Piastri στην pole για τo Sprint του Qatar – Verstappen 6ος, Hamilton στο απόλυτο σοκ

Σε έναν ακόμα «θερμό» γύρο Sprint Qualifying, η McLaren έδειξε ξανά πως διαθέτει ένα από τα πιο σταθερά πακέτα της σεζόν. Ο Oscar Piastri πήρε μια πανάξια pole position, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:20.055, μπροστά από έναν εξαιρετικό George Russell, που έφερε τη Mercedes στη δεύτερη θέση, μόλις 0.032 δευτερόλεπτα πίσω.

McLaren μπροστά, Red Bull σε ρόλο… κυνηγού

Η McLaren δείχνει να έχει βρει τη χρυσή ισορροπία στο Lusail: ταχύτητα, σταθερότητα και σωστή διαχείριση θερμοκρασίας ελαστικών. Ο Lando Norris, με χρόνο +0.230, έκλεισε την πρώτη τριάδα, ενώ ο Fernando Alonso ακολούθησε τέταρτος, επιβεβαιώνοντας την αναγέννηση της Aston Martin στο τέλος της χρονιάς. Η έκπληξη ήρθε από τον Yuki Tsunoda, ο οποίος πέμπτος, για πρώτη φορά μπροστά από τον teammate του Max Verstappen, έγινε το highlight της ημέρας για τη Red Bull. Ο Verstappen, με διαφορά μόλις +0.473 από τον Piastri, έδειξε ρυθμό αλλά όχι την απόλυτη ακρίβεια που μας έχει συνηθίσει. Η ομάδα του θα χρειαστεί να δουλέψει τη βραδινή στρατηγική για να περιορίσει τις απώλειες στη Sprint.

Ανερχόμενα ονόματα και το σοκ της Ferrari

Πίσω από τους πρωτοπόρους, η κατάταξη είχε… απρόσμενα χρώματα. Ο Kimi Antonelli, στη δεύτερη Mercedes, βρέθηκε 7ος, μόλις τέσσερα δέκατα από την κορυφή, δείχνοντας ότι το ταλέντο του δεν περιμένει. Αντίθετα, η Ferrari βρέθηκε σε δύσκολη θέση: ο Leclerc ήταν 9ος, ενώ ο Hamilton, πλέον οδηγός της Scuderia, δεν κατάφερε καν να πλησιάσει τη δεκάδα. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ολοκλήρωσε 18ος, χωρίς ουσιαστικό χρόνο, σε μια από τις πιο δύσκολες εμφανίσεις του φετινού πρωταθλήματος.

Εντυπωσιακή Williams, προβλήματα για Alpine και Sauber

Στη δεκάδα μπήκαν και οι δύο Williams, με Carlos Sainz (8ος) και Albon (10ος), επιβεβαιώνοντας ότι το αναβαθμισμένο FW47 έχει βρει ρυθμό. Αντίθετα, οι Haas, Sauber και Alpine έμειναν πίσω, με τους Gasly και Colapinto να κλείνουν τον πίνακα και τον Ocon να μην καταφέρνει να ξεπεράσει τη 15η θέση.

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος / Διαφορά Ελαστικά που χρησιμοποιήθηκαν 1 Oscar Piastri McLaren 1:20.055 3 2 George Russell Mercedes +0.032 4 3 Lando Norris McLaren +0.230 3 4 Fernando Alonso Aston Martin +0.395 3 5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.464 4 6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.473 3 7 Kimi Antonelli Mercedes +0.477 4 8 Carlos Sainz Williams +0.487 3 9 Charles Leclerc Ferrari +0.567 4 10 Alexander Albon Williams +0.733 3 11 Isack Hadjar Racing Bulls – 2 12 Oliver Bearman Haas F1 Team – 3 13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – 3 14 Nico Hülkenberg Kick Sauber – 3 15 Esteban Ocon Haas F1 Team – 3 16 Lance Stroll Aston Martin – 1 17 Liam Lawson Racing Bulls – 2 18 Lewis Hamilton Ferrari – 1 19 Pierre Gasly Alpine – 1 20 Franco Colapinto Alpine – 1

Τι κρατάμε

McLaren με Piastri–Norris δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει και τη Sprint.

με Piastri–Norris δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει και τη Sprint. Red Bull υπό πίεση: Tsunoda μπροστά, Verstappen αναζητά απαντήσεις.

υπό πίεση: Tsunoda μπροστά, Verstappen αναζητά απαντήσεις. Hamilton σε ένα από τα πιο δύσκολα Σάββατα της καριέρας του.

σε ένα από τα πιο δύσκολα Σάββατα της καριέρας του. Williams σταθερά στη δεκάδα – δείγμα πραγματικής προόδου.

Τα 5 best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025 – Τιμές

Το πρόστιμο των 200 ευρώ που λίγοι Έλληνες ξέρουν ότι υπάρχει

Το SUV των 120.065 ευρώ που έχει κάνει 132 πωλήσεις στην Ελλάδα μέσα στο 2025