FORMULA 1

Pole για τον Ράσελ: Δυο Mercedes μπροστά στην εκκίνηση της Μελβούρνης

ΣΑΒΒΑΤΟ | 07.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
pole-gia-ton-rasel-dyo-mercedes-brosta-stin-ekkinisi-tis-melvournis-795299

Ο Βρετανός οδηγός κατέγραψε τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες του Grand Prix Αυστραλίας και θα ξεκινήσει από την κορυφή του grid, με τη Mercedes να καταλαμβάνει ολόκληρη την πρώτη σειρά!

Η διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών για το Grand Prix Αυστραλίας ανέδειξε έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή. Ο Τζορτζ Ράσελ κατάφερε να γράψει τον γρηγορότερο γύρο της ημέρας στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ και εξασφάλισε την πρώτη θέση στην εκκίνηση του αγώνα, δίνοντας στη Mercedes ένα σημαντικό ψυχολογικό πλεονέκτημα πριν από το κυρίως σκέλος του τριημέρου.

Η επίδοση του Βρετανού συνοδεύτηκε από ακόμη ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα για τη γερμανική ομάδα. Ο teammate του, Κίμι Αντονέλι, ολοκλήρωσε τη διαδικασία ακριβώς πίσω του, γεγονός που σημαίνει ότι τα δύο μονοθέσια της Mercedes θα εκκινήσουν από την πρώτη σειρά του grid. Πρόκειται για μια εικόνα που η ομάδα είχε καιρό να δει, μετά από περιόδους όπου δεν βρισκόταν συστηματικά στις κορυφαίες θέσεις των κατατακτήριων.

Ένα απρόοπτο που άλλαξε την εικόνα

Η μάχη για την pole επηρεάστηκε σημαντικά από ένα περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς στη διαδικασία. Ο Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την προσπάθειά του να βελτιώσει τον χρόνο του, χάνοντας τον έλεγχο του μονοθεσίου του. Το συμβάν τον άφησε ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης των πρώτων θέσεων και άλλαξε τις ισορροπίες στη συνέχεια των κατατακτήριων.

Η απουσία του Ολλανδού από τη μάχη της κορυφής άνοιξε τον δρόμο για άλλους οδηγούς να βρεθούν μπροστά στο grid. Έτσι, πίσω από τις δύο Mercedes βρέθηκαν μονοθέσια από διαφορετικές ομάδες, δείχνοντας ότι η φετινή χρονιά ίσως εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σεζόν.

Οι βασικοί διεκδικητές πίσω από τις Mercedes

Στις επόμενες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν οδηγοί από Red Bull, Ferrari και McLaren, σχηματίζοντας μια πρώτη δεκάδα με αρκετές διαφορετικές ομάδες. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η διαφορά ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές δεν είναι τόσο μεγάλη όσο σε προηγούμενες χρονιές.

Για τη Mercedes, πάντως, η pole position του Ράσελ αποτελεί μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική ένδειξη. Η ομάδα δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη μάχη των κορυφαίων αποτελεσμάτων, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία βρέθηκε πίσω από τους βασικούς ανταγωνιστές της.

Τι κρατάμε

  • Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την pole position στο Grand Prix Αυστραλίας.

  • Η Mercedes εξασφάλισε ολόκληρη την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

  • Ο Κίμι Αντονέλι τερμάτισε δεύτερος στις κατατακτήριες.

  • Ο Μαξ Φερστάπεν δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τις πρώτες θέσεις μετά από συμβάν στη διαδικασία.

  • Το grid δείχνει μεγάλη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των κορυφαίων ομάδων.

Tags
#F1#Formula 1
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ' όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
