Πού θα δεις τον πρώτο αγώνα της Formula 1 για το 2026 στη Μελβούρνη – Αναλυτικό πρόγραμμα

Tα φώτα εκκίνησης σβήνουν και η Formula 1 μπαίνει επίσημα στη νέα εποχή με νέες προκλήσεις

Η νέα σεζόν της F1 ξεκινά με το Γκραν Πρι της Αυστραλίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού μπαίνει επίσημα στη νέα εποχή, με νέους κανονισμούς, νέες ομάδες και νέες προκλήσεις για τους οδηγούς.

Νέα δεδομένα

Η σεζόν του 2026 αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τα όρια της ταχύτητας και της στρατηγικής, μετατρέποντας τις πίστες σε σκακιέρες και τα μονοθέσια σε τετράτροχα πιόνια. Οι αλλαγές είναι πολλές με οδηγούς και ομάδες να καλούνται να προσαρμοστούν γρήγορα στη νέα πραγματικότητα. Οι νέοι υβριδικοί κινητήρες διαθέτουν πια αναλογία ισχύος 50-50 μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής δύναμης, με τα ελαφρύτερα, πιο ευέλικτα και πιο αεροδυναμικά μονοθέσια να υπόσχονται μάχες που θα κόβουν την ανάσα.

Νέες ομάδες μπαίνουν στο grid με στόχο να εδραιωθούν, ενώ γνώριμες φάτσες ετοιμάζονται να κάνουν την επανεμφάνισή τους. Η Cadillac ετοιμάζεται να κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της. Η δεύτερη αμερικάνικη ομάδα στο grid μετά τη Haas θα πορευτεί με τους, Σέρχιο Πέρες και Βάλτερι Μπότας.

Παράλληλα, η Audi κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην F1 έχοντας μεγάλες προσδοκίες και στόχο να καταφέρει να πρωταγωνιστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με το δίδυμο οδηγών, Hulkenberg και Bortoleto.

Οι συνήθεις ύποπτοι

Η έναρξη της νέας σεζόν αναζωπυρώνει και τις κόντρες που μπήκαν για λίγο «στον πάγο». Η McLaren επιστρέφει με τον πρωταθλητή, Λάντο Νόρις, να φορά για πρώτη φορά το #1 και τον ανάλογα αξιόμαχο Όσκαρ Πίαστρι να θέλουν να αφήσουν για άλλη μια χρονιά απογοητευμένο τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος φέτος θα έχει στη «γωνία» του τον Isack Hadjar.

Παράλληλα, η Mercedes των Ράσελ και Αντονέλλι και η Ferrari των Χάμιλτον και Λεκλέρ ξεκινούν άλλη μια σεζόν με υψηλές βλέψεις. Oι ιταλική ομάδα σημείωσε τον γρηγορότερο χρόνο στις δοκιμές του Μπαχρέιν, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, αφού οι περισσότερες ομάδες προτιμούν να μην αποκαλύψουν πρόωρα την πραγματική τους δυναμική.

Ο αγώνας στη Μελβούρνη αναμένεται να είναι αμφίρροπος, σε μια χρονιά που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τεχνική επανάσταση στη σύγχρονη ιστορία του αθλήματος.

Το παρθενικό Γκραν Πρι της νέας σεζόν έρχεται την Κυριακή 8 Μαρτίου και θα μεταδοθεί ζωντανά στις 06:00 το πρωί από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 6 Μαρτίου

03:30-04:30: Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

07:00-08:00: Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 7 Μαρτίου

03:30-04:30: Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

07:00-08:00: Κατατακτήριες Δοκιμές

Κυριακή 8 Μαρτίου

06:00: Αγώνας