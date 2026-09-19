Ο Ζοζέ Μουρίνιο και η αγάπη του για τη Formula 1

Ο «Εκλεκτός», Ζοζέ Μουρίνιο, βρέθηκε στο Madring για το πρώτο Ισπανικό GP στη Μαδρίτη και μίλησε για την αγάπη του για την F1

Η F1 και το ποδόσφαιρο συναντήθηκαν στη Μαδρίτη, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να δίνει το «παρών» στο πρώτο Grand Prix που πραγματοποιήθηκε στο νέο Madring. Ο Πορτογάλος τεχνικός, γνωστός για το έντονο ενδιαφέρον του για τη Formula 1, βρέθηκε στο νέο circuit της ισπανικής πρωτεύουσας και μίλησε για την αγάπη του για τους αγώνες, αλλά και για τις διαφορές ανάμεσα στα δύο αθλήματα.

Η συγκυρία ήταν ιδιαίτερη για τον Μουρίνιο, καθώς το Madring βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται οι προπονήσεις της ομάδας του.

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Από το Bernabeu στο Madring

Το προηγούμενο βράδυ, η Μαδρίτη κινούνταν στους ρυθμούς του ποδοσφαίρου. Στο κατάμεστο Bernabeu, χωρητικότητας 83.000 θεατών, ο Μουρίνιο και οι παίκτες του είχαν πανηγυρίσει μια εμφατική νίκη με 4-1, μετά το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου, με τους Μαδριλένους να «πιάνουν» την Barcelona στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μόλις 12 ώρες αργότερα, ο Μουρίνιο, ο Jude Bellingham και άλλα μέλη της ομάδας βρέθηκαν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Ο Μουρίνιο δεν ήταν, πάντως, πρωτάρης στο paddock της Formula 1. Έχει επισκεφθεί αρκετούς αγώνες τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ των οποίων και το περσινό Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας.

«Μου αρέσει η Formula 1 εδώ και αρκετό καιρό και έχω πάει σε αρκετούς αγώνες, αλλά φυσικά αυτός είναι ο πρώτος εδώ [στο Madring]», δήλωσε στο F1.com. «Επειδή δουλεύω εδώ δίπλα, κάθε μέρα που ερχόμουν στη δουλειά ή έφευγα από τη δουλειά, παρακολουθούσα την κατασκευή της και όσο πλησιάζαμε σε αυτή τη μέρα, τόσο μεγαλύτερη ήταν η συγκίνηση για όλους».

Τι κοινό έχουν Formula 1 και ποδόσφαιρο;

Ο Μουρίνιο έχει περάσει περισσότερα από 25 χρόνια στους πάγκους, έχοντας κατακτήσει περισσότερα από 25 σημαντικά τρόπαια με συλλόγους όπως η Manchester United, η Inter Milan, η Chelsea και η Roma, μεταξύ άλλων. Όταν, λοιπόν, ρωτήθηκε για τις ομοιότητες ανάμεσα στη Formula 1 και το ποδόσφαιρο, εντόπισε ένα κοινό στοιχείο που θεωρεί καθοριστικό: την τεράστια πίεση που συνοδεύει τον πρωταθλητισμό.

Ωστόσο, ο Πορτογάλος θεωρεί ότι η Formula 1 έχει έναν τομέα στον οποίο το ποδόσφαιρο μπορεί να πάρει μαθήματα.

«Ξέρετε, υπάρχει τεράστια πίεση και στα δύο. Όταν έχεις αθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο, πάντα μιλάμε για τεράστια πίεση. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτοί [στη Formula 1] είναι ένα βήμα μπροστά από εμάς στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις μεγάλες στιγμές. [Στο ποδόσφαιρο] απομονωνόμαστε ο ένας από τον άλλον, πιστεύω, υπερβολικά, και αυτό οφείλεται επίσης στην παράδοση. Αυτοί οι άνθρωποι [οι οδηγοί] έχουν τεράστια πίεση, αλλά πριν από αυτό [τον χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο], είναι μαζί, συναντούν κόσμο, κάνουν λίγo PR, ασχολούνται λίγο με τα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε από αυτούς, από τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να είναι χαλαροί και μισή ώρα αργότερα να βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο και να αγωνίζονται για τη ζωή τους, επειδή παίρνουν ρίσκα».

Οι σχέσεις του Mourinho με τους οδηγούς

Η παρουσία του στο Madring δεν περιορίστηκε στην παρακολούθηση του αγώνα. Ο Μουρίνιο έχει γνωρίσει και έχει αναπτύξει φιλίες με αρκετούς οδηγούς και ανθρώπους της Formula 1 όλα αυτά τα χρόνια, κάτι που φάνηκε και από τις επισκέψεις του στα motorhomes και τις συναντήσεις του στο paddock. Μεταξύ άλλων, συνομίλησε ξανά με τον Stefano Domenicali, αλλά και με τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen, στον οποίο ο Μουρίνιο είχε απονείμει το βραβείο για την pole position στο Silverstone το 2025.

«Τους γνωρίζω σχεδόν όλους [τους οδηγούς] και όλοι ήταν τόσο καλοί μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια», συνέχισε ο Μουρίνιο. «Τώρα έρχονται κάποιοι νέοι άνθρωποι, κάποιες νέες γενιές, αλλά πάντα είχα μεγάλο σεβασμό από αυτούς. Επειδή, ως οικογένεια, είμαστε τόσο κοντά στον Stefano, είναι φυσικά ένας υπέροχος τρόπος να προσκαλούμαστε – προσκαλέσαμε τους εαυτούς μας! – και να έχουμε πάντα αυτή την υποδοχή».

Η επίσκεψη του Μουρίνιο στη F1 μπορεί να ήταν σύντομη, όμως η σχέση του με το άθλημα φαίνεται πως έχει διάρκεια. Και, όπως δείχνουν τα λεγόμενά του, το Madring μάλλον δεν θα είναι η τελευταία φορά που ο Πορτογάλος θα βρεθεί στο paddock.

Πηγή: Formula1.com/ Αρχική φωτογραφία: Tvi.iol.pt