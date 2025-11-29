quattroruote-icon
FORMULA 1

Θρίαμβος Piastri στο Sprint – Διπλό βάθρο McLaren, Verstappen στη 4η θέση

ΣΑΒΒΑΤΟ | 29.11.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
thriamvos-piastri-sto-sprint-diplo-vathro-mclaren-verstappen-sti-4i-thesi-784760

Η πίστα του Lusail φώτισε για ακόμη μια φορά τον δυναμισμό της McLaren. Ο Oscar Piastri, εκκινώντας από pole, κράτησε την πρώτη θέση από την εκκίνηση έως το πέσιμο της καρό σημαίας και έγραψε ακόμα μία νίκη για τον ίδιο και την ομάδα του.

Ο ρυθμός του ήταν σταθερός, η διαφορά ασφαλής, και η στρατηγική σωστή. Πίσω του, ο George Russell έδειξε ότι η Mercedes δεν σκοπεύει να αφήσει τη σεζόν χωρίς μάχη, τερματίζοντας 2ος και κρατώντας πίσω του τον Lando Norris, ο οποίος κατέλαβε την 3η θέση. Η έκπληξη της κορυφής ήρθε από τον νεαρό της Mercedes, Kimi Antonelli, και τον οδηγό της Red Bull, Yuki Tsunoda, που τερμάτισαν 5ος και 6ος αντίστοιχα, δείχνοντας πως ακόμα και για ομάδες με πίεση είναι δυνατόν να έρθουν βαθμοί και καλή απόδοση. Ο Verstappen δεν μπόρεσε να μετατρέψει τη δύναμη του μονοθεσίου του σε αποτέλεσμα, με διαφορά +9,054 δλ. από τον νικητή, περιορίστηκε στην 4η θέση, δείχνοντας πως η McLaren έχει βρει τον τρόπο να αντιπαρατεθεί στη Red Bull σε αγωνιστικές συνθήκες.

Ο Piastri επιβάλλει τον ρυθμό του

Από τον πρώτο γύρο, ο Piastri έδειξε αποφασισμένος. Διατήρησε τον έλεγχο της πρωτοπορίας, κρατώντας σταθερά τη διαφορά από τον Russell κάτω από τα πέντε δευτερόλεπτα, χωρίς να πιεστεί για ταχύτατους γύρους. Η McLaren είχε ρυθμίσει τέλεια το set-up, επιτρέποντας στα ελαστικά να μείνουν στη σωστή θερμοκρασία μέχρι το τέλος. Η Mercedes του Russell έκανε έναν καθαρό, ώριμο αγώνα, χωρίς ρίσκο, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς. Ο Norris, τρίτος, ακολούθησε σε απόσταση 6,279 δευτερολέπτων, χωρίς να χρειαστεί να εμπλακεί σε μάχες, αφήνοντας χώρο στον teammate του να εξασφαλίσει τη νίκη.

Verstappen εκτός podium

Η Red Bull δεν είχε το απόγευμα που περίμενε. Ο Max Verstappen τερμάτισε τέταρτος, +9,054 δευτερόλεπτα πίσω από τον Piastri, χωρίς ποτέ να βρει ρυθμό που να απειλήσει τη McLaren ή τη Mercedes. Παρά τη σταθερότητα στους χρόνους, ο Ολλανδός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το DRS και έμεινε μακριά από το βάθρο. Η μάχη του μέσου ήταν σκληρή και με μικρές διαφορές. Ο Fernando Alonso (Aston Martin) έδωσε μάχη με τον Carlos Sainz της Williams, αλλά τελικά περιορίστηκε στην 7η θέση, ενώ ο Ισπανός της Williams έκλεισε 8ος. Εντυπωσιακός ο Isack Hadjar, που τερμάτισε 9ος για τη Racing Bulls, μπροστά από τον Albon που ολοκλήρωσε τη δεκάδα με τη Williams. Για τη Ferrari, ο αγώνας ήταν απογοητευτικός: ο Charles Leclerc έμεινε 13ος, ενώ ο Lewis Hamilton δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και τερμάτισε 17ος, πίσω από τον Hulkenberg. Το μονοθέσιο έδειξε αστάθεια στις γρήγορες στροφές και έλλειψη πρόσφυσης στις εξόδους, στοιχίζοντας πολύτιμους βαθμούς.

Το τελικό sprint-grid

Θέση Οδηγός Ομάδα Διαφορά από νικητή
1 Oscar Piastri McLaren
2 George Russell Mercedes +4.951
3 Lando Norris McLaren +6.279
4 Max Verstappen Red Bull Racing +9.054
5 Kimi Antonelli Mercedes +21.391
6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +19.327
7 Fernando Alonso Aston Martin +24.556
8 Carlos Sainz Williams +27.333
9 Isack Hadjar Racing Bulls +28.206
10 Alexander Albon Williams +28.925
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +32.966
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +34.529
13 Charles Leclerc Ferrari +35.182
14 Liam Lawson Racing Bulls +36.916
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +38.838
16 Nico Hülkenberg Kick Sauber +39.638
17 Lewis Hamilton Ferrari +46.171
18 Pierre Gasly Alpine +69.534
19 Lance Stroll Aston Martin +77.960
20 Franco Colapinto Alpine +80.804

Τι σημαίνει για το υπόλοιπο του τριημέρου

Η νίκη του Piastri δίνει ψυχολογία στη McLaren, και δεδομένης της σταθερότητας που δείχνει, μετατρέπει τον αγώνα της Κυριακής στο Κατάρ σε κρίσιμο σημείο για το πρωτάθλημα. Η Mercedes δείχνει ικανή να κοντράρει, με Russell και Antonelli να αποδίδουν, και η Red Bull, με Verstappen αλλά και Tsunoda, θα χρειαστεί σωστή στρατηγική και πιθανό ρίσκο, αν θέλει να μείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Παράλληλα, ομάδες όπως Williams, Aston Martin και Racing Bulls δείχνουν πως μπορούν να μπουν στη μάχη των βαθμών, κάτι που κάνει ακόμη πιο απρόβλεπτο το επόμενο κεφάλαιο του πρωταθλήματος.

Τι κρατάμε

  • Piastri πανηγυρίζει τη τρίτη νίκη του σε Sprint, με ωριμότητα οδηγού πρωταθλητή
  • McLaren δείχνει σταθερά το πιο ολοκληρωμένο πακέτο του grid
  • Verstappen και Red Bull προβληματίζουν χωρίς λύση απέναντι στη McLaren
  • Hamilton και Ferrari χωρίς πόντους και χωρίς ρυθμό

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
