Στο νοσοκομείο ο Φρεντ Βασέρ – Εκτός από τις κατατακτήριες του Μονακό ο επικεφαλής της Ferrari

Ο ισχυρότερος «κόκκινος» τον pit παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με τη Scuderia να μην δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του

Απρόοπτο προέκυψε στη Ferrari παραμονές των κρίσιμων κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix του Μονακό, καθώς ο επικεφαλής της ομάδας, Frédéric Vasseur, εισήχθη σε ιατρική μονάδα λόγω προβλήματος υγείας και δεν θα βρίσκεται στο pit wall το Σάββατο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Scuderia, ο 58χρονος Γάλλος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να παραμείνει για παρακολούθηση.

Η Ferrari δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση του προβλήματος, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητα του στελέχους της. Παράλληλα, η ομάδα εξέφρασε την ευχή για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή του Βασέρ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις το συντομότερο δυνατό.

Ο Βασέρ βρίσκεται στο τιμόνι της Ferrari από τις αρχές του 2023 και θεωρείται ένας από τους βασικούς ανθρώπους πίσω από την αγωνιστική ανασυγκρότηση της ιστορικής ιταλικής ομάδας. Πριν από το απρόοπτο, είχε δηλώσει ότι οι ιδιαιτερότητες του φετινού Μονακό, με τα νέα μονοθέσια του 2026, θα έκαναν το τριήμερο ιδιαίτερα απαιτητικό για οδηγούς και ομάδες.

Η απουσία του έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη Ferrari, καθώς οι Charles Leclerc και Lewis Hamilton εμφανίζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο Πριγκιπάτο και συγκαταλέγονται στους βασικούς διεκδικητές της pole position και της νίκης.

Update from Monaco pic.twitter.com/1HXBvGNypz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 6, 2026

Ποιος είναι ο Φρεντ Βασέρ

Ο Frédéric Vasseur γεννήθηκε το 1968 στη Γαλλία και αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκίνησε από τις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, ιδρύοντας την ομάδα ASM, με την οποία συνεργάστηκε με μελλοντικούς πρωταθλητές όπως οι Lewis Hamilton, Nico Rosberg και Romain Grosjean.

Στη Formula 1 εμφανίστηκε αρχικά με τη Renault το 2016, ενώ αργότερα ανέλαβε την ομάδα που εξελίχθηκε στη Sauber και στη συνέχεια στην Alfa Romeo. Η επιτυχημένη πορεία του οδήγησε στη Ferrari, όπου ανέλαβε καθήκοντα Team Principal το 2023, διαδεχόμενος τον Mattia Binotto.

Από τότε έχει αναλάβει τον εκσυγχρονισμό της αγωνιστικής δομής της Scuderia και θεωρείται από πολλούς ο άνθρωπος που επανέφερε σταδιακά την ηρεμία και την αγωνιστική συνέπεια στο Μαρανέλο.