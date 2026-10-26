Πωλείται η McLaren Formula 1 που οδήγησε ο Brad Pitt

Πέντε μονοθέσια Formula 1 της McLaren βγαίνουν προς πώληση, μεταξύ τους και αυτό που οδήγησε ο Brad Pitt στο Όστιν

Πέντε μονοθέσια Formula 1 της McLaren, με ιστορία που εκτείνεται σε 32 χρόνια και πίσω από το τιμόνι τους έχουν βρεθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές όπως οι Lewis Hamilton, Ayrton Senna και Lando Norris, βγαίνουν προς πώληση. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το μονοθέσιο του 2023 που οδήγησε ο Brad Pitt σε ιδιωτική δοκιμή στο Τέξας, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της ταινίας «F1». Η συλλογή αναμένεται να αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, ενώ η McLaren θα προετοιμάσει τα αυτοκίνητα για τους νέους ιδιοκτήτες τους.

Η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου πολυτελών και συλλεκτικών αυτοκινήτων Tom Hartley Jr., ο οποίος στο παρελθόν είχε αναλάβει και τη διάθεση της συλλογής του πρώην επικεφαλής της Formula 1, Bernie Ecclestone, καθώς και 20 αυτοκινήτων δρόμου που ανήκαν στον εκλιπόντα συνιδιοκτήτη της McLaren, Mansour Ojjeh.

«Κατασκευάστηκαν για να οδηγούνται και να αγωνίζονται»

Η McLaren αποφάσισε να διαθέσει προς πώληση τα πέντε μονοθέσια, θεωρώντας ότι το να παραμείνουν ξεχασμένα σε κάποια αποθήκη δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική και αγωνιστική τους αξία.

«Αποφασίσαμε να αποχωριστούμε αυτά τα εμβληματικά μονοθέσια Formula 1 της McLaren, επειδή θεωρούμε ότι το να παραμένουν απλώς αποθηκευμένα αποτελεί αδικία απέναντι σε όσα αντιπροσωπεύουν», δήλωσε ο Zak Brown, διευθύνων σύμβουλος της McLaren Racing. «Αυτά τα αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν για να οδηγούνται και να αγωνίζονται, και θέλουμε να τα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται και να προσφέρουν χαρά. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία μας και ενεργή την κληρονομιά μας».

Από τον Ayrton Senna στον Lewis Hamilton

Η συλλογή καλύπτει μια περίοδο 32 ετών, από το 1991 έως το 2023, και περιλαμβάνει μονοθέσια που συνδέθηκαν με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της McLaren στη Formula 1. Τα δύο παλαιότερα είναι οι McLaren MP4/6A, με αριθμούς πλαισίου 04 και 07 και κινητήρες Honda V12. Συμμετείχαν στη σεζόν του 1991, όταν ο Ayrton Senna κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ τα οδήγησε σε αγώνες ο Αυστριακός Gerhard Berger.

Το μονοθέσιο με αριθμό πλαισίου 04 τερμάτισε δεύτερο στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο, σε έναν αγώνα όπου οι δύο McLaren κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις και έριξαν γύρο σε ολόκληρο το υπόλοιπο grid. H MP4/6A με αριθμό 07 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας. Και τα δύο αυτοκίνητα παρέμειναν στην κατοχή της McLaren από τότε.

Στη συλλογή περιλαμβάνεται επίσης η McLaren MP4/27A του 2012, με αριθμό πλαισίου 01. Το συγκεκριμένο μονοθέσιο αγωνίστηκε με τον Jenson Button, παγκόσμιο πρωταθλητή του 2009, ενώ το δοκίμασε και ο Lewis Hamilton, επτά φορές πρωταθλητής της Formula 1.

Τα μονοθέσια του Lando Norris και το αυτοκίνητο του Brad Pitt

Τα άλλα δύο αυτοκίνητα της συλλογής είναι μονοθέσια που οδήγησε αποκλειστικά ο Lando Norris στις αγωνιστικές περιόδους του 2021 και του 2023: Η McLaren MCL35M του 2021 βοήθησε τον Norris να ανέβει στο βάθρο των Grand Prix της Ίμολα, του Μονακό και της Μόντσα και η McLaren MCL37A-03 του 2023 με την οποία πέτυχε διαδοχικές νίκες στα Grand Prix της Σιγκαπούρης και της Ιαπωνίας.

Μετά το τέλος της σεζόν, το μονοθέσιο χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμές από αρκετούς οδηγούς, μεταξύ των οποίων ο Norris, ο teammate του Oscar Piastri και ο Mick Schumacher, γιος του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Michael Schumacher.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει και μια διαφορετική ιστορία, καθώς το οδήγησε ο Brad Pitt σε ιδιωτική δοκιμή στην πίστα Circuit of the Americas, στο Όστιν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2025. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ταινία «F1», με τον ηθοποιό να φέρεται ότι έφτασε τα περίπου 317 χλμ./ώρα. Πρόκειται για το νεότερο μονοθέσιο Formula 1 που διατίθεται προς πώληση σε ιδιώτη συλλέκτη.

Πόσο κοστίζουν τα μονοθέσια της McLaren;

Οι τιμές δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται από περίπου 5,8 εκατ. ευρώ έως και περίπου 11,6 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το αυτοκίνητο.

«Είναι εξαιρετικά σπάνιο να έχει ένας συλλέκτης την ευκαιρία να αποκτήσει μονοθέσια Grand Prix που έχουν αγωνιστεί, απευθείας από τον κατασκευαστή και την ομάδα που τα κατασκεύασε και τα έβαλε στους αγώνες. Αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη προσφορά ιδιαίτερα ξεχωριστή», δήλωσε ο Tom Hartley Jr. «Τα πέντε αυτοκίνητα θα διατεθούν προς πώληση ξεχωριστά και δεν υπάρχει καμία χρονική πίεση. Προτεραιότητα τόσο για εμάς όσο και για τη McLaren είναι να βρούμε τα κατάλληλα σπίτια για αυτά».

Η αξία των μονοθεσίων επιβεβαιώνεται και από προηγούμενες πωλήσεις. Το 2021, μια McLaren MP4-25A, με την οποία ο Lewis Hamilton είχε κερδίσει το Grand Prix της Τουρκίας το 2010, πουλήθηκε έναντι 4,8 εκατ. λιρών (περίπου 5,7 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα, μια νικηφόρα Ferrari του 2001, την οποία είχε οδηγήσει ο Michael Schumacher, πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2017 έναντι 7,5 εκατ. δολαρίων (περίπου 6,7 εκατ. ευρώ).

Η McLaren δεν έχει θέσει συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση των πωλήσεων και θα προετοιμάσει κάθε μονοθέσιο για τον νέο του ιδιοκτήτη, με στόχο τα αυτοκίνητα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και να διατηρούν ζωντανή την αγωνιστική τους ιστορία.

Πηγή / Φωτογραφίες: Tom Hartley Jnr