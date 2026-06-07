Θρίαμβος του Αντονέλι στο Μονακό παρά το χάος στο φινάλε

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes συνέχισε την εντυπωσιακή του σεζόν, αντέχοντας στην πίεση και το χάος των τελευταίων γύρων

Ο Κίμι Αντονέλι συνέχισε την εκπληκτική του πορεία στη Formula 1, κατακτώντας τη νίκη στο Grand Prix του Μονακό έπειτα από έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από εγκαταλείψεις, ποινές, διακοπές και την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο οδηγός της Mercedes ξεκίνησε από την pole position και παρέμεινε στην κορυφή μέχρι την καρό σημαία, πετυχαίνοντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στη φετινή σεζόν.

Το πρώτο μεγάλο γεγονός του αγώνα σημειώθηκε αμέσως μετά την εκκίνηση, όταν ο Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην μονάδα ισχύος της Red Bull. Ο Ολλανδός, που είχε εκκινήσει από την πρώτη σειρά του grid, δεν κατάφερε ουσιαστικά να συμμετάσχει στη μάχη και επέστρεψε στα pits για εγκατάλειψη ήδη από τον πρώτο γύρο.

Στη συνέχεια ο Αντονέλι έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα, όμως το φινάλε μόνο ήρεμο δεν ήταν. Συμβάντα στην πίστα προκάλεσαν την έξοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, ενώ δεν έλειψαν οι ποινές και οι συγκρούσεις που ανακάτεψαν την κατάταξη και κράτησαν ανοιχτή τη μάχη για τις θέσεις του βάθρου μέχρι το τέλος.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Παρά το χάος, ο 19χρονος Ιταλός δεν έχασε ποτέ την ψυχραιμία του και οδήγησε με ωριμότητα πολύ μεγαλύτερη της ηλικίας του. Πίσω του τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, προσφέροντας στην ιταλική ομάδα ένα σημαντικό αποτέλεσμα σε ένα ιδιαίτερα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο.

Με τη νέα αυτή επιτυχία, ο Αντονέλι εδραιώνεται ως το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του 2026, αποδεικνύοντας ότι δεν αποτελεί απλώς το νέο μεγάλο ταλέντο της Formula 1, αλλά έναν οδηγό που ήδη έχει τη στόφα πρωταθλητή.