Θρήνος στη Formula 1: «Έφυγε» σε ηλικία 59 ετών ο Alex Zanardi

Θρήνος στην F1 και στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού για τον θάνατο του Alex Zanardi, ενός πραγματικού πρωταθλητή της ζωής ο οποίος «έφυγε» την 1η Μάϊου

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποχαιρετά τον πρωταθλητή του CART 1997 & 1998 και Παραολυμπιονίκη από τη Μπολόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την 1η Μαΐου, σχεδόν έξι χρόνια μετά από ένα τρομερό ατύχημα ενώ συμμετείχε σε φιλανθρωπική εκδήλωση οδηγώντας χειρήλατο ποδήλατο. Ο Alex Zanardi έκανε τους πρώτους του γύρους στα καρτ σε ηλικία 14 ετών και ακολούθησε μια γρήγορη άνοδος στα μονοθέσια. Το 1988 αγωνίστηκε στην ιταλική Formula 3, το 1991 στη Formula 3000 και την ίδια χρονιά πήρε την πρώτη του γεύση από τη Formula 1 με τη Jordan.

Ο Zanardi έκανε το ντεμπούτο του στο Γκραν Πρι Ισπανίας, τερματίζοντας 9ος, και επανέλαβε το ίδιο αποτέλεσμα στην Αυστραλία. Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε για λίγο με τη Minardi και στη συνέχεια με τη Lotus το 1993–1994.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2001, στο Lausitzring, ενώ απέμεναν 13 γύροι για το τέλος, ο Zanardi έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του βγαίνοντας από τα pits, με αποτέλεσμα το μονοθέσιό του να συγκρουστεί με αυτό του Alex Tagliani. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός από τη Μπολόνια έχασε και τα δύο του πόδια. Η κατάστασή του φάνηκε αμέσως απελπιστική και, παρά την τεράστια απώλεια αίματος και το γεγονός ότι βρέθηκε μια ανάσα από τον θάνατο, κατάφερε να επιβιώσει.

Έπειτα από έξι εβδομάδες νοσηλείας και 15 χειρουργικές επεμβάσεις, ο Zanardi επέστρεψε στο σπίτι του για να ξεκινήσει την αποκατάσταση. Ένα θαύμα, ή ίσως απλώς η άρνησή του να τα παρατήσει και η αποφασιστικότητά του να μην υποκύψει.

Από εκείνο το σημείο και μετά, μια νέα ζωή, μια νέα καριέρα. Ο Zanardi επέστρεψε στους αγώνες αυτοκινήτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού, αλλά η χειρήλατη ποδηλασία ήταν αυτή που τον «κέρδισε». Ακολούθησε η συμμετοχή του στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, έπειτα σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, όπου κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια και ένα ασημένιο.

Ωστόσο, η ζωή έμελλε να του παίξει άλλο ένα άσχημο παιχνίδι. Στις 19 Ιουνίου 2020, ενώ συμμετείχε σε ένα σκέλος της σκυταλοδρομίας Obiettivo 3 – μιας διοργάνωσης με αθλητές Παραολυμπιακής χειρήλατης ποδηλασίας – ο Zanardi έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν αναπόφευκτη και προκάλεσε εξαιρετικά σοβαρά τραύματα.

Η νοσηλεία του στο νοσοκομείο Santa Maria alle Scotte υπήρξε καθοριστική για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Ακολούθησαν αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις και στη συνέχεια η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάντοβα. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021 επέστρεψε στο σπίτι του, όχι όμως μόνιμα.

The FIA is saddened to learn of the passing of Alex Zanardi, the former Formula 1 driver, two-time CART champion whose journey from life-changing accident to Paralympics gold medallist made him one of sport’s most admired competitors and an enduring symbol of courage and… pic.twitter.com/CCMjUS7lbh — FIA (@fia) May 2, 2026

Μετά από έναν ακόμη κύκλο θεραπειών στη Ραβέννα, επέστρεψε οριστικά στο σπίτι του στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022. Από τότε επικράτησε μια μακρά και απολύτως κατανοητή σιωπή γύρω από την κατάστασή του μέχρι σήμερα, όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του σε ηλικία 59 ετών.

Σύσσωμη η παγκόσμια αθλητική κοινότητα εκφράζει τη λύπη της για τον χαμό ενός ανθρώπου που δεν τα παράτησε ποτέ παρά τα τεράστια εμπόδια που είχε στον δρόμο του, ενός πραγματικού πρωταθλητή της ζωής.

Rest in Peace, Alex Zanardi 🕊️🏁