκλεισμοί στα πρώτα στάδια

Στο Q1, μετά την κόκκινη σημαία, οι πέντε που αποκλείστηκαν ήταν οι Bortoleto, Ocon, Stroll, Albon και Hadjar.

Στο Q2, όπου οι ρυθμοί ανέβηκαν, εκτός δεκάδας έμειναν οι Hulkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly και Colapinto.

Η κορυφαία δεκάδα του Q3 περιελάμβανε Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Piastri, Sainz, Perez, Bottas και Ricciardo.

Ο λόγος του πρωταθλητή

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Verstappen δήλωσε ικανοποιημένος αλλά όχι εφησυχασμένος:

«Ήταν ένας πολύ καλός γύρος. Το αυτοκίνητο είχε εξαιρετική ισορροπία σε όλα τα τμήματα, αλλά το Austin είναι δύσκολη πίστα – έχει ζέστη, αέρα, και πρέπει να βρεις τον ιδανικό συνδυασμό απόδοσης. Η πρώτη μου προσπάθεια στο Q3 ήταν καθαρή και δεν χρειάστηκε να ρισκάρω ξανά. Το πιο σημαντικό είναι ότι συνεχίζουμε να βρίσκουμε ρυθμό.»

Η συνέχεια στον αγώνα

Η εκκίνηση του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 14:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Verstappen στοχεύει σε ακόμη μια νίκη, με τον Norris και τον Leclerc να ελπίζουν ότι η στρατηγική και η φθορά των ελαστικών θα μπορούσαν να ανατρέψουν την εικόνα των κατατακτηρίων.

Τι κρατάμε

Verstappen κυρίαρχος με χρόνο 1:32.510, χωρίς δεύτερη προσπάθεια.

Norris και Leclerc πολύ κοντά, εντός 0,3 δευτ. από τον Ολλανδό.

Οι Mercedes δείχνουν πρόοδο αλλά υπολείπονται ακόμη σε ρυθμό.

Ferrari και McLaren παραμένουν οι βασικοί διεκδικητές πίσω από τη Red Bull.

Το Austin υπόσχεται έντονη μάχη στρατηγικής στον κύριο αγώνα της Κυριακής.

