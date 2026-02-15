quattroruote-icon
FORMULA 1

Οι οδηγοί της Audi F1 πίσω από το τιμόνι του θρυλικού Quattro κατηγορίας Group B (Video)

ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.02.2026
Autotypos Team
oi-odigoi-tis-audi-f1-piso-apo-to-timoni-tou-thrylikou-quattro-katigorias-group-b-video-792791

To ένδοξο παρελθόν συναντά το φιλόδοξο παρόν στο νέο βίντεο της Audi, λίγο πριν το βάπτισμα του πυρός στην F1

Λίγο πριν πέσει η αυλαία για την πρώτη της χρονιά στην F1, η Audi δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο οι δύο οδηγοί της, Nico Hulkenberg και Gabriel Bortoleto οδηγούν έναν πραγματικό θρύλο του παρελθόντος, αλλά και ένα σύγχρονο ηλεκτρικό της γερμανικής μάρκας.

Ο λόγος για το εμβληματικό Quattro, ένα αυτοκίνητο που άλλαξε για πάντα την ιστορία του WRC, όντας το πρώτο που χρησιμοποιούσε το πρωτοποριακό (τότε) σύστημα τετρακίνησης.

Η καλύτερη εποχή

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που έλαμψε δίπλα σε άλλα θρυλικά αγωνιστικά στην για πολλούς καλύτερη εποχή του WRC, στο ανυπέρβλητο και «θεότρελο» Group B. Αν έχει πάρει το μάτι σας παλιά πιξελιασμένα βιντεάκια με «λαό» από fans να τρέχουν να προλάβουν να αδειάσουν τον δρόμο λίγο πριν από αυτόν περάσει ένα αγωνιστικό-θηρίο, αυτό πιθανότατα είναι από το περίφημο Group B.

Ένα νέο κεφάλαιο

Η Audi ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη Formula 1, με στόχο να καταφέρει να πρωταγωνιστήσει στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η γερμανική μάρκα διατηρεί ένα αξιοθαύμαστο παλμαρέ στο motorsport, με θριάμβους σε κορυφαία πρωταθλήματα όπως το WRC, το WEC και το Dakar.

Οι Hulkernberg και Bortoleto οδήγησαν το Audi Quattro που συμμετείχε στο Group B το 1983, ξυπνώντας τον πεντακύλιδρο κινητήρα του με τον χαρακτηριστικό του θόρυβο. Λίγο αργότερα, οι δύο οδηγοί της Audi F1 μπήκαν σε ένα RS e-tron GT Performance, πραγματοποιώντας ένα… ηλεκτρικό φινάλε σε ένα βίντεο που «παντρεύει» ιδανικά το παρελθόν με το παρόν.


Tι κρατάμε:

  • Hulkenberg και Bortoleto οδήγησαν Audi Quattro του Group B σε χιονισμένη πίστα
  • Οι δύο οδηγοί της Audi F1 το διασκέδασαν με την ψυχή τους
  • Στη συνέχεια οδήγησαν το ακραίο ηλεκτρικό Audi RS e-tron GT Performance
  • Η Audi μας υπενθυμίζει την ένδοξη ιστορία της λίγο πριν κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην F1

Tags
#Audi#Audi Quattro S1 Group B#Audi RS e-tron GT#F1#WRC
