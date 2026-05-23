quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
FORMULA 1

Sprint Καναδά 2026: Ράσελ νικητής, εμφύλιος στη Mercedes με Αντονέλι

ΣΑΒΒΑΤΟ | 23.05.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
sprint-kanada-2026-rasel-nikitis-emfylios-sti-mercedes-me-antoneli-804363
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Mercedes δείχνει να έχει βρει ξανά ρυθμό πρωταθλητισμού και το sprint race του Καναδά το επιβεβαίωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Ο George Russell πήρε τη νίκη στο sprint του Μόντρεαλ, όμως το πραγματικό story δεν ήταν μόνο η καρό σημαία. Ήταν η ένταση μέσα στο ίδιο το στρατόπεδο της Mercedes, με τον Kimi Antonelli να βράζει μετά από μια σκληρή μονομαχία με τον teammate του, η οποία τελικά τον άφησε στην 3η θέση πίσω και από τον Lando Norris.

Το sprint ξεκίνησε με Mercedes 1-2 και όλα έδειχναν ιδανικά για τα «ασημί βέλη». Ο Ράσελ κράτησε την πρωτοπορία, όμως ο Αντονέλι δεν άργησε να περάσει στην επίθεση. Οι δυο τους έδωσαν μια από τις ελάχιστες πραγματικά ενδιαφέρουσες μάχες του σημερινού #F1Sprint, με τον νεαρό Ιταλό να θεωρεί πως ο teammate του τον έσπρωξε εκτός γραμμής σε μια κρίσιμη φάση της μάχης τους. Από εκεί και πέρα, ο Νόρις εκμεταλλεύτηκε άψογα την εσωτερική «φωτιά» της Mercedes και ανέβηκε 2ος, αφήνοντας τον Αντονέλι τελικά στο τελευταίο σκαλί του βάθρου.

Ο Ράσελ πάντως δεν έκανε λάθη. Διαχειρίστηκε σωστά τα ελαστικά, άντεξε στην πίεση και πήρε μια νίκη που ίσως αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική ψυχολογικά απ’ όσο δείχνουν οι 8 βαθμοί ενός sprint. Ειδικά απέναντι στον Αντονέλι, ο οποίος φέτος έχει μετατραπεί στον άνθρωπο της στιγμής στη Formula 1 και είχε έρθει στον Καναδά με τρομερή φόρμα και διαδοχικές νίκες.

Από εκεί και πέρα, λίγα πράγματα άλλαξαν στο υπόλοιπο grid. Η McLaren παρέμεινε κοντά, αλλά χωρίς την επιθετικότητα προηγούμενων αγώνων, ενώ Ferrari και Red Bull έμειναν περισσότερο σε ρόλο παρατηρητή. Σε γενικές γραμμές, ακόμη ένα sprint που δύσκολα θα μείνει στην ιστορία για το θέαμα του, πέρα από τη μάχη των δύο Mercedes.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στον αυριανό αγώνα του Canadian Grand Prix, ο οποίος ξεκινά στις 23:00 ώρα Ελλάδας. Και πλέον, πέρα από τη μάχη κορυφής, υπάρχει και μια εσωτερική ιστορία που μόλις άναψε για τα καλά μέσα στη Mercedes.

Θέση Οδηγός Ομάδα
1 George Russell Mercedes-AMG Petronas F1 Team
2 Lando Norris McLaren Formula 1 Team
3 Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas F1 Team
4 Oscar Piastri McLaren Formula 1 Team
5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari
6 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari
7 Max Verstappen Red Bull Racing
8 Arvid Lindblad Racing Bulls
9 Nico Hülkenberg Audi Formula 1 Team
10 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Formula One Team

Τι κρατάμε;

  • Ο George Russell πήρε μια σημαντική sprint νίκη και δείχνει ότι η Mercedes έχει πλέον ρυθμό για να διεκδικεί σταθερά κορυφές.
  • Ο Kimi Antonelli δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο που αμύνθηκε ο teammate του στη μεταξύ τους μάχη.
  • Ο Lando Norris εκμεταλλεύτηκε την εσωτερική μάχη της Mercedes και ανέβηκε στη 2η θέση χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο.
  • Το sprint είχε ξανά περιορισμένο θέαμα, με ελάχιστες πραγματικές μάχες πέρα από τη σύγκρουση συμφερόντων μέσα στη Mercedes.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#George Russell#Mercedes
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

f1-gp-kinas-live-o-russell-nikitis-sto-sprint-brosta-apo-tis-dyo-ferrari-796262

FORMULA 1

14.03.2026

F1 GP Κίνας-Live: Ο Russell νικητής στο Sprint μπροστά από τις δύο Ferrari
niki-russell-sti-sigkapouri-protathlima-gia-ti-mclaren-kai-tora-archizoun-ta-dyskola-777890

FORMULA 1

05.10.2025

Νίκη Russell στη Σιγκαπούρη, πρωτάθλημα για τη McLaren – Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
zesti-chaos-kai-pole-position-gia-ton-russel-sti-sigkapouri-777858

FORMULA 1

04.10.2025

Ζέστη, χάος και pole position για τον Russel στη Σιγκαπούρη
f1-george-russel-stin-pole-tou-sprint-sto-montreal-804348

FORMULA 1

23.05.2026

F1: George Russel στην pole του Sprint στο Μόντρεαλ
f1-pou-kai-pote-tha-deite-to-grand-prix-tou-kanada-analytiko-programma-763073

FORMULA 1

21.05.2026

F1: Πού και πότε θα δείτε το Grand Prix του Καναδά – Αναλυτικό πρόγραμμα
f1-fotia-stis-fimes-gia-eisodo-ton-kinezon-sto-grid-vazei-i-synantisi-tou-christian-horner-me-tin-antiproedro-tis-byd-803675

FORMULA 1

19.05.2026

F1: «Φωτιά» στις φήμες για είσοδο των κινέζων στο grid βάζει η συνάντηση του Christian Horner με την αντιπρόεδρο της BYD

Πρόσφατες Ειδήσεις