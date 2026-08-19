Σεισμός στη Red Bull πριν το Zandvoort: Εκτός ο Hadjar, επιστρέφουν Lawson και Tsunoda

Ο τραυματισμός του Isack Hadjar αλλάζει τις ισορροπίες στη Red Bull πριν το GP Ολλανδίας, με Lawson και Tsunoda να επιστρέφουν σε γνώριμα μονοθέσια.

Αναγκαστική αναδιάταξη οδηγών προκαλεί στη Red Bull ο τραυματισμός του Isack Hadjar, λίγες ημέρες πριν από την επανέναρξη της Formula 1 στο Grand Prix Ολλανδίας.

Ο Γάλλος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Zandvoort λόγω τραυματισμού στον καρπό, με τη Red Bull να επιβεβαιώνει ότι τη θέση του δίπλα στον Max Verstappen θα πάρει προσωρινά ο Liam Lawson.

Η συγκεκριμένη αλλαγή προκαλεί όμως ένα ακόμη ντόμινο. Το κενό που αφήνει ο Lawson στη Racing Bulls θα καλυφθεί από τον Yuki Tsunoda, ο οποίος επιστρέφει έτσι σε αγωνιστικό τριήμερο της F1 μετά την απώλεια της μόνιμης θέσης του στο τέλος της προηγούμενης σεζόν.

Τραυματίστηκε ο Hadjar στο καλοκαιρινό διάλειμμα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Red Bull, ο Hadjar υπέστη τραυματισμό στον καρπό κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλείμματος και η κατάστασή του δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει στο Dutch Grand Prix.

Η ομάδα δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε ο τραυματισμός ή για το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να χρειαστεί για την πλήρη αποκατάστασή του.

Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν η απουσία του έχει επιβεβαιωθεί μόνο για το Zandvoort.

Ο Hadjar βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην όγδοη θέση της βαθμολογίας των οδηγών και πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα είχε καταφέρει να τερματίσει στους βαθμούς σε επτά διαδοχικά Grand Prix, χτίζοντας ένα ιδιαίτερα θετικό σερί.

Ο Lawson παίρνει ξανά το τιμόνι της Red Bull

Η Red Bull επέλεξε τον Liam Lawson ως αντικαταστάτη του Hadjar στην RB22.

Για τον Νεοζηλανδό πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστροφή, καθώς είχε ήδη περάσει από την πρώτη ομάδα της Red Bull στις αρχές του 2025.

Η προηγούμενη θητεία του είχε διαρκέσει μόλις δύο αγώνες, πριν υποβιβαστεί ξανά στη Racing Bulls. Έκτοτε, όμως, η απόδοσή του στη μικρότερη ομάδα του ομίλου έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πηγής, ο Lawson έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές του midfield και είναι ο οδηγός με τους περισσότερους βαθμούς πίσω από τις κορυφαίες ομάδες.

Το Zandvoort του δίνει επομένως μια απρόσμενη δεύτερη ευκαιρία να οδηγήσει το μονοθέσιο της Red Bull, έστω και προσωρινά.

Στο πλευρό του Verstappen στο εντός έδρας Grand Prix

Η χρονική στιγμή κάνει την αλλαγή ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Ο Lawson θα βρεθεί δίπλα στον Max Verstappen στο εντός έδρας Grand Prix του Ολλανδού, σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές και φορτισμένες ατμοσφαιρικά στάσεις του πρωταθλήματος.

Το Zandvoort είναι επίσης ο πρώτος αγώνας μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, επομένως η Red Bull καλείται να επιστρέψει στη δράση με διαφορετικό οδηγικό δίδυμο από εκείνο με το οποίο ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της σεζόν.

Η ομάδα ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Hadjar και ευχαρίστησε τον Lawson για την άμεση ανταπόκρισή του στην ανάγκη αντικατάστασης.

Και ο Tsunoda επιστρέφει στη Formula 1

Η μετακίνηση του Lawson στη Red Bull αφήνει φυσικά κενή μία θέση στη Racing Bulls.

Αυτή θα καλυφθεί από τον Yuki Tsunoda, ο οποίος επιστρέφει έτσι στο grid.

Ο Ιάπωνας έχασε την κανονική αγωνιστική του θέση στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και έκτοτε είχε αναλάβει καθήκοντα test και reserve driver τόσο για τη Red Bull όσο και για τη Racing Bulls.

Στην Ολλανδία θα οδηγήσει ξανά για τη μικρότερη ομάδα του ομίλου, έχοντας στο άλλο μονοθέσιο τον rookie Arvid Lindblad.

Η Racing Bulls ευχαρίστησε τόσο τον Lawson όσο και τον Tsunoda για την προσαρμοστικότητά τους, καθώς η αλλαγή προέκυψε σε μικρό χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου.

Τι κρατάμε;