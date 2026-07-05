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FORMULA 1

Θρίαμβος της Ferrari στο Silverstone – Ο Leclerc επέστρεψε στις νίκες

ΚΥΡΙΑΚΗ | 05.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Ο Charles Leclerc μετέτρεψε σε θρίαμβο το δραματικό βρετανικό Grand Prix, χαρίζοντας στη Ferrari μία από τις σημαντικότερες νίκες της σεζόν

Ο Μονεγάσκος άντεξε στην πίεση της Mercedes, εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα των αντιπάλων του και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Silverstone, σε έναν από τους πλέον ανατρεπτικούς και απρόβλεπτους αγώνες που έχουμε δει φέτος.

Η Ferrari έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι παραμένει διεκδικήτρια των κορυφαίων αποτελεσμάτων, με τον Charles Leclerc να πραγματοποιεί έναν άψογο αγώνα στο Silverstone. Ο Μονεγάσκος εκκίνησε από τη δεύτερη θέση, πίσω από τον Kimi Antonelli, όμως κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και να διαχειριστεί ιδανικά τόσο τα ελαστικά όσο και τις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα.

Η Scuderia έδειξε από την αρχή ότι διέθετε εξαιρετικό ρυθμό. Οι μηχανικοί επέλεξαν τη σωστή στρατηγική, ενώ ο Leclerc απέφυγε τα λάθη σε έναν αγώνα που περιλάμβανε περιόδους αυτοκινήτου ασφαλείας, διαφορετικές επιλογές ελαστικών και αρκετές ανατροπές.

Παρά την πίεση που δέχθηκε σε διάφορα σημεία του Grand Prix, ο οδηγός της Ferrari δεν έχασε ποτέ την ψυχραιμία του και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι την καρό σημαία.

Ο Kimi Antonelli, που είχε εντυπωσιάσει το Σάββατο κατακτώντας τόσο τη νίκη στον Sprint όσο και την pole position για τον κυρίως αγώνα, δεν κατάφερε να μετατρέψει την κυριαρχία του σε νίκη. Προβλήματα κατά τη διάρκεια του Grand Prix τον έβγαλαν εκτός διεκδίκησης, ανοίγοντας τον δρόμο στον Leclerc.

Το shield (προστατευτικό του τροχού – με κιτρινο περίγραμμα) στο μονοθέσιο του Antonelli το οποίο έσπασε και έσκισε το ελαστικό

Ο Lewis Hamilton, μπροστά στο βρετανικό κοινό , είδε τις ελπίδες του να μειώνονται μετά από ποινή για λανθασμένη εκκίνηση, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να δώσει μάχη για να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις και τελικά να τερματίσει στην τρίτη θέση, που -δεδομένων των συνθηκών- θωρείται εξαιρετική επίδοση.

Ο Max Verstappen είχε επίσης επεισοδιακό αγώνα, καθώς εγκατέλειψε έπειτα από ατύχημα στους τελευταίους γύρους, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Η επιτυχία του Leclerc αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μία περίοδο όπου η Ferrari αναζητούσε ένα αποτέλεσμα που θα επιβεβαίωνε την πρόοδό της. Η SF-26 έδειξε ανταγωνιστική σε όλο το τριήμερο, με τη Scuderia να έχει ήδη πρωταγωνιστήσει στις κατατακτήριες και να ολοκληρώνει τελικά το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

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Tags
#Charles Leclerc#F1#Ferrari#Formula 1#Silverstone GP
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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