FORMULA 1

Θρίαμβος της Mercedes στη Μελβούρνη, ο Russell νικητής με τον Antonelli στην δεύτερη θέση

ΚΥΡΙΑΚΗ | 08.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
thriamvos-tis-mercedes-sti-melvourni-o-russell-nikitis-me-ton-antonelli-stin-defteri-thesi-795314

Η νέα σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε στην Αυστραλία με κυριαρχία της Mercedes, καθώς ο George Russell μετέτρεψε την pole position σε νίκη, ενώ ο νεαρός Kimi Antonelli ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό 1-2 της ομάδας

Η εκκίνηση της σεζόν της Formula 1 στη Μελβούρνη έφερε αμέσως έντονο ενδιαφέρον και ανατροπές. Στο Albert Park ο George Russell εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ταχύτητα της Mercedes και τη σωστή στρατηγική της ομάδας του, παίρνοντας τη νίκη στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος. Δίπλα του στο βάθρο βρέθηκε ο teammate του Kimi Antonelli, διαμορφώνοντας ένα εμφατικό 1-2 για τη γερμανική ομάδα.

Η Ferrari έδειξε ότι μπορεί να απειλήσει, ωστόσο η εξέλιξη του αγώνα και οι αποφάσεις στα pit stop αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Στα πρώτα μέτρα του αγώνα η μάχη για την πρωτοπορία άναψε γρήγορα. Παρότι ο Russell ξεκίνησε από την pole, ο Charles Leclerc κατάφερε να περάσει μπροστά στην πρώτη στροφή, εκμεταλλευόμενος καλύτερη επιτάχυνση στο ξεκίνημα. Για αρκετούς γύρους οι δύο οδηγοί μαχονταν μεταξλυ τους, κρατώντας ανοιχτό το παιχνίδι για τη νίκη.

Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιπες ομάδες προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό σε έναν αγώνα που ήδη έδειχνε ότι θα εξελιχθεί σε στρατηγική μάχη.

Η Mercedes αντέδρασε άμεσα, καλώντας τους οδηγούς της για αλλαγή ελαστικών και μεταβαίνοντας σε σκληρή γόμα για το υπόλοιπο του αγώνα.

Η Ferrari επέλεξε διαφορετική προσέγγιση και παρέμεινε στην πίστα με τον Leclerc. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε κομβική: όταν ο Μονεγάσκος χρειάστηκε τελικά να περάσει από τα pits, έχασε την επαφή με τις Mercedes, που πλέον είχαν τον έλεγχο του ρυθμού.


Από εκεί και πέρα ο Russell διαχειρίστηκε το προβάδισμα χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

Με την καρό σημαία να πέφτει, ο Russell εξασφάλισε την πρώτη νίκη της χρονιάς και μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της ομάδας τα τελευταία χρόνια στη Μελβούρνη. Ο Antonelli ακολούθησε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Leclerc συμπλήρωσε το βάθρο για τη Ferrari.

Ο Max Verstappen, που είχε προβλήματα στις κατατακτήριες και ξεκίνησε από το πίσω μέρος του grid, κατάφερε να ανακάμψει και να τερματίσει μέσα στην εξάδα.

Παράλληλα υπήρξαν εγκαταλείψεις και περιστατικά πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, που επηρέασαν την εξέλιξη και οδήγησαν σε ουδέτερες περιόδους.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν προσφέρεται βέβαια για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το πως θα εξελιχθεί η χρονιά. Μένωντας στις εντυπώσεις, η Mercedes επέδειξε εξαιρετική διαχείριση αγώνα, ενώ η Ferrari είχε την ταχύτητα αλλά όχι την ίδια αποτελεσματικότητα στις αποφάσεις.

 

Τι κρατάμε

  • Η Mercedes ξεκίνησε τη σεζόν με ιδανικό τρόπο, πετυχαίνοντας 1-2.
  • Ο George Russell μετέτρεψε την pole σε νίκη στον πρώτο αγώνα.
  • Ο Kimi Antonelli επιβεβαίωσε το ταλέντο του με δεύτερη θέση.
  • Η Ferrari έδειξε ταχύτητα αλλά έχασε το πλεονέκτημα λόγω στρατηγικής.
  • Η σεζόν της Formula 1 ανοίγει με ισχυρές ενδείξεις για σκληρή μάχη στην κορυφή.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
