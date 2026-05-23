Sprint Καναδά 2026: Ράσελ νικητής, εμφύλιος στη Mercedes με Αντονέλι

Η Mercedes δείχνει να έχει βρει ξανά ρυθμό πρωταθλητισμού και το sprint race του Καναδά το επιβεβαίωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Ο George Russell πήρε τη νίκη στο sprint του Μόντρεαλ, όμως το πραγματικό story δεν ήταν μόνο η καρό σημαία. Ήταν η ένταση μέσα στο ίδιο το στρατόπεδο της Mercedes, με τον Kimi Antonelli να βράζει μετά από μια σκληρή μονομαχία με τον teammate του, η οποία τελικά τον άφησε στην 3η θέση πίσω και από τον Lando Norris.

Το sprint ξεκίνησε με Mercedes 1-2 και όλα έδειχναν ιδανικά για τα «ασημί βέλη». Ο Ράσελ κράτησε την πρωτοπορία, όμως ο Αντονέλι δεν άργησε να περάσει στην επίθεση. Οι δυο τους έδωσαν μια από τις ελάχιστες πραγματικά ενδιαφέρουσες μάχες του σημερινού #F1Sprint, με τον νεαρό Ιταλό να θεωρεί πως ο teammate του τον έσπρωξε εκτός γραμμής σε μια κρίσιμη φάση της μάχης τους. Από εκεί και πέρα, ο Νόρις εκμεταλλεύτηκε άψογα την εσωτερική «φωτιά» της Mercedes και ανέβηκε 2ος, αφήνοντας τον Αντονέλι τελικά στο τελευταίο σκαλί του βάθρου.

Νίκη του Τζόρτζ Ράσελ που πυροδοτεί και μια εμφύλια διαμάχη με τον 3ο εν τέλει Κίμι Αντονέλι για τον τρόπο προσπέρασής του . Στη 2η θέση ο Λάντο Νόρις, σε ένα κατά τα άλλα -ως συνήθως- βαρετό #F1Sptint εν όψει του αυριανού (ώρα 23.00) #CanadianGP.

Ο Ράσελ πάντως δεν έκανε λάθη. Διαχειρίστηκε σωστά τα ελαστικά, άντεξε στην πίεση και πήρε μια νίκη που ίσως αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική ψυχολογικά απ’ όσο δείχνουν οι 8 βαθμοί ενός sprint. Ειδικά απέναντι στον Αντονέλι, ο οποίος φέτος έχει μετατραπεί στον άνθρωπο της στιγμής στη Formula 1 και είχε έρθει στον Καναδά με τρομερή φόρμα και διαδοχικές νίκες.

Από εκεί και πέρα, λίγα πράγματα άλλαξαν στο υπόλοιπο grid. Η McLaren παρέμεινε κοντά, αλλά χωρίς την επιθετικότητα προηγούμενων αγώνων, ενώ Ferrari και Red Bull έμειναν περισσότερο σε ρόλο παρατηρητή. Σε γενικές γραμμές, ακόμη ένα sprint που δύσκολα θα μείνει στην ιστορία για το θέαμα του, πέρα από τη μάχη των δύο Mercedes.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στον αυριανό αγώνα του Canadian Grand Prix, ο οποίος ξεκινά στις 23:00 ώρα Ελλάδας. Και πλέον, πέρα από τη μάχη κορυφής, υπάρχει και μια εσωτερική ιστορία που μόλις άναψε για τα καλά μέσα στη Mercedes.

Θέση Οδηγός Ομάδα 1 George Russell Mercedes-AMG Petronas F1 Team 2 Lando Norris McLaren Formula 1 Team 3 Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas F1 Team 4 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 6 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 7 Max Verstappen Red Bull Racing 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 9 Nico Hülkenberg Audi Formula 1 Team 10 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Formula One Team

