Τα κεντρικά ποιας ομάδας της F1 εμφανίζονται συνέχεια σε ταινίες;

Ιδιαίτερη αδυναμία στις εγκαταστάσεις συγκεκριμένης ομάδας της F1 φαίνεται πως έχουν στο Χόλυγουντ

Ακόμα κι αν δεν ασχολείσαι με την F1, ακόμα κι αν το όνομα “McLaren” δεν σου λέει απολύτως τίποτα, μάθε πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχεις ήδη δει τα κεντρικά γραφεία της ομάδας χωρίς να το ξέρεις. Αυτό αφού η «βάση» της βρετανικής ομάδας στο Woking είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για γυρίσματα, είτε μιλάμε για ντοκιμαντέρ με θέμα το motorsport, είτε για… Star Wars.

Θέαμα και εκτός πίστας

Σε μια εποχή που ολοένα και περισσότερα έργα με θέμα την F1 βγαίνουν στο «γυαλί», η McLaren είναι μια εταιρεία που ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό με παραπάνω από έναν τρόπους. «Ο αθλητισμός είναι ψυχαγωγία», είπε ο CEO της McLaren Racing, Zak Brown, καθώς η σειρά ντοκιμαντέρ F1 του Netflix εκτοξεύτηκε σε δημοτικότητα το 2021. «Και νομίζω ότι αυτό δίνει μια νέα οπτική γωνία, μια νέα διάσταση, και τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους οπαδούς είναι πάρα πολλά – ειδικά εδώ στις ΗΠΑ».

Έχοντας παρελθόν στο marketing, ο Brown καταλαβαίνει περισσότερο από πολλούς πως όλες οι νίκες έχουν σημασία, τόσο οι εντός όσο και οι εκτός πίστας. Δεν είναι τυχαίο πως η McLaren έχει ανοίξει τις πόρτες του Κέντρου Τεχνολογίας της σε τρία από τα μεγαλύτερα franchise του κινηματογράφου. Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Norman Foster, το οποίο διαθέτει σχέδιο Yin-Yang, μια λίμνη που στεγάζει 30 εκατομμύρια λίτρα νερού και μια ειδικά κατασκευασμένη αεροδυναμική σήραγγα.

Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια στον κόσμο, ενώ ο φουτουριστικός σχεδιασμός του το καθιστά τέλειο σκηνικό για ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

Τεχνολογία McLaren και λίγο CGI

Οι πιο παρατηρητικοί fans της F1 ίσως αναγνωρίσατε το McLaren Technology Center (MTC) στο prequel της σειράς Andor του Star Wars. Οι φουτουριστικές γυάλινες γέφυρες, οι μινιμαλιστικοί διάδρομοι και οι μεγάλες κολώνες του κτιρίου μεταμορφώθηκαν για να ταιριάζουν στον κόσμο του Star Wars, φυσικά με μερικές απαραίτητες «πινελιές» CGI.

Για την Lucasfilm, το MTC προσέφερε μια γνήσια και λειτουργική εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας που ήδη έμοιαζε σαν να καυχιόταν για την τεχνολογία του σύμπαντος. Αλλά για την McLaren, ήταν η ευκαιρία για μια συνεργασία με ένα από τα πιο θρυλικά franchises όλων των εποχών.

Από το Star Wars στο Fast and Furious

Κάνοντας ένα πραγματικό άλμα μεταξύ ενός θρυλικού κι ενός… όχι και τόσο, franchise, το MTC χρησιμοποιήθηκε και στο spin-off του Fast and Furious, Hobbs & Shaw. Mπορεί το συγκεκριμένο έργο να μην φτάνει το Star Wars ούτε στο 1%, ωστόσο, το Κέντρο Τεχνολογίας της McLaren «έλαμψε» για άλλη μια φορά.

Φυσικά, αρκετά ήταν τα αυτοκίνητα της βρετανικής μάρκας χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα της ταινίας, με αποκορύφωμα την 720S που οδήγησε ο Jason Statham στους δρόμους του Λονδίνου.

Επιστροφή στις πίστες

Μετά το διάστημα και τους δημόσιους δρόμους, τα κεντρικά της McLaren επέστρεψαν πρόσφατα στο γυαλί στην ομώνυμη ταινία F1, με την εταιρεία να ανοίγει για άλλη μια φορά τις πόρτες του MTC και τη Mercedes-Benz να προμηθεύει τα αυτοκίνητα για την φανταστική ομάδα APXGP. Η ομάδα του Zak Brown δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά ούτε να αφήσει και το μεγαλύτερο αστέρι τις… παραπονεμένο.

Ο Μπραντ Πιτ ήθελε πάντα να κάτσει πίσω από το τιμόνι ενός πραγματικού μονοθέσιου και η McLaren έκανε το όνειρό του πραγματικότητα.

Πηγή: Motor1.com